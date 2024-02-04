Киркоров поет в ресторане «под борщ», а Пугачева «просрочена». После «отмены» звезды рванули за длинным дирхамом в Дубай

Весь январь все СМИ писали о том, что Киркоров, Асти и другие звезды, оскандалившиеся на голой вечеринке, после «отмены» решили уехать за границу. На самом деле они все дружно сели в самолеты и полетели выступать в Дубай на частные вечеринки, на заработки.
Один из самых авторитетных организаторов концертов, глава концертного агентства «ПроКонцерт» Евгений Морозов считает, что у российских артистов нет шансов зарабатывать в Арабских Эмиратах так же, как на родине. Да, они выступают, но они уже не сделают многомиллионный чес, как это делают в родной стране. Похоже, что сытые времена, когда просто многие с жиру бесились, у наших звезд прошли. Подробности — в материале MSK1.RU.
«На российских звезд больше пятисот билетов не продать»
Общественность, возмущенная участием Филиппа Киркорова, Лолиты, Анны Асти и других российских звезд в голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, взбешена еще больше. «Отмена» не состоялась! Только того же Филиппа Киркорова вырезали из «Голубого огонька», «Песни года», «Зимнего Show» и римейка гайдаевского «Ивана Васильевича», чтобы он почувствовал всю неотвратимость наказания, как певец уже собирает цветы и крики «Браво!» в дубайском Chalet Berezka от поклонников, поддержавших его не рублем, так дирхамом (денежная единица Объединенных Арабских Эмиратов. — Прим. ред.). Сможет ли «запасной аэродром» в Арабских Эмиратах прокормить наших звезд, пока дела на родине идут у них негладко? Об этом мы спросили главу концертного агентства «ПРОконцерт» Евгения Морозова.
— Так рассуждают те, кто не знает рынок в Дубае, — объясняет Евгений Морозов. — Да, из 12–14 миллионов населения эмирата где-то 4–5 — это русскоязычная публика: россияне, украинцы, казахи, киргизы и жители других постсоветских государств, то есть потенциальные зрители на концертах российских звезд. К тому же для арабов, пакистанцев, индонезийцев и других мусульман публичное прослушивание музыки — «харам», запрещено. На концерт ходят, чтобы получить эмоции. Но большинство «наших» в Дубае получают эмоции под музыку в YouTube, Apple Music или Spotify за 150 долларов в месяц. Вот и получается, что процент тех, кто готов платить деньги за посещение концерта, очень небольшой.
Сколько раз в год вы готовы заплатить, чтобы послушать концерт того же Киркорова? Два раза? Три? Один? Большинству достаточно одного. Поэтому концерты российских исполнителей, на которые публика покупает билет, так называемые кассовые концерты, в Дубае провести очень сложно.
— Но вот же видео — Киркоров поет, куча цветов, к тому же два концерта подряд…
— Вы знаете, где он поет? Chalet Berezka — это дорогой русский ресторан. Люди сидят, хлебают борщ, а заодно слушают. Вы можете представить, например, Мадонну, которая дает концерт в американском ресторане? А Киркоров поет. А то, что два концерта, так зал на 178 человек, такой собрать легко. К тому же зрители оплачивают общий депозит на еду и шоу. Это не уровень, увы, это не прокормит.
— Но в Дубае есть же и большие залы?
— Конечно, есть. Тут живут люди без предрассудков, и они запросто сдают под мероприятия, например, огромный зал Дубайской оперы. Но устроить в ней концерт Филиппа Киркорова или Валерия Меладзе — это сразу провал. На них можно продать максимум 500 билетов, никто из российских артистов такой зал не соберет.
«Творческая жизнь Пугачевой закончена»
— Но ведь наши и бывшие наши исполнители регулярно дают концерты в Дубае…
— Да, но это исключительно заказные концерты: корпоратив для сотрудников фирмы, подарок любимой жене на день рождения, сюрприз на какой-то семейный праздник. В Дубае много богатых людей, которые могут оплатить любых звезд, но в этом-то и беда, ведь чаще выбирают не российских, а мировых. Это счастье, что хоть в «Березку» зовут. А если нет ясной перспективы, то нет и рынка.
Шоу-бизнес — это для начала график гастролей, которые можно прогнозировать на год вперед. А как можно прогнозировать, пригласят тебя еще раз спеть для любимой тещи или нет? Поэтому речи о замене российского рынка дубайским нет.
— Получается, артистам, у которых дела на родине идут не очень хорошо, некуда деваться?
— Да сейчас всем артистам, хороши у них дела на родине или нет, сильно не повезло. Я считаю, что в нынешней международной и внутренней политической обстановке шоу-бизнес умирает и до 2028–2029 года не восстановится. Гастроли упадут до минимума, и единицы из нынешних звезд останутся актуальными через пять лет.
— Почему?
— У артиста есть срок годности, как, простите, у йогурта. Нельзя взять йогурт, положить в морозилку, а через пять лет достать и поставить на стол. Артиста так же нельзя заморозить, а через пять лет поставить на сцену и предложить публике. Они должны выступать, развиваться, чтобы быть актуальными.
— Даже Аллу Пугачеву нельзя? Даже она будет «просрочена»?
— Да у Пугачевой с конца 90-х годов не было аншлагов на концертах. Ее невероятная востребованность — это миф. К тому же в нынешних обстоятельствах, как сказал Никита Михалков, она уже никогда не восстановит свое имя. И я с ним полностью согласен. Алла Борисовна останется в памяти как очень большая, талантливая певица, как явление. Но ее творческая жизнь закончилась.
«Правильно Моргенштерну запретили въезд в Дубай»
— А частные концерты могут прокормить артиста?
— Пока ты еще в тренде, тебя зовут. Но не забывайте, что любой артист — это фабрика, на него работает множество людей: менеджмент, музыканты, техническая поддержка, танцоры и еще много кто. И всем нужно платить, а цены на выступления сейчас падают.
— Но известные промоутеры говорят, что растут. Тот же Киркоров, например, просит за выступление 10 миллионов рублей.
— Говорить можно всё что угодно. Но я знаю, что за частное выступление даже самых популярных российских артистов никто не платит более 4 миллионов рублей. А за кассовый концерт — максимум 265 миллионов рублей. И эти деньги еще нужно поделить с командой.
— А мировые гастроли? Например, в странах, где есть большие русскоязычные диаспоры и много отдыхающих: Таиланд, Бали, те же ОАЭ, они могут стать альтернативой российскому рынку?
— Как разовые мероприятия — да, это могут быть успешные выступления. Я считаю, что в ближайшее время славянские исполнители будут востребованы в Китае, Саудовской Аравии. Но это в перспективе.
— Волна штрафов и запретов не помешает гастролям? Штраф «Би-2»* и их экстрадиция из Таиланда, запрет на концерт Максима Галкина*, штраф ему же от правительства Дубая, запрет на въезд Моргенштерна в Дубай, поверка и возможный штраф Оксимирона*?
— В России артисты разбаловались, привыкли, что для них закон не писан. Приходится в других странах вспоминать, что закон один для всех. К тому же никакой стране не нужны политические осложнения из-за выступления каких-то артистов. Артист должен транслировать со сцены творчество, а если он переходит грань между творчеством и политикой, то должен быть готов к последствиям. Я считаю, что эти наказания к тому же показательные. Моргенштерну* совершенно правильно закрыли въезд в Дубай, ведь он не просто артист из другой страны, а мусульманин. А что позволено туристу, то не дозволено мусульманину. И такое непонимание рынка, на котором работаешь, просто изумляет. Удивительно, что в таких сложных условиях артисты добровольно перекрывают себе кислород.
* Признан иноагентом.
До этого рассказывали, как зарабатывают другие звезды во время СВО и как меняют свою позицию. А еще прочитайте, кого из артистов потеряла российская сцена после начала спецоперации на Украине. Мы также писали о негласном черном списке артистов, которых признали иноагентами, и тех, кто осудил проведение СВО.