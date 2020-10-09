Сплошная — не помеха. Место в Новосибирске, где можно выезжать на встречку вопреки правилам

Вместе с читателями НГС мы каждую неделю разбираемся, на каких улицах в Новосибирске водители нарушают Правила. Сегодня изучаем улицу Фадеева, где организация дорожного движения такова, что провоцирует автомобилистов на выезд на встречную полосу через сплошную линию разметки. Впрочем, это не отменяет ответственности нарушителей — подробности в материале Дмитрия Косенко.

