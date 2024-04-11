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Страна и мир истории Блогер-миллионерша размышляла о нищете в глубинке: местные разозлились

Блогер-миллионерша размышляла о нищете в глубинке: местные разозлились

Они посчитали слова Анны Гриньковой оскорбительными

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Гринькова снимала челлендж, как помогает бабушкам в поселке. Комментарии о их жизни показались северянам циничными

Жители маленького поселка в Архангельской области публично заявили, что их оскорбила известный блогер Анна Гринькова. Девушка провела там благотворительную акцию. Она покупала продукты бабушкам и снимала трогательные ролики, а уже на более узкую аудиторию объясняла на примере пенсионерок, почему люди живут бедно. Наши коллеги из 29.RU рассказывают подробности конфликта.

Главное о конфликте — в нашем сюжете

«Деньги, которые можно прогулять за один вечер»: про челлендж

Несколько лет назад Анна Гринькова переехала за границу из Архангельска, иногда она возвращается в Поморье, чтобы навестить близких.

Анна много путешествует

В поселок Пасьва Гринькова приехала к матери. Здесь она устроила трехдневный челлендж «Доброе сердце», чтобы помочь нуждающимся пенсионеркам и показать их реакцию подписчикам.

Анне Гриньковой 34 года. Она занимается астропсихологией, составляет астрологические прогнозы, натальные карты и обучает этому других: девушка основала свой онлайн-институт.

Гринькова снимала на видео весь процесс: как закупается в местных магазинах, как подходит к старым покосившимся домам бабушек, заходит к ним в гости и отдает пакеты с продуктами.

— В среднем в деревенском магазине два огромных пакета выходят где-то на 3000 рублей. И это не какие-то охренеть какие деньги. Это деньги, которые вы фактически можете прогулять за один вечер в каком-нибудь клубе, на дискотеке или в баре. Вместо этого лучше помочь бабушке, — отметила она.

Миллионерша на фоне сельского магазина

«Она вся страдает»

Добрый контент под трогательную музыку Гринькова выкладывала в «Инстаграм» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). А в своем закрытом телеграм-канале с 3,7 тысячи подписчиков она делилась более откровенными высказываниями.

Одна из бабушек, которой помогла блогер, осталась совсем одна: дети живут на Украине, и ухаживать за ней некому. По словам блогера, пенсионерке даже пришлось попросить других людей убить свою собаку, потому что она не смогла ее кормить.

Пенсионерка обрадовалась гостям

При личной встрече Гринькова отнеслась с сочувствием к бабушке и, помимо продуктов, дала ей деньги. А в телеграме заявила, что она оказалась в такой тяжелой ситуации, потому что «ее характер очень жесткий и жестокий».

— У бабуськи, у нее тоже самооценка зиждется на том, что она вся страдает, что ей пришлось даже собаку попросить убить, чтобы, соответственно, как-то выжить, — отметила Гринькова.

«Гораздо круче, чем новая сумочка»

Второй героиней челленджа Анны Гриньковой стала пенсионерка Галина Егоровна. Девушка изначально думала, что она не примет помощь, но в итоге ошиблась.

Галина Егоровна была смущена, но приняла подарки блогера

— Я ожидала, что она ничего не возьмет, а она настолько открытая. Она меня обняла, поблагодарила меня... Просто до слёз. Просто делайте добрые дела. Такой кайф... Это несложно, и это стоит совсем маленьких денег, и при этом это настолько важно и настолько запоминается, — поделилась Гринькова после встречи с бабушкой.

Это, знаете, гораздо круче, чем новая сумочка, когда ты видишь счастье в глазах других людей.

«Сопротивленка в квадрате»

До личного знакомства с Галиной Егоровной блогер записала несколько кружков в телеграм-канале. Сначала она сказала подписчикам, что не будет давать бабушке деньги, потому что та помогает своим родственникам:

— Потому что, когда вы даете деньги бабушке, она тратит не на себя, а на своих родственников, вы множите вот эту жестокость в мире и еще больше даете ей совершать просто жесточайшие по отношению к себе поступки. Поэтому здесь очень важно знать, кому вы даете деньги, и тому же иногда бомжу лучше купить еды, а не дать ему деньги, потому что он будет бухать и вы будете творить зло, множить это зло, и плюс к карме никак это вам не принесет.

В запрещенной соцсети и телеграм-канале Анна выкладывала разные по настроению видео

Гринькова также назвала Галину Егоровну «сопротивленкой в квадрате» и отметила, что из-за этого она живет еще беднее, чем первая бабушка:

— Чем выше уровень сопротивления, тем ниже доход, как вы понимаете, тем хуже жизнь <...>. Поэтому давайте ставки свои, что вы думаете, бабушка-сопротивленка в квадрате примет то, что я ей дам, или просто пошлет меня, просто закроет дверь, это может быть, поэтому давайте смотреть.

Бабушка не послала блогера, а обняла ее

По мнению блогера, бабушки, которые живут бедно, сами обеспечили себе такую старость:

— И у всех этих бабушек причем есть родственники, но они не хотят с ними общаться, потому что это характеризует человека. И мы вчера с Владом говорили, Влад говорит: «И, получается, вся наша жизнь, как мы ее прожили, итог — это старость. То, в какой вы старости живете: в изобилии или три рубля считаете, — это про ваше внутреннее состояние и то, насколько вы любили жизнь, любили людей, то, насколько вы вообще были открытыми и доверяли. И уровень, как вы понимаете, людей, которые живут так, это…»

Реакция жителей поселка

Семья Галины Егоровны увидела эти ролики. Слова Гриньковой сильно задели как саму бабушку, так и ее родственников. По их мнению, высказывания блогера были циничными и оскорбительными, а также не соответствовали правде.

Галина Егоровна с дочкой Еленой

Дочь пенсионерки Елена Катышевская опубликовала видеообращение ко всем жителям поселка, чтобы предостеречь их от последствий встречи с блогером.

— Мы никак не могли подумать, что это всё выльется для мамы в таком свете, что на нее будут ставиться ставки: возьмет эта бабушка, нищая в квадрате, ее подачки или не возьмет. Не думали, что всё это будет выложено в интернете, что она нуждается только потому, что все денежки она отдает своим родственникам. Ну нам. Не думали мы, что маме после ее доброго дела плохо будет, когда она всё это увидела в интернете, — поделилась северянка. — В следующий раз, когда она приедет делать добрые дела и приедет к вам, вы подумайте, брать у нее, не брать, надо с ней связываться или нет, а может оказаться, что вы о себе такого узнаете, что век не знали.

При встрече я обязательно ей плюну в рожу, чтобы она ощутила всю полноту своей помощи.

Елена рассказала 29.RU, что они связывались с матерью Гриньковой перед тем, как выложить видеообращение, и просили удалить все ролики про их семью, но этого не произошло:

— Она потом перезвонила, сказала что всё удалено, что ей очень стыдно и дочь извинится обязательно. Но она не удалила. Поэтому я и выложила, чтобы другие бабушки не попали в такую ситуацию.

Во время своего челленджа Гринькова также решила помочь местным детям и купила для них сладости. Про мальчика, который отказался принимать ее подарки, она написала: «Не воспитывайте так детей, вы растите будущих нищих». Оказалось, что это правнук Галины Егоровны.

В комментариях на страничке Гриньковой во «ВКонтакте» бабушка написала, что думает о ней:

— Наделала ты добра — облила грязью с ног до головы всю мою семью вместе со мной. За 77 лет жизни и за 39 лет работы учителем еще никто так не унизил, не оскорбил (в Сети и с матом). У меня в семье 10 человек, очень любим, уважаем друг друга. Я всегда чувствую поддержку, помощь. Какое право ты имеешь так оскорблять нас?!

Галина Егоровна уже после встречи с Гриньковой услышала, в каком контексте о ней говорила блогер

«Не хочу, чтобы мама попадала под замес»

Впоследствии Анна Гринькова удалила все посты в своем телеграм-канале на тему челленджа и закрыла к нему доступ (какое-то время пригласительная ссылка была недоступна).

Блогер также извинилась перед семьей в сообществе поселка во «ВКонтакте».

Несмотря на извинения, местные свое мнение о блогере не изменили и продолжили осуждать ее поведение. Люди упоминали и маму девушки.

Позже Гринькова обратилась к своим подписчикам в слезах:

— Поверьте, если бы не мама... У меня же очень много было хейта, меня где только не выставляли, но они пытаются ее обижать, и мне очень больно. Я очень переживаю. Касательно меня, вы можете всё что угодно говорить, но я не хочу, чтобы мама попадала под замес, потому что она там, в этой деревне. И мне очень важно, чтобы ее не трогали, и всё. Со мной можно всё что угодно, хоть голой выставляйте, хоть что делайте. Но всё, что касается родных и близких, они в этом не виноваты. И я прошу у вас поддержки.

Блогер попросила заступиться за ее маму под записью с видеообращением и опровергнуть каждый комментарий. Позднее эти посты также были удалены.

В беседе с корреспондентом 29.RU Анна Гринькова отметила, что никого не хотела обидеть:

— Это действительно была попытка сделать хорошее для жителей деревни, где я гостила. И мне очень жаль, что фразы, выдернутые из моего закрытого канала, были трактованы негативно.

В своем телеграм-канале блогер добавила, что прожила чувство вины и стыда после конфликта с жителями поселка.

Анна дала понять, что не хотела никого ранить

Про карьеру и личную жизнь блогера

Анна Гринькова родилась на Камчатке, в подростковом возрасте переехала в Архангельск. Она окончила университет в Санкт-Петербурге, в сумме у нее два высших образования (юридическое и техническое). 10 лет она проработала в найме инженером по охране труда, потом начала изучать астрологию и заниматься наставничеством.

Гринькова зарегистрировала ИП в 2022 году. До этого у нее было индивидуальное предприятие с 2017 по 2020 год. Она открыла несколько сайтов с продажей своих курсов.

На марафоне «Квантовый скачок PRO», где за 18 990–29 990 рублей людям давали уроки о бизнесе и Таро-расклады, рассказывали о Луне в карте рождения и проводили вебинары о доме денег (бонус: материалы по Венере), было 130 человек.

Анна Гринькова стала успешной — ее месячных доход превышает миллион рублей

Еще один сайт, который создала Гринькова, — «Как пробить финансовый потолок и не выгорать на своей работе». Цены на нем не указаны.

Третий сайт — «Марафон желаний». На нем за 6990 рублей предлагают включения Солнца, аномальную медитацию для включения Нептуна, расслабление Луны. За 14 990 рублей вам дадут «прогностический разбор»: какие желания точно сбудутся за 3 месяца. Старт марафона — 9 апреля.

Еще один сайт, «Мастермайнд от Анны Гриньковой и Владислава Пестрикова», уже не доступен.

Также к покупке доступны курсы Гриньковой на сайте ее онлайн-института. Обучение астропсихологии с нуля стоит от 60 990 до 550 000 рублей.

Свою первую квартиру Анна купила сама в 31 год. В сентябре 2023 года девушка писала, что ее доход на протяжении двух лет составляет от 1 миллиона рублей в месяц. Также она покупала себе два автомобиля Audi, ей дарили BMW и Range Rover.

Больше 8 лет назад Гринькова переехала из Архангельска за границу. Сначала она жила в Таиланде, потом в Турции, затем на Бали. Сейчас блогер находится на ПМЖ в Тбилиси.

— Всё, что в моей жизни ко мне приходило, я сначала пробовала, а только потом оно приходило, — рассказывала девушка своим подписчикам. — Например, прокатиться на какой-то машине, пожить в какой-то квартире. Сейчас у меня шикарная квартира с нереально красивым видом в Грузии, я всегда о такой мечтала, и я в ней пыталась жить несколько дней в других городах, в видовой квартире. А тут это уже твоя реальность, ты каждый день в этом живешь.

Девушка наслаждается своей жизнью

Анна Гринькова была в официальном браке. Ее бывшего мужа посадили на десять лет. На Бали она встретила мужчину, с которым переехала в Грузию.

Вот еще несколько фактов о личной жизни девушки, которыми она поделилась в своем блоге:

— До 28 лет, пока моего мужа не посадили в тюрьму, я была финансово зависима от мужчин, хотя всегда работала. Я была любовницей богатых мужчин, которые были старше меня от 10 до 35 лет, но они не сделали меня богатой и счастливой. Всем своим мужчинам я изменяла и гуляла как проклятая до своих 32 лет, хотя я очень семейный и ответственный человек.

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