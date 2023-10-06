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На трассе в Новосибирской области сбили медведя — его тело якобы разорвало на две части

Водитель скрылся с места ДТП

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Тело животного сильно пострадало при ударе

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На границе Новосибирской области и Кузбасса был найден сбитый медведь. Инцидент произошел вчера, 5 октября.

По информации группы «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», медведя при ударе разорвало на две части. Официальных подтверждений этого заявления нет, но судя по опубликованным в паблике фото, тело животного действительно сильно деформировано.

В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области подтвердили, что медведя нашли в Новосибирской области.

— Выезжали наши специалисты, убрали тело животного. Автомобиль, который был виновником ДТП, скрылся с места происшествия, — рассказали в пресс-службе Минприроды.

Как добавили в пресс-службе, автомобиль находится в розыске. Работают правоохранительные органы. Корреспондент НСГ обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

На этой неделе в Новосибирской области медведь напал на овец. Кишки скота и следы хищника заметили в загоне.

МедведьДТПМинистерство природыНовосибирская область
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