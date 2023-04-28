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Спецоперация на Украине

В Новосибирской области простились с мобилизованным электриком — он посмертно получил орден Мужества

Александру Куртову было 27 лет

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Александра Куртова похоронили в селе Верх-Урюм Здвинского района

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В Здвинском районе Новосибирской области состоялось прощание с погибшим в спецоперации Александром Куртовым из села Верх-Урюм. Как указывается в сообщении администрации Здвинского района, он был награжден орденом Мужества посмертно.

— После окончания школы поступил в 2012 году в Новосибирский машиностроительный колледж, получил образование по специальности «электрик». Срочную службу Александр Куртов проходил в рядах Вооруженных сил РФ, воинская должность — снайпер. 24 сентября 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Александр Куртов погиб 13 апреля, его похороны прошли 27 апреля.

Недавно первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что прокуроры добились отмены необоснованной мобилизации 15 тысяч человек.

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