Крошку львенка увезли из Новосибирска в Санкт-Петербург — там он возглавит прайд (взгляните на это чудо!)

Переехавший из Новосибирска львенок возглавит прайд в Санкт-Петербурге
Четырехмесячного львенка Зевса доставили в северную столицу в последних числах ноября. До этого Зевс жил со своими родителями у частных владельцев в Новосибирске, которые содержат диких животных. Теперь место его жительства — санкт-петербургский центр «Велес».
— Еще месяц хищник будет сидеть на карантине, а затем отправится на прогулку, — рассказала НГС главный ветеринар центра Наталья Бондаренко.
«Велес» получил львенка бесплатно. Скучать Зевсу тут вряд ли придется: кроме него в центре живут еще три львицы. В дикой природе львы живут прайдами, им обязательно нужен самец-предводитель. Сотрудники питомника надеются, что этот прайд возглавит крошка Зевс.
— С остальными львицами Зевс не будет общаться, пока не наберет нормальной весовой категории. Они большие хищники, которые могут друг друга поубивать. Зевс станет главой львиного прайда, как только достигнет веса в 250 килограммов. Сейчас он весит лишь 30 килограммов, — объяснила Наталья Бондаренко.
В этом году мы рассказывали про сибиряка Анатолия Кожанова, который выводит своего необычного питомца гулять на поводке. Корреспонденты НГС побывали в питомнике и познакомились с медведем по имени Мишка.
В конце прошлого года мы рассказывали, как живут уволенные из цирка медведи. Перед кризисом они уехали гастролировать по Казахстану.
В 2017 году вышел репортаж про львенка, который живет в квартире.
А в прошлом году был скандал с цирком шапито «Золотой дракон», который планировал выступать перед «Мегой», но после акции зоозащитников переехал.