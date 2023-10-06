На трассе в Новосибирской области сбили медведя — его тело якобы разорвало на две части

На границе Новосибирской области и Кузбасса был найден сбитый медведь. Инцидент произошел вчера, 5 октября.
По информации группы «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», медведя при ударе разорвало на две части. Официальных подтверждений этого заявления нет, но судя по опубликованным в паблике фото, тело животного действительно сильно деформировано.
В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области подтвердили, что медведя нашли в Новосибирской области.
— Выезжали наши специалисты, убрали тело животного. Автомобиль, который был виновником ДТП, скрылся с места происшествия, — рассказали в пресс-службе Минприроды.
Как добавили в пресс-службе, автомобиль находится в розыске. Работают правоохранительные органы. Корреспондент НСГ обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.
На этой неделе в Новосибирской области медведь напал на овец. Кишки скота и следы хищника заметили в загоне.