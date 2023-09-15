Когда мобилизованные покинут зону СВО и вернутся домой? Разъяснение от Госдумы

Картаполов отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также парламентарий рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.

— Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным, — объяснил Картаполов.

