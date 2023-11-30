Shkulev Media Holding открыл редакции сразу в трех крупных городах России

— Владивосток — столица одного из самых динамично развивающихся регионов России. Экономика Дальнего Востока бурно растет, поэтому для нас выбор города для запуска новой редакции был очевиден.



Всего в Городские порталы сегодня входит 47 порталов в крупнейших городах страны, 30 из которых имеют собственные редакции. Среди них самые популярные региональные интернет-СМИ в стране — Fontanka.ru, E1.RU, NGS.RU и 74.RU.

