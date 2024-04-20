«От клубня до упаковки — 12 минут». Как работает старейший в России завод чипсов: репортаж

Кто из нас не любит похрустеть чипсами при просмотре кино или на посиделках с друзьями? Часто их используют как бюджетную закуску под пенное или быстрый перекус. А задумывались ли вы когда-нибудь, как производят любимые снеки и за сколько времени делаются эти золотистые ломтики?
Корреспонденты MSK1.RU отправились на старейший завод по производству чипсов в России, чтобы показать, что происходит внутри и ответить на самые интересующие вопросы.
Первые в СССР чипсы назывались «Картофель московский в ломтиках». Изначально клубни нарезали соломкой, а уже позднее — слайсами. Всё это готовилось в Моспищекомбинате № 1, который сегодня называется — «Колосс».
Прежде чем попасть в цех, где готовятся заветные золотистые ломтики, нам пришлось пройти через вереницу коридоров и лестниц промышленного кластера. Несмотря на то, что прошло уже больше полувека, завод сохранил советскую атмосферу — окрашенные стены, плитка на полу и сохранившиеся кое-где витражные окна.
Перед входом на производство нас нарядили в хирургические халаты и шапочки, попросили снять ювелирные украшения и продезинфицировать руки — всё по стандартам СанПиНа. Чтобы лучше слышать экскурсовода в гомоне конвейеров, нам предложили надеть гарнитуры как в музее.
Как оказалось, у «Колосса» два цеха в разных зданиях. В одном клубни отбирают по форме, очищают от земли и кожуры, а в другом — нарезают на ломтики, обжаривают, ароматизируют специями и упаковывают. Два здания соединяются гидротранспортом — картошка плавает в воде и перемещается по трубе между цехами.
К слову, снеки делаются из особых сортов картофеля — клубни должны быть круглые, с неглубокими глазками и с высоким содержанием крахмала. Такая растет в Тамбовской, Астраханской, Брянской областях и Краснодарском крае. Только при соблюдении всех критериев получатся ровные, хрустящие чипсы золотистого цвета.
Мы побывали во втором здании, где происходит основная часть работы. Помещение занимают конвейеры разных форм и размеров, между которыми снуют человечки в синей форме. Львиную долю делают машины, а люди контролируют процесс — настраивают оборудование, снимают брак с конвейера, засыпают специи и занимаются упаковкой. Сотрудники работают в две смены по 12 часов с графиком два через два. В одну смену выходит примерно по 50–60 человек.
В центре помещения стоит огромная печь для обжарки чипсов. Туда поступает сырой нарезанный слайсами картофель. После термообработки чипсы почти готовы, остается только добавить специй.
— Внутри печи для обжарки циркулирует растительное масло весом в шесть тонн. Температура должна постоянно поддерживаться на уровне 175–180 градусов. Масло меняется каждые восемь часов. Время жарки чипсов — три минуты. Длина печи составляет порядка восьми метров. После нее лепестки проезжают через камеру, которая делает несколько снимков. Ломтики, отличающиеся по цвету, удаляются с помощью воздуха, — рассказывает генеральный технолог Александр Савельев.
Чипсы, которые не прошли отбор, снимают с конвейера и перекладывают в железные баки для отходов. Позже бракованные ломтики превратятся в корм для животных. На этом этапе чипсы еще не посыпаны специями, поэтому их остается только размягчить водой.
Как отмечает наш экскурсовод и генеральный технолог Александр Савельев, часть техники на заводе — импортная. Например, печь сделана в Нидерландах. Корреспондент MSK1.RU поинтересовался, нет ли проблем с поставками из-за введенных санкций.
— Оборудование стало покупать сложнее, не всё можно найти на складах дружественных стран. Российское машиностроение, наращивая возможности, помогает нам в решении задач, и мы находим альтернативы, сходные по качеству. Условно, если двигатель ломается, мы заменяем его на отечественный, — отвечает Савельев.
После этапа обжарки чипсы движутся по конвейеру наверх. На втором этаже производства установлены агрегаты, которые посыпают ломтики ароматизаторами. Одновременно здесь могут делаться сразу шесть линий вкусов. Хотя всего их 28. В автомат вручную закладываются специи, если их будет меньше положенного — работа встанет, и машина отключится.
Синие барабаны постоянно крутятся, чтобы равномерно распределить ароматизаторы, не ломая сухие после обжарки чипсы. Два раза в месяц всё оборудование разбирается и моется, чипсы в эти дни не производят.
Из воронки чипсы сразу выпадают в автомат, который распределяет их по пачкам в зависимости от веса. Правда, перед этим сотрудник, стоящий внизу, закладывает в машину ленту-обертку. Там же спаиваются швы, указываются дата и время упаковки и пишется, на каком автомате была выпущена продукция. Каждый агрегат настраивается вручную — выбирается скорость. Мы видели автомат, который делал 77 печатей в минуту.
Каждая пачка проходит весовой контроль, прежде чем оказаться в руках фасовщиков. Если пачка весит больше или меньше положенного, ее потоком воздуха выбрасывает с конвейера — это считается браком и утилизируется. Чтобы не допускать ошибок, раз в несколько часов инженер осматривает весь конвейер и перепроверяет массу пачек вручную.
Кажется, что именно этот этап больше всего требует человеческого ресурса. У каждой ленты стоят сразу по несколько человек — одни закладывают упаковочную ленту и настраивают конвейер, другие фасуют пакеты с чипсами по коробкам.
К слову, выходя с конвейера, чипсы еще теплые, это можно почувствовать даже через упаковку. Как отмечают производители, чтобы раскрыть в полной мере вкусовые свойства, упаковкам нужно «отдохнуть» в течение суток на складе. Срок годности снеков — семь месяцев.
Полный цикл от клубня до пачки картофель проходит за 12–15 минут. В час завод производит около 2–3 тонн чипсов, а суммарно за день — около 52 тонн.
Ранее мы побывали на заводе Метровагонмаш в Мытищах и показали, как собирают поезда «Москва-2020». Также мы рассказывали, как на заводе «Москвич» собирают автомобили. А до этого показывали, где и как делают чипы для «Троек», банковских карт и паспортов. Еще мы были на заводе по производству фильтров для воды и на заводе нетканых материалов.