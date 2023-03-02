Жителей России взбудоражили две странные точки в небе — объясняем, что это было (выглядит эффектно)

Две яркие точки в вечернем небе всполошили жителей разных регионов России. Однако это совсем не НЛО, а вполне объяснимое явление.



— Две светящиеся неподвижные точки в небе. Наблюдаем уже около 15 минут, — сообщения подобного рода стали массово появляться вечером 1 марта. Некоторые подозревали НЛО, другие отмечали, что «звезды этим вечером уж больно странные».