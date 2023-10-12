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Конфликт Израиля и ПалестиныПодробности

Страны всё чаще воюют друг с другом. Где вспыхнет следующий конфликт

Какие из горячих точек потенциально близки к состоянию войны

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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался в минувшие выходные

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В этом году в мире всё чаще стали происходить серьезные вооруженные конфликты. Помимо продолжающейся спецоперации на Украине, Азербайджан организовал антитеррористическую операцию в Карабахе, после которой тот прекратил существование как независимая единица и вошел в состав страны. Сейчас же Израиль ведет войну в секторе Газа, организовав масштабную операцию после обстрелов радикалов из ХАМАС. Ситуация на Ближнем Востоке была напряженной уже очень давно, и происходящее в настоящие дни — прямое следствие этих событий. Есть ли в мире подобные горячие точки, где в ближайшее время могут разгореться аналогичные конфликты, а то и войны?

Почему конфликтов всё больше

Причиной вооруженных конфликтов в странах мира в настоящее время политолог Константин Киселёв назвал разные стадии развития. По его словам, сейчас странам неизбежно придется проходить через становление нации, объединение и принятие универсальных норм и требований. Конфликт в Израиле относится к одним из таких.

— Что такое Палестина? Больше половины жителей — это молодежь, понятно, что там есть безработица. Есть различия между ее частями, — объяснил политолог. — На Западном берегу одна ситуация — там к власти приходит ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины», одна из ведущих политических партий частично признанного государства. — Прим. ред.) и Махмуд Аббас, там более-менее мирно. И мы имеем сектор Газа, где приходит к власти ХАМАС — это совершенно другая ситуация. Несмотря на исторические противоречия, с Западным берегом у Израиля отношения складывались достаточно спокойно. Израиль, понимая, что находится в определенном цивилизационном периоде, пытался наладить отношения и с Саудовской Аравией, и с двумя частями Палестины. Где-то удавалось, где-то нет, но снабжение и вода для сектора Газа, например, шли через Израиль.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что израильский конфликт сам по себе глобально не влияет на мировую экономику, но реакция соседних стран в этом плане может оказаться очень важной.

— Проблема в том, как на этот конфликт отреагируют соседние арабские страны — Саудовская Аравия, Иран, Ирак. Это нефть, и в моменте с ней обязательно будут ценовые проблемы, как это было в конфликте 70-х годов (Война Судного дня. — Прим. ред.), — заявил Георгий Остапкович. — Цены начнут повышаться, потом понижаться, и эта турбулентность тоже вызывает неуверенность в экономиках различных стран. В проигрыше окажутся страны, которые импортируют нефть. При любом конфликте цены на нефть начинают гулять в разные стороны, и куда они придут, никому не известно.

Где ждать новых конфликтов

Среди существующих точек, в которых в ближайшее время могут разгореться аналогичные конфликты, эксперты в первую очередь называют страны Африки.

— Есть локальные горячие точки в Африке. Мы видели Судан, видели Ливию и другие страны. Африка проходит через этап становления нации, и это длительный этап, — пояснил Константин Киселёв. — В Европе, когда нации проходили свое становление, был конфликт на конфликте, столкновение на столкновении. В Африке аналогичная ситуация. Мы видим, как постепенно успокаивается, будучи горячей в 70–80-е годы, Южная Америка. То же самое и в Центральной Америке. Там партизан на партизане были, постоянные столкновения, межстрановые конфликты, но постепенно всё это стихает. Мы видели перевороты, казалось, там не было ни одной страны, в которой бы он не произошел. Многие отрабатывали правовые механизмы, но есть страны, которые в силу бедности и авторитарного руководства склонны к насилию — например, Боливия, Колумбия, Венесуэла.

— В Африке происходят постоянные конфликты со сменой правительства и захватом власти, — отметил Георгий Остапкович.

По словам Константина Киселёва, экономическая база в Африке и ряде азиатских стран была ниже, чем у основного мира, но темпы развития были достаточно значительными — и это особенно заметно у тех стран, которые отказались от «поиска особого пути».

— Африка проходила этап образования нации в 60-х годах, когда резались границы стран, и теперь снова проходит сейчас. Поэтому где-то можно прогнозировать какие-либо конфликты. Например, Танзания создана из двух государств — Танганьики и Занзибара. Занзибар не любит Танганьику, и в перспективе этот конфликт может вылезти, — считает политолог. — Но сейчас там мирно — пока солнце греет, туристы едут, животные бродят, всё более или менее спокойно. Другие конфликты исторические могут всплыть, например, хуту и тутси [в Руанде] могут сталкиваться — традиционный конфликт, национальный, этнический. В свое время [из-за него] уже погибли миллионы людей, но всё это не прекращено. Тем не менее это исторический процесс, и в конце концов он всё равно завершится мирно.

В начале года политический аналитик Александр Асафов в интервью с «Лентой.ру» также выделял основные существующие точки напряжения — это Тайвань, турецко-курдское противостояние, Афганистан, индо-пакистанский конфликт и Косово.

— Мир находится в сложной, совершенно нелинейной динамике, когда конфликты могут вспыхнуть в совершенно неожиданных регионах. Будут пылать и все незаживающие язвы, так как у крупных геополитических акторов появилось желание решать проблемы экономики через вливания в ВПК, — сказал аналитик.

Константин Киселёв, в свою очередь, отметил, что, несмотря на все существующие конфликты, мир всё равно движется в сторону цивилизации:

— Варварства будет становиться всё меньше, просто сейчас придется проходить это такими путями — через кровь, через боль, как бы это ни было страшно и ужасно.

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