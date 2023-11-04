«Как спущенная такая реакция». Что обсуждали на федеральном ТВ на этой неделе?

Каждую неделю наши коллеги из «Фонтанки» выпускают «Коробку передач». Это обзор всего того, что обсуждали за минувшую неделю на федеральных телеканалах.
Главной темой последних семи дней стали беспорядки в Махачкале. Ведущие единогласно решили, что это «инспирированная провокация» и дело рук «украинских фейкометов», а участники погрома — это «еще не весь Дагестан».
Прийти к консенсусу помешал лишь один вопрос: был ли антисемитизм в России? Пока одни уверяли, что «евреем в России безопаснее быть, чем в Израиле», а «мультинациональный народ России веками живет в мире и согласии», другие сомневались и уверяли в наличии почвы, ведь без нее «невозможно было бы и это поднять».
Все детали и мнения — в видео выше.