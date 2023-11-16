Известный туроператор объявил, что прекращает чартерные рейсы из России в Египет

Туроператор TEZ TOUR объявил о приостановке чартерных рейсов в Египет. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке и низкой рентабельностью, сообщили в компании. Полетная программа будет прекращена 26 ноября.
— Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности, высокий валютный курс, соотношение стоимости авиаперевозки на рынке со стоимостью полных турпакетов и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев, — передает ТАСС заявление туроператора.
За все отмененные туры с включенным авиаперелетом рейсами Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее компания вернет деньги. Можно также перебронировать поездку на другое доступное направление по действующим ценам.
Компания пообещала восстановить летную программу, «как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются».