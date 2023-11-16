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Известный туроператор объявил, что прекращает чартерные рейсы из России в Египет

Полетную программу прекратили досрочно

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— Туроператор, как и ранее, предлагает туры с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием, — передали в компании

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Туроператор TEZ TOUR объявил о приостановке чартерных рейсов в Египет. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке и низкой рентабельностью, сообщили в компании. Полетная программа будет прекращена 26 ноября.

— Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности, высокий валютный курс, соотношение стоимости авиаперевозки на рынке со стоимостью полных турпакетов и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев, — передает ТАСС заявление туроператора.

За все отмененные туры с включенным авиаперелетом рейсами Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее компания вернет деньги. Можно также перебронировать поездку на другое доступное направление по действующим ценам.

Компания пообещала восстановить летную программу, «как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются».

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