В Кремле ответили на вопрос о военном положении: новости СВО за 6 июня

Шойгу рассказал о потерях Российской армии

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что в течение трех последних суток ВСУ предпринимали попытки наступления на разных направлениях. По словам министра, эти попытки не увенчались успехом. Он заявил, что за три дня потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих. Он также заявил, что в ходе отражения наступления погиб 71 российский военнослужащий, 210 человек ранены.

Разрушение Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня СМИ и паблики начали распространять информацию о взрыве на Каховской ГЭС, в результате которого прорвалась плотина на Днепре. Позже официальные власти версию со взрывом опровергли, но заявили, что из-за «ряда многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции» разрушились задвижки и вода из водохранилища «неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению».

