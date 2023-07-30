«Своими вибрациями мешаю им водку пить»: зачем новосибирцы ставят автозвук в машинах и как относятся к критике

На улицах Новосибирска часто можно услышать громкую музыку из проносящихся мимо машин, а кто-то наблюдает шумные автовечеринки во дворах домов. Такое звучание зачастую идет от целой аудиосистемы. Корреспондент НГС поговорила с водителями, у которых в машине установлен автозвук, и узнала, как они относятся к критике.
Автозвук — это набор устройств в автомобиле, который помогает водителям сделать звучание музыки громче и качественнее. Основной прибор — магнитола, но есть несколько дополнительных: колонки, усилители, различные провода. Сейчас автозвук стал не только увлечением, но и целым движением. Некоторые водители участвуют в соревнованиях и выставках.
Игорь, владелец Hyundai Solaris
Игорь занялся автозвуком 4 года назад. Произошло это спонтанно — он увидел объявление о продаже дверных карт на автомобиль и захотел попробовать. Сейчас мужчина состоит в единственном автозвуковом клубе города — SPL_NSK.
— Как бы странно это ни звучало, я громко слушать музыку не люблю. Основной упор у меня на соревнования и на сходки, где я подсказываю менее опытным ребятам, что можно поменять в их системе, — рассказывает Игорь.
По словам водителя, на него жалуются только соседи по гаражному кооперативу: «Своими вибрациями я мешаю им водку пить, когда приезжаю готовиться к соревнованиям. Но я не реагирую, так как занимаюсь этим в разрешенное законом время и внутри гаража».
Участники автозвукового сообщества стараются привить культуру этого движения. Его идея — уважение к окружающим: не включать музыку во дворах и в позднее время, а также во время тихого часа.
— Я солидарен с людьми, критикующими тех, кто ездит ночью с громкой музыкой. Но не согласен с теми, кто равняет всех автозвукеров с малолетками, которые мешают окружающим, — добавляет Игорь.
Сергей Гребенюк, владелец ВАЗ-2114
У Сергея желание поставить аудиосистему появилось давно. Весной он продал машину, чтобы купить ВАЗ-2114 и установить автозвук. По словам водителя, на громкую музыку люди обычно реагируют положительно:
— Я люблю музыку и нести эмоции людям. Обычно все показывают пальцы вверх или пританцовывают. Негативных реакций в мой адрес еще не было.
Сергей считает, что аудиосистемой надо пользоваться по уму:
— Зачастую автозвукеров критикуют, потому что они приносят дискомфорт. На светофоре, в пробке или при виде коляски я делаю музыку тише, чтоб людей не бесить. Нужно всегда думать про других людей.
Кристина Шадрина, владелица Mazda Demio
Девушка в культуре автозвука около 3 лет. Свой интерес она объясняет детской любовью к музыке:
— У меня желания всегда были, а возможности нет. Автозвук — это не сильно широкая сфера, но достаточно людей, которым это нравится. Если ты в движении находишься, то можно громко включить музыку. Многие относятся прикольно: улыбаются, раскидывают лайки.
По мнению Кристины, собирать аудиосистемы нужно хотя бы для развлечения людей:
— В нашем сером городе много людей, которые не знают, чем себя занять. Пусть лучше занимаются автозвуком, нежели будут наркоманить и бухать. Бывали ситуации, когда инспектор ДПС останавливал и, видя стилистику автомобиля, говорил: «Молодец, что собрала, так прикольно». Кто-то просил даже включать музыку, послушать звук, — говорит Кристина.
Александр Бахтин, владелец Mitsubishi Lancer 10
Любовь к громкой музыке пришла из детского лагеря — Александру нравилось слушать звучание больших колонок на дискотеках. Первую систему мужчина установил около восьми лет назад: по его словам, она была бюджетной и простой. Со временем ориентиры при покупке устройств сменились:
— Я выбирал качество звука. Заранее готовился к ценам — система стоит не 20 тысяч. Моя, например, 150. Я себе сделал такую, чтобы во время движения звук слышал весь квартал, — рассказывает Александр.
При этом во дворе водитель музыку громко не слушает, исключение — пробки в жаркую погоду:
— Иногда у меня так долбит, что слышат абсолютно все. Кто-то закрывает окна, другие пытаются включить музыку погромче, чтобы пересилить мою. Могут сказать: «Ты тут не один стоишь в пробке — сделай потише».
На вопрос о критике из-за шума Александр отвечает следующее:
— Я не сторонник критики. Но считаю, если ты хочешь себе наладить музыку, то делай ее лучше. Не устанавливай «колхоз», где будешь думать о хрипящих колонках. Но это юность, детство. Я могу понять таких людей: сделал свою первую музыку и радуешься, как ребенок. Сам таким был.Законы о тишине
20 февраля 2023 года в Госдуму внесли законопроект о штрафах за шум, в том числе за автозвук и шумную сигнализацию. Однако он до сих пор не рассмотрен.
По законодательству Новосибирской области режим тишины нельзя нарушать с 13:00 до 14:00. В будни шум разрешен с 7:00 до 22:00, в выходные — с 9:00 до 22:00. Ограничения также касаются аудиоустройств и звукоусилителей, установленных на автомобилях. За нарушение можно получить штраф в размере 3000 рублей, за повторное — 5000 рублей.
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