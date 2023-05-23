В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции: новости СВО за 22 мая

Мобилизованные сбежали из зоны СВО — им грозит по 20 лет колонии

Восемь мобилизованных сбежали из ЛНР в декабре 2022 года. Военных обвинили в дезертирстве, а троих из них еще и в невыполнении приказа, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, в ноябре восемь мобилизованных из Калининградской области перебросили в ЛНР для участия в СВО. По словам мужчин, они рассчитывали, что их будут готовить к боям, а вместо этого они рыли землянки, заготавливали дрова и продукты. В ночь на 22 декабря офицер сообщил компании, что роту приказано перебросить на передний край. Тогда-то военные и решили бежать. Вернулись в землянку, обсудили приказ и собрали вещи. С собой они взяли табельное оружие — три автомата и четыре пулемета без патронов. Мужчины пешком дошли до ближайшего населенного пункта, где купили гражданскую одежду и сумки для оружия, после чего на такси выехали из зоны спецоперации. Они добрались до подмосковного Подольска, где явились в полицию. Фигуранты свою вину отрицают. Они говорят, что не были подготовлены к боевым действиям. Их дело передано в Одинцовский гарнизонный военный суд.