Прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян: новости СВО за 25 апреля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 апреля.
Прокуроры отменили необоснованную мобилизацию
15 тысяч россиян
Первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что прокуроры добились отмены необоснованной мобилизации 15 тысяч человек. По его словам, по поручению генпрокурора осуществляется надзор за всеми этапами частичной мобилизации.
— Отмечу некоторые статистические данные по результатам работы по этому направлению за прошлый год. Нами выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона, внесено более 3 тысяч актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч граждан, — сказал Разинкин в Совете Федерации.
Первый заместитель прокурора также напомнил, что в самом начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры, благодаря чему удалось своевременно пресечь многие нарушения — вскрытые недостатки «устранялись в круглосуточном режиме». В частности, прокуроры помогали обеспечить мобилизованных имуществом и боевой экипировкой, гарантированными законом выплатами и льготами.
— Прокуроры делают всё возможное, чтобы меры поддержки мобилизованных и добровольцев реализовывались в полном объеме — это и оказание медицинской помощи, реабилитация и вопросы последующего трудоустройства, —отметил Разинкин.
Военнослужащего из Ростовской области приговорили к
14 годам за госизмену
Военнослужащего Ростовского гарнизона Илью Трачука приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в госизмене и незаконном получении доступа к гостайне, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
Также военного лишили звания ефрейтора. Подробности уголовного дела не раскрываются. По данным ТАСС, военнослужащего в 2022 году дважды привлекали к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.
Ушедший из части многодетный контрактник получил пять с половиной лет
Ставропольский гарнизонный военный суд назначил пять с половиной лет лишения свободы военному-контрактнику и отцу троих детей Виталию Маткину, который с разрешения командования временно покинул воинскую часть, но потом не вернулся на службу. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Южный окружной военный суд отклонил апелляцию, и приговор вступил в силу.
Маткин заключил контракт 27 июля 2022 года и проходил службу в Североморске (Мурманская область). 26 сентября, спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации, командование разрешило ему на несколько часов покинуть воинскую часть, но в итоге он на службу не вернулся. В отношении Маткина возбудили уголовное дело за самовольное оставление места службы в период мобилизации.
По версии следствия, военнослужащий выехал в Рязань, где находилась его семья, а позже в Ставрополь, где у них была квартира. В декабре автомобиль Маткина, который занялся частным извозом, остановили в Невинномысске. Мужчину доставили в полицию, где выяснилось, что он находится в розыске по уголовному делу.
Маткин признал вину. В то же время его адвокат Светлана Васильева сообщила «Коммерсанту», что он не прошел испытательный срок, из-за чего контракт с ним должен был быть расторгнут. У военнослужащего были претензии к командованию в связи с тем, что, по данным защиты, условия контракта не выполнялись ни в части денежного довольствия, ни в части выдачи спецодежды. Васильева отметила, что с места службы на Маткина пришла отрицательная характеристика, хотя у него не было ни одного взыскания.
В апелляции, поданной в Южный окружной военный суд, защита настаивала, что Ставропольский гарнизонный военный суд при вынесении приговора не учел ряд обстоятельств: Маткин является бывшим сотрудником УФСИН и ветераном боевых действий на Северном Кавказе, не привлекался к уголовной ответственности, а на его иждивении находятся не только дети, но и неработающая супруга. Адвокат Владимир Санеев отдельно подчеркнул, что в решении суда «нет оценки влияния назначенного наказания» на условия дальнейшей жизни семьи Маткина. Кроме того, по словам защитника, суд оставил без внимания отсутствие отягощающих обстоятельств в деле военного.
В итоге Южный окружной военный суд оставил приговор без изменения.
В Минобороны России заявили, что Украина нарушила договоренности по зерновой сделке
Минобороны России сообщило о том, что Украина нарушила договоренности по зерновой сделке, атаковав Крым из акватории гуманитарного коридора. В ведомстве заявили, что атаки 23 марта и 24 апреля на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая.
— Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы». Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, — говорится в сообщении министерства.
В октябре Россия останавливала реализацию зерновой сделки из-за атаки беспилотников на Севастополь. Тогда инициативу удалось возобновить при участии Турции и благодаря письменному обязательству Украины не использовать гуманитарный коридор и украинские порты для ведения боевых действий.
В Подмосковье обнаружили три упавших квадрокоптера
Три квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков нашли в разных районах Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Один из дронов обнаружили недалеко от места падения беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе. Его обнаружили 23 апреля в лесополосе недалеко от садового товарищества. Беспилотник был разломан пополам.
По информации телеграм-канала Shot, беспилотник обнаружила жительница СНТ — она нашла его примерно в 300 метрах от своего дома. Как сообщает Shot, упавший аппарат — UJ-22 Airborn украинского производства, внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов с пластичным взрывчатым веществом С-4. Предположительно, беспилотник упал из-за того, что у него могло закончиться топливо в баке. Ранее такой же беспилотник падал под Коломной.
На екатеринбуржца, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, завели уголовное дело
В Екатеринбурге против мужчины, который оскорбил школьника в шапке с буквой Z, возбудили уголовное дело. Ранее ему вменяли административную статью. Как сообщил представитель регионального СУ СКР Максим Чалков, уголовное дело заведено по статье «Хулиганство», максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
— В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы, — сообщили в СКР.
Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что административное производство по статье «Хулиганство», которое завели ранее, прекратили. Он уточнил, что подозреваемый не состоит на учете у психиатра, судимости не имеет.
21 апреля неадекватный екатеринбуржец набросился на мальчика, который вышел на улицу в шапке с буквой Z. Он схватил подростка за руку и начал матом оскорблять его самого и его родителей. Подросток испугался и убежал в слезах. Позже за
Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для созаемщиков участников СВО
У созаемщиков участников специальной военной операции появится право отсрочки по кредиту или его списания. Такой закон Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании 25 февраля порекомендовал одобрить палате регионов. Первый зампред комитета Александр Варфоломеев отметил, что этот закон — продолжение ряда норм поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
— В законе прописаны изменения, предусматривающие право приостановления исполнения своих обязательств по кредитному договору также для лиц, участвующих в обязательстве со стороны заемщика, то есть созаемщиков военнослужащего, — сказал сенатор.
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Сейчас право на кредитные каникулы имеют только сами заемщики-военнослужащие. Кроме того, в случае гибели военнослужащего или признания его инвалидом I группы обязательства созаемщика по кредитному договору прекратятся. Это правило будет действовать для его совершеннолетних детей, родителей или усыновителей.