В Новосибирской области простились с мобилизованным электриком — он посмертно получил орден Мужества

В Здвинском районе Новосибирской области состоялось прощание с погибшим в спецоперации Александром Куртовым из села Верх-Урюм. Как указывается в сообщении администрации Здвинского района, он был награжден орденом Мужества посмертно.
— После окончания школы поступил в 2012 году в Новосибирский машиностроительный колледж, получил образование по специальности «электрик». Срочную службу Александр Куртов проходил в рядах Вооруженных сил РФ, воинская должность — снайпер. 24 сентября 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, — говорится в сообщении.
Александр Куртов погиб 13 апреля, его похороны прошли 27 апреля.
Недавно первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что прокуроры добились отмены необоснованной мобилизации 15 тысяч человек.