Жителей России взбудоражили две странные точки в небе — объясняем, что это было (выглядит эффектно)

Две яркие точки в вечернем небе всполошили жителей разных регионов России. Однако это совсем не НЛО, а вполне объяснимое явление.
— Две светящиеся неподвижные точки в небе. Наблюдаем уже около 15 минут, — сообщения подобного рода стали массово появляться вечером 1 марта. Некоторые подозревали НЛО, другие отмечали, что «звезды этим вечером уж больно странные».
Как это выглядело, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Никакого отношения к неопознанным летающим объектам эти точки не имеют. Это лишь соединение двух ярких планет — Венеры и Юпитера, которое можно наблюдать 1 и 2 марта.
— Венера и Юпитер довольно яркие. Венера яркая, потому что у нее есть атмосфера, которая хорошо отражает солнечный свет. А Юпитер — он сам по себе очень большой, поэтому тоже хорошо отражает, — объясняет Олеся Роменская, научный сотрудник культурно-просветительского центра Валентины Терешковой.
Это небесное явление называют соединением, или поцелуем. Но оно не что иное, как оптическая иллюзия. На самом деле планеты находятся в двух миллионах километров друг от друга.