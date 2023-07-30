«Своими вибрациями мешаю им водку пить»: зачем новосибирцы ставят автозвук в машинах и как относятся к критике

Участники автозвукового сообщества стараются привить культуру этого движения. Его идея — уважение к окружающим: не включать музыку во дворах и в позднее время, а также во время тихого часа.



— Я солидарен с людьми, критикующими тех, кто ездит ночью с громкой музыкой. Но не согласен с теми, кто равняет всех автозвукеров с малолетками, которые мешают окружающим, — добавляет Игорь.

