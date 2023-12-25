Путин изменил правила маткапитала: кого лишат выплат в 2024 году

Соответственно, если раньше ребенок рождался в семье, где один родитель иностранец, а другой гражданин РФ, то получить материнский капитал могли оба родителя. Теперь — только тот, у кого гражданство было на момент рождения ребенка. То есть если мама — иностранка, а папа — гражданин России, то у нее права на маткапитал нет, а у него есть. И наоборот.

