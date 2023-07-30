freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняВ Новосибирске появился новый тариф такси
Все новости
Все новости

«Своими вибрациями мешаю им водку пить»: зачем новосибирцы ставят автозвук в машинах и как относятся к критике

Водители рассказали о своем опыте

101

Любители громкой музыки и аудиосистем называют себя автозвукерами

Поделиться

На улицах Новосибирска часто можно услышать громкую музыку из проносящихся мимо машин, а кто-то наблюдает шумные автовечеринки во дворах домов. Такое звучание зачастую идет от целой аудиосистемы. Корреспондент НГС поговорила с водителями, у которых в машине установлен автозвук, и узнала, как они относятся к критике.

Автозвук — это набор устройств в автомобиле, который помогает водителям сделать звучание музыки громче и качественнее. Основной прибор — магнитола, но есть несколько дополнительных: колонки, усилители, различные провода. Сейчас автозвук стал не только увлечением, но и целым движением. Некоторые водители участвуют в соревнованиях и выставках.

Игорь, владелец Hyundai Solaris

Игорь занялся автозвуком 4 года назад. Произошло это спонтанно — он увидел объявление о продаже дверных карт на автомобиль и захотел попробовать. Сейчас мужчина состоит в единственном автозвуковом клубе города — SPL_NSK.

— Как бы странно это ни звучало, я громко слушать музыку не люблю. Основной упор у меня на соревнования и на сходки, где я подсказываю менее опытным ребятам, что можно поменять в их системе, — рассказывает Игорь.

Игорь увлекается автозвуком, но лишь в профессиональных целях

Игорь увлекается автозвуком, но лишь в профессиональных целях

Поделиться

По словам водителя, на него жалуются только соседи по гаражному кооперативу: «Своими вибрациями я мешаю им водку пить, когда приезжаю готовиться к соревнованиям. Но я не реагирую, так как занимаюсь этим в разрешенное законом время и внутри гаража».

Игорь является действующим спортсменом по автозвуку

Игорь является действующим спортсменом по автозвуку

Поделиться

Участники автозвукового сообщества стараются привить культуру этого движения. Его идея — уважение к окружающим: не включать музыку во дворах и в позднее время, а также во время тихого часа.

— Я солидарен с людьми, критикующими тех, кто ездит ночью с громкой музыкой. Но не согласен с теми, кто равняет всех автозвукеров с малолетками, которые мешают окружающим, — добавляет Игорь.

Сергей Гребенюк, владелец ВАЗ-2114

У Сергея желание поставить аудиосистему появилось давно. Весной он продал машину, чтобы купить ВАЗ-2114 и установить автозвук. По словам водителя, на громкую музыку люди обычно реагируют положительно:

— Я люблю музыку и нести эмоции людям. Обычно все показывают пальцы вверх или пританцовывают. Негативных реакций в мой адрес еще не было.

Чаще всего Сергей включает громкую музыку, когда едет один

Чаще всего Сергей включает громкую музыку, когда едет один

Поделиться

Сергей считает, что аудиосистемой надо пользоваться по уму:

— Зачастую автозвукеров критикуют, потому что они приносят дискомфорт. На светофоре, в пробке или при виде коляски я делаю музыку тише, чтоб людей не бесить. Нужно всегда думать про других людей.

Кристина Шадрина, владелица Mazda Demio

Девушка в культуре автозвука около 3 лет. Свой интерес она объясняет детской любовью к музыке:

— У меня желания всегда были, а возможности нет. Автозвук — это не сильно широкая сфера, но достаточно людей, которым это нравится. Если ты в движении находишься, то можно громко включить музыку. Многие относятся прикольно: улыбаются, раскидывают лайки.

Многие люди просятся сесть в автомобиль

Многие люди просятся сесть в автомобиль

Поделиться

По мнению Кристины, собирать аудиосистемы нужно хотя бы для развлечения людей:

— В нашем сером городе много людей, которые не знают, чем себя занять. Пусть лучше занимаются автозвуком, нежели будут наркоманить и бухать. Бывали ситуации, когда инспектор ДПС останавливал и, видя стилистику автомобиля, говорил: «Молодец, что собрала, так прикольно». Кто-то просил даже включать музыку, послушать звук, — говорит Кристина.

Александр Бахтин, владелец Mitsubishi Lancer 10

Любовь к громкой музыке пришла из детского лагеря — Александру нравилось слушать звучание больших колонок на дискотеках. Первую систему мужчина установил около восьми лет назад: по его словам, она была бюджетной и простой. Со временем ориентиры при покупке устройств сменились:

— Я выбирал качество звука. Заранее готовился к ценам — система стоит не 20 тысяч. Моя, например, 150. Я себе сделал такую, чтобы во время движения звук слышал весь квартал, — рассказывает Александр.

При этом во дворе водитель музыку громко не слушает, исключение — пробки в жаркую погоду:

— Иногда у меня так долбит, что слышат абсолютно все. Кто-то закрывает окна, другие пытаются включить музыку погромче, чтобы пересилить мою. Могут сказать: «Ты тут не один стоишь в пробке — сделай потише».

Как объясняет Александр, в основном люди не хотят или боятся конфликтовать, если слышат громкую музыку

Как объясняет Александр, в основном люди не хотят или боятся конфликтовать, если слышат громкую музыку

Поделиться

На вопрос о критике из-за шума Александр отвечает следующее:

— Я не сторонник критики. Но считаю, если ты хочешь себе наладить музыку, то делай ее лучше. Не устанавливай «колхоз», где будешь думать о хрипящих колонках. Но это юность, детство. Я могу понять таких людей: сделал свою первую музыку и радуешься, как ребенок. Сам таким был.

Законы о тишине

20 февраля 2023 года в Госдуму внесли законопроект о штрафах за шум, в том числе за автозвук и шумную сигнализацию. Однако он до сих пор не рассмотрен.

По законодательству Новосибирской области режим тишины нельзя нарушать с 13:00 до 14:00. В будни шум разрешен с 7:00 до 22:00, в выходные — с 9:00 до 22:00. Ограничения также касаются аудиоустройств и звукоусилителей, установленных на автомобилях. За нарушение можно получить штраф в размере 3000 рублей, за повторное — 5000 рублей.

Ранее мы рассказывали о других водителях города — владельцах кабриолетов.

По теме

ВодителиМашинаАвтозвукНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter