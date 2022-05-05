По цене эксклюзива: Volkswagen Golf подорожал до 4,5 млн рублей

Во второй половине апреля Volkswagen скорректировал прайс-листы впервые с начала спецоперации, и наценки впечатляют: например, Tiguan подорожал на 1,2–1,4 миллиона рублей и стоит теперь в диапазоне от 3,376 миллиона до 4,746 миллиона рублей. Это самое сильное увеличение рублевой цены за всю историю присутствия марки на российском рынке.



Более полумиллиона прибавил Volkswagen Polo, который стоит минимум 1,623 миллиона рублей. Компактный кроссовер Taos подорожал в полтора раза: цена начинается от 2,8 миллиона рублей. За Terramont попросят как минимум 6 миллионов рублей, за Touareg — не менее 8,6 миллиона рублей.



Но еще больше шокирует стоимость компактного хетчбэка Volkswagen Golf, за который придется отдать минимум 4,3 миллиона рублей. Справедливости ради, его цена поражала воображение и год назад, но тогда он стоил хотя бы 2,5 миллиона.



Это остаточный рост цен

Эксперты агентства «Автостат» подчеркивают, что в целом масштабы подорожания снизились, и если в первой половине апреля прайс-листы изменились у 11 марок, то теперь только у трех, при этом у Subaru и Opel — не слишком сильно. Ряд марок вообще не меняли официальную стоимость машин в апреле, например, Chery, KIA и Mitsubishi. А часть брендов и вовсе сохранила прайс-листы с момента начала спецоперации, среди них — Audi, Geely, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda и Volvo.

