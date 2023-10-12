Страны всё чаще воюют друг с другом. Где вспыхнет следующий конфликт

Почему конфликтов всё больше

Причиной вооруженных конфликтов в странах мира в настоящее время политолог Константин Киселёв назвал разные стадии развития. По его словам, сейчас странам неизбежно придется проходить через становление нации, объединение и принятие универсальных норм и требований. Конфликт в Израиле относится к одним из таких.

— Что такое Палестина? Больше половины жителей — это молодежь, понятно, что там есть безработица. Есть различия между ее частями, — объяснил политолог. — На Западном берегу одна ситуация — там к власти приходит ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины», одна из ведущих политических партий частично признанного государства. — Прим. ред.) и Махмуд Аббас, там более-менее мирно. И мы имеем сектор Газа, где приходит к власти ХАМАС — это совершенно другая ситуация. Несмотря на исторические противоречия, с Западным берегом у Израиля отношения складывались достаточно спокойно. Израиль, понимая, что находится в определенном цивилизационном периоде, пытался наладить отношения и с Саудовской Аравией, и с двумя частями Палестины. Где-то удавалось, где-то нет, но снабжение и вода для сектора Газа, например, шли через Израиль.