Сплошная — не помеха. Место в Новосибирске, где можно выезжать на встречку вопреки правилам

Вместе с читателями НГС мы каждую неделю разбираемся, на каких улицах в Новосибирске водители нарушают Правила. Сегодня изучаем улицу Фадеева, где организация дорожного движения такова, что провоцирует автомобилистов на выезд на встречную полосу через сплошную линию разметки. Впрочем, это не отменяет ответственности нарушителей — подробности в материале Дмитрия Косенко.
Улица Фадеева на подступе к Родникам, недавно построенный железнодорожный переезд, через который Фадеева соединяется с улицей Гребенщикова. Прямо на полосе движения (в сторону центра) напротив здания на Игарской, 54, корпус 1 устроена автобусная остановка, обозначенная на проезжей части желтой разметкой.
Остановка называется «Поселок Северный», транспорт здесь ходит часто — 4 автобусных маршрута и 2 — маршрутных такси. В ожидании транспорта пассажиры стоят на тротуаре, никакого остановочного кармана здесь нет.
Соответственно, когда к остановке подъезжает автобус, он останавливает движение машин, следующих за ним. Многие не ждут, когда в автобус зайдут все пассажиры, и объезжают преграду по встречной полосе через сплошную линию разметки.
— Знак «Остановка общественного транспорта» установлен от железнодорожного полотна гораздо ближе чем 50 метров, остановочного кармана нет, разделительная разметка сплошная, которую приходится пересекать, чтоб объехать стоящий на остановке автобус. Хотя если стоять и ждать, то тоже нарушаешь Правила, так как остановка ближе 50 метров от железнодорожного переезда запрещена, — пишет читатель НГС.
Конечно, организация движения и устройство остановки без кармана в этом месте некоторым образом провоцируют водителей на пересечение сплошной линии разметки, что, впрочем, не отменяет ответственности за нарушение.
Непонятно, почему при строительстве этого участка на Фадеева в прошлом году не был обустроен остановочный карман. Если недостаточно места — почему нельзя было перенести остановку на 25 метров вперед к зданию на ул. Игарской, 54, корпус 2, там места достаточно.
Сейчас по всей Фадеева идут масштабные работы — переносятся остановки, расширяются остановочные карманы или делаются новые. В рамках этих работ можно было заняться и этим проблемным местом.