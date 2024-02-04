Киркоров поет в ресторане «под борщ», а Пугачева «просрочена». После «отмены» звезды рванули за длинным дирхамом в Дубай

— Но вот же видео — Киркоров поет, куча цветов, к тому же два концерта подряд…



— Вы знаете, где он поет? Chalet Berezka — это дорогой русский ресторан. Люди сидят, хлебают борщ, а заодно слушают. Вы можете представить, например, Мадонну, которая дает концерт в американском ресторане? А Киркоров поет. А то, что два концерта, так зал на 178 человек, такой собрать легко. К тому же зрители оплачивают общий депозит на еду и шоу. Это не уровень, увы, это не прокормит.



— Но в Дубае есть же и большие залы?

