Когда мобилизованные покинут зону СВО и вернутся домой? Разъяснение от Госдумы

Мобилизованные покинут зону боевых действий на Украине только после окончания спецоперации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Лентой.ру».
— Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, — назвал срок возвращения депутат.
Картаполов отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также парламентарий рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.
— Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным, — объяснил Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что с начала года контракты с ВС РФ подписали 300 тысяч человек.
В последнее время часто появляется информация о грядущей мобилизации в России, и вопросы об этом регулярно задают представителям власти. Последним на эту тему высказывался заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин. В интервью изданию RTVI он заявил, что потребности армии в зоне военной операции на Украине полностью закроют идущие служить по контракту.
— На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая, — заявил Юрий Швыткин. — Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться.
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О завершении мобилизации 28 октября 2022 года на встрече с Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, соответствующие телеграммы разослали в военкоматы.