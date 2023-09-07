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Сибирячка заметила в небе странный горящий объект — что это может быть

Точка, по словам женщины, перемещалась

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Так выглядит объект, который заметили ночью

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Женщина заметила в небе недалеко от Болотного в Новосибирской области странный горящий объект. По ее словам, он то поднимался, то опускался. НГС узнал у специалиста, что это может быть.

Как рассказала женщина, она увидела неопознанный объект ночью 6 сентября по дороге из деревни Кругликово в город Болотное.

— Объект очень яркий. Он летел, то зависал, то поднимался, то опускался, — объяснила читательница.

По словам Виктории Дамм, специалиста учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ, из-за плохо качества фотографий разобрать что именно сфотографировала женщина — сложно. Эксперт предположила, что подобный объект может быть похож на китайские фонарики, которые запускают по ночам.

Недавно в небе заметили две яркие точки. Жители решили, что это НЛО, но оказалось, что соединение двух ярких планет — Венеры и Юпитера.

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НебоКитайские фонарикиНЛООбъект
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