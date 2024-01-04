Российское гражданство иностранцам будут давать за службу по контракту

Владимир Путин подписал указ о том, что иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ. Такое же право получают иностранцы, которые были уволены со службы в российской армии в период СВО по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.