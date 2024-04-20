«От клубня до упаковки — 12 минут». Как работает старейший в России завод чипсов: репортаж

Показываем и рассказываем, как работает старейший в России завод по производству чипсов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Кто из нас не любит похрустеть чипсами при просмотре кино или на посиделках с друзьями? Часто их используют как бюджетную закуску под пенное или быстрый перекус. А задумывались ли вы когда-нибудь, как производят любимые снеки и за сколько времени делаются эти золотистые ломтики?

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Корреспонденты MSK1.RU отправились на старейший завод по производству чипсов в России, чтобы показать, что происходит внутри и ответить на самые интересующие вопросы.



Здание завода, в котором производят чипсы в Москве Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Первые в СССР чипсы назывались «Картофель московский в ломтиках». Изначально клубни нарезали соломкой, а уже позднее — слайсами. Всё это готовилось в Моспищекомбинате № 1, который сегодня называется — «Колосс».

Прежде чем попасть в цех, где готовятся заветные золотистые ломтики, нам пришлось пройти через вереницу коридоров и лестниц промышленного кластера. Несмотря на то, что прошло уже больше полувека, завод сохранил советскую атмосферу — окрашенные стены, плитка на полу и сохранившиеся кое-где витражные окна.

Перед входом на производство нас нарядили в хирургические халаты и шапочки, попросили снять ювелирные украшения и продезинфицировать руки — всё по стандартам СанПиНа. Чтобы лучше слышать экскурсовода в гомоне конвейеров, нам предложили надеть гарнитуры как в музее.

Витражное панно в холле 1 из 2 Источник: Юлия Дударева / Московский Картофель

Как оказалось, у «Колосса» два цеха в разных зданиях. В одном клубни отбирают по форме, очищают от земли и кожуры, а в другом — нарезают на ломтики, обжаривают, ароматизируют специями и упаковывают. Два здания соединяются гидротранспортом — картошка плавает в воде и перемещается по трубе между цехами.

К слову, снеки делаются из особых сортов картофеля — клубни должны быть круглые, с неглубокими глазками и с высоким содержанием крахмала. Такая растет в Тамбовской, Астраханской, Брянской областях и Краснодарском крае. Только при соблюдении всех критериев получатся ровные, хрустящие чипсы золотистого цвета.

Мы побывали во втором здании, где происходит основная часть работы. Помещение занимают конвейеры разных форм и размеров, между которыми снуют человечки в синей форме. Львиную долю делают машины, а люди контролируют процесс — настраивают оборудование, снимают брак с конвейера, засыпают специи и занимаются упаковкой. Сотрудники работают в две смены по 12 часов с графиком два через два. В одну смену выходит примерно по 50–60 человек.

Львиную долю делают машины, а люди контролируют процесс Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В центре помещения стоит огромная печь для обжарки чипсов. Туда поступает сырой нарезанный слайсами картофель. После термообработки чипсы почти готовы, остается только добавить специй.

— Внутри печи для обжарки циркулирует растительное масло весом в шесть тонн. Температура должна постоянно поддерживаться на уровне 175–180 градусов. Масло меняется каждые восемь часов. Время жарки чипсов — три минуты. Длина печи составляет порядка восьми метров. После нее лепестки проезжают через камеру, которая делает несколько снимков. Ломтики, отличающиеся по цвету, удаляются с помощью воздуха, — рассказывает генеральный технолог Александр Савельев.

Чипсы, которые не прошли отбор, снимают с конвейера и перекладывают в железные баки для отходов. Позже бракованные ломтики превратятся в корм для животных. На этом этапе чипсы еще не посыпаны специями, поэтому их остается только размягчить водой.

Длина печи составляет порядка 8 метров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Камера, которая делает несколько кадров в секунду и отслеживает брак Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сотрудница производства утрамбовывает брак, чтобы он занимал меньше места в контейнере Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как отмечает наш экскурсовод и генеральный технолог Александр Савельев, часть техники на заводе — импортная. Например, печь сделана в Нидерландах. Корреспондент MSK1.RU поинтересовался, нет ли проблем с поставками из-за введенных санкций.

— Оборудование стало покупать сложнее, не всё можно найти на складах дружественных стран. Российское машиностроение, наращивая возможности, помогает нам в решении задач, и мы находим альтернативы, сходные по качеству. Условно, если двигатель ломается, мы заменяем его на отечественный, — отвечает Савельев.

Контролируют процесс обжарки инженеры, которые настраивают печи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После этапа обжарки чипсы движутся по конвейеру наверх. На втором этаже производства установлены агрегаты, которые посыпают ломтики ароматизаторами. Одновременно здесь могут делаться сразу шесть линий вкусов. Хотя всего их 28. В автомат вручную закладываются специи, если их будет меньше положенного — работа встанет, и машина отключится.

Синие барабаны постоянно крутятся, чтобы равномерно распределить ароматизаторы, не ломая сухие после обжарки чипсы. Два раза в месяц всё оборудование разбирается и моется, чипсы в эти дни не производят.

В автомат вручную закладываются специи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Из воронки чипсы сразу выпадают в автомат, который распределяет их по пачкам в зависимости от веса. Правда, перед этим сотрудник, стоящий внизу, закладывает в машину ленту-обертку. Там же спаиваются швы, указываются дата и время упаковки и пишется, на каком автомате была выпущена продукция. Каждый агрегат настраивается вручную — выбирается скорость. Мы видели автомат, который делал 77 печатей в минуту.

Каждая пачка проходит весовой контроль, прежде чем оказаться в руках фасовщиков. Если пачка весит больше или меньше положенного, ее потоком воздуха выбрасывает с конвейера — это считается браком и утилизируется. Чтобы не допускать ошибок, раз в несколько часов инженер осматривает весь конвейер и перепроверяет массу пачек вручную.

Кажется, что именно этот этап больше всего требует человеческого ресурса. У каждой ленты стоят сразу по несколько человек — одни закладывают упаковочную ленту и настраивают конвейер, другие фасуют пакеты с чипсами по коробкам.

Вот так выглядит упаковочный автомат Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Чипсы, посыпанные специями, сразу выпадают в пачку Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Скорость печати такого автомата Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











К слову, выходя с конвейера, чипсы еще теплые, это можно почувствовать даже через упаковку. Как отмечают производители, чтобы раскрыть в полной мере вкусовые свойства, упаковкам нужно «отдохнуть» в течение суток на складе. Срок годности снеков — семь месяцев.



Полный цикл от клубня до пачки картофель проходит за 12–15 минут. В час завод производит около 2–3 тонн чипсов, а суммарно за день — около 52 тонн.