«Я как в западне». Дважды побывавшего на СВО машиниста хотят отправить туда вновь

В июне 2023 года Андрей во второй раз отправился в зону СВО, в свое подразделение, с которым до этого прошел уже длинный боевой путь. Однако уже там выяснилось, что 10 апреля 2023 года военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его ограниченно годным к военной службе, категория В (документы, подтверждающие этот и другие приведенные в статье факты, имеются в распоряжении редакции «Чита.Ру»). Супруга военнослужащего, узнав о решении ВВК, обратилась в военную прокуратуру Читинского гарнизона, а позже пришел ответ — от прокуратуры Борзинского гарнизона, которая признала отправку младшего сержанта на спецоперацию во второй раз незаконной. После чего Андрей вернулся в Забайкалье, где и находится по сей день в воинской части в Борзе.



— В Борзе у меня нет ни жилья, ни семьи рядом. Живу в казарме со срочниками и только иногда хожу в гости к своему вернувшемуся раненым домой сослуживцу — помыться, постираться. Зарплата здесь у меня, соответственно, в разы меньше, чем была в зоне СВО. А в Чите жена, которая сейчас в декрете, нашей общей дочери четыре месяца, у меня есть сын от первого брака — он учится в Ставропольском кадетском училище, у жены есть дочь — ей скоро 18 лет. У нас дружная семья, сейчас я нужен им, поэтому просил хотя бы перевести меня в читинскую часть, но просьба осталась без внимания. А теперь мне и вовсе говорят, что собираются отправить на СВО в третий раз. Невзирая на категорию годности, прошлое решение прокуратуры. Я говорю, что по состоянию здоровья уже просто физически не вывезу. И теперь не знаю, как мне быть, — поделился Андрей.

