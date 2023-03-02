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Жителей России взбудоражили две странные точки в небе — объясняем, что это было (выглядит эффектно)

Люди приняли соединение планет за неопознанные летающие объекты

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Видео: Городские порталы

Две яркие точки в вечернем небе всполошили жителей разных регионов России. Однако это совсем не НЛО, а вполне объяснимое явление.

— Две светящиеся неподвижные точки в небе. Наблюдаем уже около 15 минут, — сообщения подобного рода стали массово появляться вечером 1 марта. Некоторые подозревали НЛО, другие отмечали, что «звезды этим вечером уж больно странные».

Как это выглядело, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Никакого отношения к неопознанным летающим объектам эти точки не имеют. Это лишь соединение двух ярких планет — Венеры и Юпитера, которое можно наблюдать 1 и 2 марта.

— Венера и Юпитер довольно яркие. Венера яркая, потому что у нее есть атмосфера, которая хорошо отражает солнечный свет. А Юпитер — он сам по себе очень большой, поэтому тоже хорошо отражает, — объясняет Олеся Роменская, научный сотрудник культурно-просветительского центра Валентины Терешковой.

Это небесное явление называют соединением, или поцелуем. Но оно не что иное, как оптическая иллюзия. На самом деле планеты находятся в двух миллионах километров друг от друга.

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