Новые законы до конца 2023 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

С 26 октября в силу вступает новый закон «О гражданстве РФ». С этого момента иностранцам для получения российского паспорта придется подтверждать знание истории России и российского законодательства (помимо требования о постоянном проживании на территории страны в течение 5 лет со дня выдачи ВНЖ, знания русского языка и предоставления необходимых документов).



В то же время для некоторых претендентов порядок получения гражданства, напротив, упростят. Это касается:

