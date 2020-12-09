9 декабря среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 6/10
usd 73.66
eur 89.20
Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

Все новости

Все новости

Крошку львенка увезли из Новосибирска в Санкт-Петербург — там он возглавит прайд (взгляните на это чудо!)

Сейчас маленький хищник осваивается в новом доме

2 783
24Обсудить

Поделиться

В Новосибирске львенок жил в частных владениях, но хозяева решили подарить его центру спасения диких животных «Велес»<br>

В Новосибирске львенок жил в частных владениях, но хозяева решили подарить его центру спасения диких животных «Велес»

Поделиться

Переехавший из Новосибирска львенок возглавит прайд в Санкт-Петербурге

Четырехмесячного львенка Зевса доставили в северную столицу в последних числах ноября. До этого Зевс жил со своими родителями у частных владельцев в Новосибирске, которые содержат диких животных. Теперь место его жительства — санкт-петербургский центр «Велес».

— Еще месяц хищник будет сидеть на карантине, а затем отправится на прогулку, — рассказала НГС главный ветеринар центра Наталья Бондаренко.

«Велес» получил львенка бесплатно. Скучать Зевсу тут вряд ли придется: кроме него в центре живут еще три львицы. В дикой природе львы живут прайдами, им обязательно нужен самец-предводитель. Сотрудники питомника надеются, что этот прайд возглавит крошка Зевс.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— С остальными львицами Зевс не будет общаться, пока не наберет нормальной весовой категории. Они большие хищники, которые могут друг друга поубивать. Зевс станет главой львиного прайда, как только достигнет веса в 250 килограммов. Сейчас он весит лишь 30 килограммов, — объяснила Наталья Бондаренко.

Четырехмесячный львенок сейчас живет в крошечной комнате карантинного центра

Четырехмесячный львенок сейчас живет в крошечной комнате карантинного центра

Поделиться

По словам главного врача, центр не собирается развивать потомство

По словам главного врача, центр не собирается развивать потомство

Поделиться

В свободное время маленький хищник любит играть с плюшевыми зверями

В свободное время маленький хищник любит играть с плюшевыми зверями

Поделиться

Центр спасения диких животных функционирует на пожертвования

Центр спасения диких животных функционирует на пожертвования

Поделиться

В этом году мы рассказывали про сибиряка Анатолия Кожанова, который выводит своего необычного питомца гулять на поводке. Корреспонденты НГС побывали в питомнике и познакомились с медведем по имени Мишка.

В конце прошлого года мы рассказывали, как живут уволенные из цирка медведи. Перед кризисом они уехали гастролировать по Казахстану.

В 2017 году вышел репортаж про львенка, который живет в квартире.

А в прошлом году был скандал с цирком шапито «Золотой дракон», который планировал выступать перед «Мегой», но после акции зоозащитников переехал.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК9
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскдикие животныельвенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...