Сибирячка заметила в небе странный горящий объект — что это может быть

Женщина заметила в небе недалеко от Болотного в Новосибирской области странный горящий объект. По ее словам, он то поднимался, то опускался. НГС узнал у специалиста, что это может быть.
Как рассказала женщина, она увидела неопознанный объект ночью 6 сентября по дороге из деревни Кругликово в город Болотное.
— Объект очень яркий. Он летел, то зависал, то поднимался, то опускался, — объяснила читательница.
По словам Виктории Дамм, специалиста учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ, из-за плохо качества фотографий разобрать что именно сфотографировала женщина — сложно. Эксперт предположила, что подобный объект может быть похож на китайские фонарики, которые запускают по ночам.
Недавно в небе заметили две яркие точки. Жители решили, что это НЛО, но оказалось, что соединение двух ярких планет — Венеры и Юпитера.