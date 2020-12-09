Крошку львенка увезли из Новосибирска в Санкт-Петербург — там он возглавит прайд (взгляните на это чудо!)

Четырехмесячного львенка Зевса доставили в северную столицу в последних числах ноября. До этого Зевс жил со своими родителями у частных владельцев в Новосибирске, которые содержат диких животных. Теперь место его жительства — санкт-петербургский центр «Велес».

— Еще месяц хищник будет сидеть на карантине, а затем отправится на прогулку, — рассказала НГС главный ветеринар центра Наталья Бондаренко.

«Велес» получил львенка бесплатно. Скучать Зевсу тут вряд ли придется: кроме него в центре живут еще три львицы. В дикой природе львы живут прайдами, им обязательно нужен самец-предводитель. Сотрудники питомника надеются, что этот прайд возглавит крошка Зевс.