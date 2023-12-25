Путин изменил правила маткапитала: кого лишат выплат в 2024 году

Владимир Путин 25 декабря подписал закон, корректирующий правила выплаты материнского капитала. Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, вносит изменения в статью закона о маткапитале, которая определяет, кто имеет право на получение материнского капитала.
— Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство Российской Федерации по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от места их жительства, — говорится в новой редакции.
Прежняя редакция закона предполагала, что гражданство родителей не имеет значения, важно, чтобы ребенок имел гражданство РФ по праву рождения. Согласно российским законам гражданство ребенка следует гражданству родителей, то есть гражданство по праву рождения может быть только у ребенка, мать или отец которого имеют гражданство РФ. Соответственно, у двух иностранцев, гражданства России не имеющих, гражданин России родиться не может.
Соответственно, если раньше ребенок рождался в семье, где один родитель иностранец, а другой гражданин РФ, то получить материнский капитал могли оба родителя. Теперь — только тот, у кого гражданство было на момент рождения ребенка. То есть если мама — иностранка, а папа — гражданин России, то у нее права на маткапитал нет, а у него есть. И наоборот.
Сейчас право на распоряжение деньгами материнского капитала переходит к папе в случае смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло право на получение маткапитала, или преступления против личности в отношении своих детей, которое привело к лишению родительских прав или ограничению в них. Также право на эту меру господдержки имеют мужчины, которые стали единственным усыновителем ребенка, если у них есть гражданство РФ.
Еще одно уточнение: дети, которые не получили гражданство по праву рождения, не учитываются при назначении материнского капитала. То есть если родители переехали из другой страны в Россию вместе с одним ребенком и тут у них родился второй, то они получат выплату за него как за первого. В 2024 году выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а за второго — 834 тысячи рублей.
Документ также уточняет, что эти правила не распространяются на граждан России, которые не имели гражданства на момент рождения или усыновления детей, но проживали на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в день включения этих регионов в состав Российской Федерации. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.