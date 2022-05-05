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Кризис-2022Обзор

По цене эксклюзива: Volkswagen Golf подорожал до 4,5 млн рублей

Стоимость автомобилей стабилизировалась, но есть исключения

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Стоимость импортируемого Volkswagen Golf превысила 4 млн рублей

Стоимость импортируемого Volkswagen Golf превысила 4 млн рублей

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Цены на автомобили перестали меняться с головокружительной скоростью, и, по данным агентства «Автостат», во второй половине апреля 2022 года лишь три марки переписали прайс-листы — это Volkswagen, Subaru и Opel. Но стоимость автомобилей всё равно остается рекордной, а темпы последнего скачка впечатляют. Означает ли это, что пора привыкать к новым ценам или есть шанс на снижение?

Прайс-листы Volkswagen оттаяли


Немецкая марка еще в марте 2022 года остановила поставки машин в Россию и работу заводов в Калуге и Нижнем Новгороде, но прайс-листы не меняла. Неопределенность с поставками спровоцировала дилеров назначать цену самостоятельно, что привело к парадоксам вроде Volkswagen Tiguan за 8,5 миллиона рублей, который в течение апреля подешевел до 5 миллионов. При этом официальная стоимость автомобиля не менялась, и самые дорогие комплектации по старому прайсу стоили в районе 3,5 миллиона рублей.

Volkswagen Tiguan подорожал на 50%

Volkswagen Tiguan подорожал на 50%

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Во второй половине апреля Volkswagen скорректировал прайс-листы впервые с начала спецоперации, и наценки впечатляют: например, Tiguan подорожал на 1,2–1,4 миллиона рублей и стоит теперь в диапазоне от 3,376 миллиона до 4,746 миллиона рублей. Это самое сильное увеличение рублевой цены за всю историю присутствия марки на российском рынке.

Более полумиллиона прибавил Volkswagen Polo, который стоит минимум 1,623 миллиона рублей. Компактный кроссовер Taos подорожал в полтора раза: цена начинается от 2,8 миллиона рублей. За Terramont попросят как минимум 6 миллионов рублей, за Touareg — не менее 8,6 миллиона рублей.

Но еще больше шокирует стоимость компактного хетчбэка Volkswagen Golf, за который придется отдать минимум 4,3 миллиона рублей. Справедливости ради, его цена поражала воображение и год назад, но тогда он стоил хотя бы 2,5 миллиона.

Это остаточный рост цен


Эксперты агентства «Автостат» подчеркивают, что в целом масштабы подорожания снизились, и если в первой половине апреля прайс-листы изменились у 11 марок, то теперь только у трех, при этом у Subaru и Opel — не слишком сильно. Ряд марок вообще не меняли официальную стоимость машин в апреле, например, Chery, KIA и Mitsubishi. А часть брендов и вовсе сохранила прайс-листы с момента начала спецоперации, среди них — Audi, Geely, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda и Volvo.

Это однако не означает, что такие машины можно купить по старым ценам: во многих случаях поставки остановлены, а цены на оставшиеся экземпляры формируются самим дилером с учетом его ожиданий. В числе прочего это приводит к конфликтам с клиентами, частично оплатившими автомобиль до начала спецоперации. Есть прецеденты, когда уже забронированную машину выставляли с увеличенной на 6 миллионов рублей ценой.

Дефицит Skoda Octavia ощущался еще в прошлом году, что толкало цены вверх. Сейчас за хорошо оснащенные версии дилеры просят <a href="https://auto.ru/cars/skoda/octavia/new/?price_from=4000000" class="_ io-leave-page" target="_blank">4 миллиона рублей и больше</a>

Дефицит Skoda Octavia ощущался еще в прошлом году, что толкало цены вверх. Сейчас за хорошо оснащенные версии дилеры просят 4 миллиона рублей и больше

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Есть ли шанс, что цены упадут?


Хотя ажиотаж несколько спал, цены зафиксировались на невиданном ранее уровне. Например, самая дешевая модель Lada Granta стоит как минимум 728 тысяч рублей, Hyundai Solaris — от 1,4 миллиона рублей, самая дешевая Toyota Corolla — почти 2 миллиона рублей, а Nissan Qashqai — от 2,3 миллиона.

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СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

В начале мая рубль снова укрепился и валюты стоят дешевле, чем год назад. Но мы уже объясняли, что вероятность возврата к старым прайсам нулевая, потому что стоимость машин тащит вверх ограниченное предложение: импорт многих моделей прекращен, а большая часть заводов внутри России или стоит, или работает в ограниченном режиме. Так, с начала мая в очередной отпуск ушел АВТОВАЗ, который простаивал большую часть апреля. В результате у автопроизводителей нет достаточного количества машин и уверенности в будущем, чтобы активно демпинговать. Единственный позитивный тренд последнего времени — это резкое снижение дилерских наценок.

Болезненным ударом для авторынка России может быть уход Renault, от которой зависит АВТОВАЗ. Ранее о сворачивании деятельности заявил концерн General Motors.

Летом ждем Lada Granta без «лишней» электроники

Летом ждем Lada Granta без «лишней» электроники

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А вот какие новинки ждут нас в ближайшее время (все довольно спорные).

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