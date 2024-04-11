Блогер-миллионерша размышляла о нищете в глубинке: местные разозлились

Гринькова снимала челлендж, как помогает бабушкам в поселке. Комментарии о их жизни показались северянам циничными Источник: anna__grinkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Жители маленького поселка в Архангельской области публично заявили, что их оскорбила известный блогер Анна Гринькова. Девушка провела там благотворительную акцию. Она покупала продукты бабушкам и снимала трогательные ролики, а уже на более узкую аудиторию объясняла на примере пенсионерок, почему люди живут бедно. Наши коллеги из 29.RU рассказывают подробности конфликта.



Главное о конфликте — в нашем сюжете Источник: Валерия Богатырёва, Владислав Шитюк / 29.RU

«Деньги, которые можно прогулять за один вечер»: про челлендж

Несколько лет назад Анна Гринькова переехала за границу из Архангельска, иногда она возвращается в Поморье, чтобы навестить близких.

Анна много путешествует Источник: АННА ГРИНЬКОВА | АСТРОПСИХОЛОГИНЯ / Telegram











В поселок Пасьва Гринькова приехала к матери. Здесь она устроила трехдневный челлендж «Доброе сердце», чтобы помочь нуждающимся пенсионеркам и показать их реакцию подписчикам.

Анне Гриньковой 34 года. Она занимается астропсихологией, составляет астрологические прогнозы, натальные карты и обучает этому других: девушка основала свой онлайн-институт.

Гринькова снимала на видео весь процесс: как закупается в местных магазинах, как подходит к старым покосившимся домам бабушек, заходит к ним в гости и отдает пакеты с продуктами.

— В среднем в деревенском магазине два огромных пакета выходят где-то на 3000 рублей. И это не какие-то охренеть какие деньги. Это деньги, которые вы фактически можете прогулять за один вечер в каком-нибудь клубе, на дискотеке или в баре. Вместо этого лучше помочь бабушке , — отметила она.

Миллионерша на фоне сельского магазина Источник: anna__grinkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Она вся страдает»

Добрый контент под трогательную музыку Гринькова выкладывала в «Инстаграм» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). А в своем закрытом телеграм-канале с 3,7 тысячи подписчиков она делилась более откровенными высказываниями.

Одна из бабушек, которой помогла блогер, осталась совсем одна: дети живут на Украине, и ухаживать за ней некому. По словам блогера, пенсионерке даже пришлось попросить других людей убить свою собаку, потому что она не смогла ее кормить.

Пенсионерка обрадовалась гостям Источник: anna__grinkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











При личной встрече Гринькова отнеслась с сочувствием к бабушке и, помимо продуктов, дала ей деньги. А в телеграме заявила, что она оказалась в такой тяжелой ситуации, потому что «ее характер очень жесткий и жестокий».

— У бабуськи, у нее тоже самооценка зиждется на том, что она вся страдает , что ей пришлось даже собаку попросить убить, чтобы, соответственно, как-то выжить, — отметила Гринькова.

«Гораздо круче, чем новая сумочка»

Второй героиней челленджа Анны Гриньковой стала пенсионерка Галина Егоровна. Девушка изначально думала, что она не примет помощь, но в итоге ошиблась.

Галина Егоровна была смущена, но приняла подарки блогера Источник: anna__grinkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я ожидала, что она ничего не возьмет, а она настолько открытая. Она меня обняла, поблагодарила меня... Просто до слёз. Просто делайте добрые дела. Такой кайф... Это несложно, и это стоит совсем маленьких денег, и при этом это настолько важно и настолько запоминается, — поделилась Гринькова после встречи с бабушкой.



Это, знаете, гораздо круче, чем новая сумочка, когда ты видишь счастье в глазах других людей. Анна Гринькова, блогер-астропсихолог

«Сопротивленка в квадрате»

До личного знакомства с Галиной Егоровной блогер записала несколько кружков в телеграм-канале. Сначала она сказала подписчикам, что не будет давать бабушке деньги, потому что та помогает своим родственникам:

— Потому что, когда вы даете деньги бабушке, она тратит не на себя, а на своих родственников, вы множите вот эту жестокость в мире и еще больше даете ей совершать просто жесточайшие по отношению к себе поступки. Поэтому здесь очень важно знать, кому вы даете деньги, и тому же иногда бомжу лучше купить еды, а не дать ему деньги, потому что он будет бухать и вы будете творить зло, множить это зло, и плюс к карме никак это вам не принесет.

В запрещенной соцсети и телеграм-канале Анна выкладывала разные по настроению видео Источник: anna__grinkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Гринькова также назвала Галину Егоровну «сопротивленкой в квадрате» и отметила, что из-за этого она живет еще беднее, чем первая бабушка:

— Чем выше уровень сопротивления, тем ниже доход, как вы понимаете, тем хуже жизнь <...>. Поэтому давайте ставки свои, что вы думаете, бабушка-сопротивленка в квадрате примет то, что я ей дам, или просто пошлет меня, просто закроет дверь, это может быть, поэтому давайте смотреть.

Бабушка не послала блогера, а обняла ее Источник: anna__grinkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По мнению блогера, бабушки, которые живут бедно, сами обеспечили себе такую старость:



— И у всех этих бабушек причем есть родственники, но они не хотят с ними общаться, потому что это характеризует человека. И мы вчера с Владом говорили, Влад говорит: « И, получается, вся наша жизнь, как мы ее прожили, итог — это старость. То, в какой вы старости живете: в изобилии или три рубля считаете, — это про ваше внутреннее состояние и то, насколько вы любили жизнь, любили людей, то, насколько вы вообще были открытыми и доверяли. И уровень, как вы понимаете, людей, которые живут так, это…»

Реакция жителей поселка

Семья Галины Егоровны увидела эти ролики. Слова Гриньковой сильно задели как саму бабушку, так и ее родственников. По их мнению, высказывания блогера были циничными и оскорбительными, а также не соответствовали правде.

Галина Егоровна с дочкой Еленой Источник: Елена Катышевская











Дочь пенсионерки Елена Катышевская опубликовала видеообращение ко всем жителям поселка, чтобы предостеречь их от последствий встречи с блогером.

— Мы никак не могли подумать, что это всё выльется для мамы в таком свете, что на нее будут ставиться ставки: возьмет эта бабушка, нищая в квадрате, ее подачки или не возьмет. Не думали, что всё это будет выложено в интернете, что она нуждается только потому, что все денежки она отдает своим родственникам. Ну нам. Не думали мы, что маме после ее доброго дела плохо будет, когда она всё это увидела в интернете , — поделилась северянка. — В следующий раз, когда она приедет делать добрые дела и приедет к вам, вы подумайте, брать у нее, не брать, надо с ней связываться или нет, а может оказаться, что вы о себе такого узнаете, что век не знали.

При встрече я обязательно ей плюну в рожу, чтобы она ощутила всю полноту своей помощи. Елена Катышевская, жительница Пасьвы

Елена рассказала 29.RU, что они связывались с матерью Гриньковой перед тем, как выложить видеообращение, и просили удалить все ролики про их семью, но этого не произошло:

— Она потом перезвонила, сказала что всё удалено, что ей очень стыдно и дочь извинится обязательно. Но она не удалила. Поэтому я и выложила, чтобы другие бабушки не попали в такую ситуацию.

Во время своего челленджа Гринькова также решила помочь местным детям и купила для них сладости. Про мальчика, который отказался принимать ее подарки, она написала: «Не воспитывайте так детей, вы растите будущих нищих». Оказалось, что это правнук Галины Егоровны.

В комментариях на страничке Гриньковой во «ВКонтакте» бабушка написала, что думает о ней:

— Наделала ты добра — облила грязью с ног до головы всю мою семью вместе со мной. За 77 лет жизни и за 39 лет работы учителем еще никто так не унизил, не оскорбил (в Сети и с матом). У меня в семье 10 человек, очень любим, уважаем друг друга. Я всегда чувствую поддержку, помощь. Какое право ты имеешь так оскорблять нас?!

Галина Егоровна уже после встречи с Гриньковой услышала, в каком контексте о ней говорила блогер Источник: anna__grinkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Не хочу, чтобы мама попадала под замес»

Впоследствии Анна Гринькова удалила все посты в своем телеграм-канале на тему челленджа и закрыла к нему доступ (какое-то время пригласительная ссылка была недоступна).

Блогер также извинилась перед семьей в сообществе поселка во «ВКонтакте».

Источник: Поселок Пасьва / Vk.com











Несмотря на извинения, местные свое мнение о блогере не изменили и продолжили осуждать ее поведение. Люди упоминали и маму девушки.

Источник: Поселок Пасьва / Vk.com











Позже Гринькова обратилась к своим подписчикам в слезах:

— Поверьте, если бы не мама... У меня же очень много было хейта, меня где только не выставляли, но они пытаются ее обижать, и мне очень больно. Я очень переживаю. Касательно меня, вы можете всё что угодно говорить, но я не хочу, чтобы мама попадала под замес, потому что она там, в этой деревне. И мне очень важно, чтобы ее не трогали, и всё. Со мной можно всё что угодно, хоть голой выставляйте, хоть что делайте. Но всё, что касается родных и близких, они в этом не виноваты. И я прошу у вас поддержки.

Блогер попросила заступиться за ее маму под записью с видеообращением и опровергнуть каждый комментарий. Позднее эти посты также были удалены.

В беседе с корреспондентом 29.RU Анна Гринькова отметила, что никого не хотела обидеть:

— Это действительно была попытка сделать хорошее для жителей деревни, где я гостила. И мне очень жаль, что фразы, выдернутые из моего закрытого канала, были трактованы негативно.



В своем телеграм-канале блогер добавила, что прожила чувство вины и стыда после конфликта с жителями поселка.

Анна дала понять, что не хотела никого ранить Источник: АННА ГРИНЬКОВА | АСТРОПСИХОЛОГИНЯ / Telegram











Про карьеру и личную жизнь блогера

Анна Гринькова родилась на Камчатке, в подростковом возрасте переехала в Архангельск. Она окончила университет в Санкт-Петербурге, в сумме у нее два высших образования (юридическое и техническое). 10 лет она проработала в найме инженером по охране труда, потом начала изучать астрологию и заниматься наставничеством.

Гринькова зарегистрировала ИП в 2022 году. До этого у нее было индивидуальное предприятие с 2017 по 2020 год. Она открыла несколько сайтов с продажей своих курсов.

На марафоне «Квантовый скачок PRO», где за 18 990–29 990 рублей людям давали уроки о бизнесе и Таро-расклады, рассказывали о Луне в карте рождения и проводили вебинары о доме денег (бонус: материалы по Венере), было 130 человек.

Анна Гринькова стала успешной — ее месячных доход превышает миллион рублей Источник: АННА ГРИНЬКОВА | АСТРОПСИХОЛОГИНЯ / Telegram











Еще один сайт, который создала Гринькова, — «Как пробить финансовый потолок и не выгорать на своей работе». Цены на нем не указаны.

Третий сайт — «Марафон желаний». На нем за 6990 рублей предлагают включения Солнца, аномальную медитацию для включения Нептуна, расслабление Луны. За 14 990 рублей вам дадут «прогностический разбор»: какие желания точно сбудутся за 3 месяца. Старт марафона — 9 апреля.

Еще один сайт, «Мастермайнд от Анны Гриньковой и Владислава Пестрикова», уже не доступен.

Также к покупке доступны курсы Гриньковой на сайте ее онлайн-института. Обучение астропсихологии с нуля стоит от 60 990 до 550 000 рублей.

Свою первую квартиру Анна купила сама в 31 год. В сентябре 2023 года девушка писала, что ее доход на протяжении двух лет составляет от 1 миллиона рублей в месяц. Также она покупала себе два автомобиля Audi, ей дарили BMW и Range Rover.

Больше 8 лет назад Гринькова переехала из Архангельска за границу. Сначала она жила в Таиланде, потом в Турции, затем на Бали. Сейчас блогер находится на ПМЖ в Тбилиси.

— Всё, что в моей жизни ко мне приходило, я сначала пробовала, а только потом оно приходило, — рассказывала девушка своим подписчикам. — Например, прокатиться на какой-то машине, пожить в какой-то квартире. Сейчас у меня шикарная квартира с нереально красивым видом в Грузии, я всегда о такой мечтала, и я в ней пыталась жить несколько дней в других городах, в видовой квартире. А тут это уже твоя реальность, ты каждый день в этом живешь.

Девушка наслаждается своей жизнью Источник: АННА ГРИНЬКОВА | АСТРОПСИХОЛОГИНЯ / Telegram











Анна Гринькова была в официальном браке. Ее бывшего мужа посадили на десять лет. На Бали она встретила мужчину, с которым переехала в Грузию.

Вот еще несколько фактов о личной жизни девушки, которыми она поделилась в своем блоге: