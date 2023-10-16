Новые законы до конца 2023 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

2023 год понемногу близится к завершению, но перед этим нас ждут несколько важных изменений в законодательстве. О том, какие еще новые законы готовятся вступить в силу до конца этого года, расскажем в нашем обзоре.
Добровольцам введут новые формы документов для медкомиссии
С 16 октября расширяется перечень форм документов для медицинского обследования военнослужащих из добровольческих формирований. Среди новых форм — направление на освидетельствование, свидетельство о болезни, протокол заседания военно-врачебной комиссии по заочному медосвидетельствованию добровольца. Также приводятся правила заполнения новых форм. Изменения внесут и в порядок оформления заключений военно-врачебных комиссий.
Дезертиров и экстремистов лишат гражданства
С 26 октября в силу вступает новый закон «О гражданстве РФ». С этого момента иностранцам для получения российского паспорта придется подтверждать знание истории России и российского законодательства (помимо требования о постоянном проживании на территории страны в течение 5 лет со дня выдачи ВНЖ, знания русского языка и предоставления необходимых документов).
В то же время для некоторых претендентов порядок получения гражданства, напротив, упростят. Это касается:
- граждан бывшего СССР и их детей;
- тех, у кого в России живут близкие родственники с российским гражданством;
- участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;
- тех, чьи родители, дети, бабушки, дедушки или внуки постоянно проживали на территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах госграницы России.
Из списка тех, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, убрали тех, кто мог претендовать на него после получения разрешения на временное проживание по браку. Чтобы было меньше фиктивных браков, упрощенно получить гражданство РФ можно, только если в браке есть общий ребенок. До принятия нового закона иностранцы получали гражданство упрощенно, если супруг был гражданином РФ, а с момента заключения брака прошло не меньше трех лет.
С октября сократятся сроки рассмотрения заявлений. Если решение о предоставлении гражданства принимают органы внутренних дел, заявление рассмотрят за три месяца, если дипломатические представительства или консульские учреждения — полгода, если президент — год.
Появятся и новые причины для лишения гражданства — теперь его можно будет потерять за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Кроме того, установлен десятилетний срок, после которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ из-за нарушений, допущенных в процессе приема в гражданство.
Уведомления о пособии на ребенка будут приходить на «Госуслуги»
СФР будет направлять через портал госуслуг отдельные уведомления о назначении ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка. Уведомления придут только в том случае, если родители подавали заявление через «Госуслуги». Оповещать родителей будут о следующем:
- приостановлении выплаты;
- возобновлении выплаты;
- прекращении выплаты;
- невозможности зачислить деньги на счет по указанным в заявлении реквизитам.
Меняются правила содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях
С 11 декабря в закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых внесут изменения. Так, например, администрация места содержания под стражей будет обязана под расписку уведомлять подозреваемых и обвиняемых о применении аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля.
Подозреваемые и обвиняемые смогут получить благодарность за примерное выполнение обязанностей и соблюдение установленного порядка содержания под стражей. При этом те, у кого есть неснятые взыскания, смогут получить поощрение только в виде досрочного снятия одного из таких взысканий по следующим правилам:
- выговор снимается досрочно не ранее чем через три месяца со дня наложения;
- водворение в карцер или одиночную камеру на гауптвахте снимается досрочно не ранее чем через 6 месяцев со дня отбытия.
Если в течение года со дня отбытия взыскания подозреваемый или обвиняемый не получит нового, то может считаться не имеющим взыскания. Если осужденный к принудительным работам нарушил их порядок или условия отбывания, администрация исправительного центра может запретить ему жить вместе с семьей.
Повышаются суммы на лицевых счетах осужденных, на которые можно дополнительно покупать продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, с 3 до 4 лет повышается возраст детей, которых осужденные женщины могут помещать в дома ребенка исправительных учреждений.
Истекает срок подачи заявлений о кредитных каникулах для участников СВО
31 декабря истекает срок, в течение которого мобилизованные лица и участники специальной военной операции, а также члены их семей вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.
Соответствующий закон Госдума приняла в конце сентября прошлого года. Он распространяется на мобилизованных, контрактников и добровольцев, оформить каникулы могут и члены их семей. Мы подробно рассказывали о том, какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего.
Суррогатное материнство могут упростить
Законопроект, меняющий правила суррогатного материнства, предложили в самом начале депутатских каникул — в конце июля. Эти изменения касаются возможности использовать суррогатное материнство в случае, если один из супругов не способен к зачатию. По действующим правилам в случае, если к помощи суррогатной матери обращается супружеская пара, то она может вынашивать только эмбрион, созданный при использовании половых клеток обоих супругов.
— Граждане Российской Федерации столкнулись с ситуацией, при которой фактически под запретом оказалось использование эмбрионов из донорской половой клетки (одного из супругов) в ситуации, когда половые клетки второго супруга не могут быть использованы по медицинским показаниям, — говорится в пояснительной записке.
Законопроект предлагает разрешить использование донорской половой клетки только одного супруга для применения механизма суррогатного материнства, если есть медицинское заключение, что использовать донорскую половую клетку второго супруга невозможно. Его готовят к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.
Уклонистов могут лишить гражданства
Законопроект предлагает лишать российского гражданства уклонистов от армии, в том числе и тех, кто не бегает от повесток, а просто не встает на учет в военкомате. Правда, не всех, а только иностранных граждан, которые смогли получить гражданство РФ. Авторы законопроекта пишут, что уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, таким образом получая права, но игнорируя обязанности гражданина.
— Особую актуальность необходимость исполнения всеми гражданами, включая теми, кто был принят в гражданство Российской Федерации, воинской обязанности приобретает в период проведения специальной военной операции, — пишут авторы законопроекта.
Документ также готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.