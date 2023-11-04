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«Как спущенная такая реакция». Что обсуждали на федеральном ТВ на этой неделе?

Все детали и мнения — в выпуске «Коробки передач»

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Видео: «Фонтанка.ру»

Каждую неделю наши коллеги из «Фонтанки» выпускают «Коробку передач». Это обзор всего того, что обсуждали за минувшую неделю на федеральных телеканалах.

Главной темой последних семи дней стали беспорядки в Махачкале. Ведущие единогласно решили, что это «инспирированная провокация» и дело рук «украинских фейкометов», а участники погрома — это «еще не весь Дагестан».

Прийти к консенсусу помешал лишь один вопрос: был ли антисемитизм в России? Пока одни уверяли, что «евреем в России безопаснее быть, чем в Израиле», а «мультинациональный народ России веками живет в мире и согласии», другие сомневались и уверяли в наличии почвы, ведь без нее «невозможно было бы и это поднять».

Все детали и мнения — в видео выше.

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