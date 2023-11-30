Shkulev Media Holding открыл редакции сразу в трех крупных городах России

Этой осенью сеть digital-проектов «Городские порталы» Shkulev Media Holding запустила три новых проекта в Сибири и на юге России. В Саратове открылся портал 164.RU, в Воронеже Voronezh.ru, а в Барнауле — NGS22.RU. Таким образом, сейчас в составе Городских порталов работают уже 30 редакций по всей стране.
У руля новых проектов встали опытные журналисты, много лет работавшие в крупных местных медиа. В Воронеже это бывший редактор «МОЁ! Онлайн» и сайта «ТВ Губерния» Полина Листопад, в Саратове — бывший редактор «Коммерсанта. Средняя Волга» Сергей Петунин. Хедлайнер Барнаула — корреспондент Анна Кабанова, ранее работавшая в холдинге «Алтапресс».
Как и в других изданиях сети, в центре внимания новых редакций будут городские новости, анализ городских проблем, интересные истории и полезные материалы, говорит редакционный директор Городских порталов Ольга Прохорова:
— На наших новых сайтах мы реализуем ту же концепцию, что и на всех Городских порталах: мы — медиа доверия. Поэтому во всех городах нашего присутствия мы строим площадки, где читатель максимально оперативно получит достоверную информацию о жизни города и региона, где простой человек будет услышан. И где будет возможен диалог на равных между обществом, властью и бизнесом.
В этом году Городские порталы показывают беспрецедентное количество новых запусков с момента объединения сайтов в единую сеть. В июле уже открылась редакция во Владивостоке. Презентуя этот проект, президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв отметил, что это был логичный шаг в развитии компании:
— Владивосток — столица одного из самых динамично развивающихся регионов России. Экономика Дальнего Востока бурно растет, поэтому для нас выбор города для запуска новой редакции был очевиден.
Всего в Городские порталы сегодня входит 47 порталов в крупнейших городах страны, 30 из которых имеют собственные редакции. Среди них самые популярные региональные интернет-СМИ в стране — Fontanka.ru, E1.RU, NGS.RU и 74.RU.