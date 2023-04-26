Прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян: новости СВО за 25 апреля



По версии следствия, военнослужащий выехал в Рязань, где находилась его семья, а позже в Ставрополь, где у них была квартира. В декабре автомобиль Маткина, который занялся частным извозом, остановили в Невинномысске. Мужчину доставили в полицию, где выяснилось, что он находится в розыске по уголовному делу.



Маткин признал вину. В то же время его адвокат Светлана Васильева сообщила «Коммерсанту», что он не прошел испытательный срок, из-за чего контракт с ним должен был быть расторгнут. У военнослужащего были претензии к командованию в связи с тем, что, по данным защиты, условия контракта не выполнялись ни в части денежного довольствия, ни в части выдачи спецодежды. Васильева отметила, что с места службы на Маткина пришла отрицательная характеристика, хотя у него не было ни одного взыскания.



В апелляции, поданной в Южный окружной военный суд, защита настаивала, что Ставропольский гарнизонный военный суд при вынесении приговора не учел ряд обстоятельств: Маткин является бывшим сотрудником УФСИН и ветераном боевых действий на Северном Кавказе, не привлекался к уголовной ответственности, а на его иждивении находятся не только дети, но и неработающая супруга. Адвокат Владимир Санеев отдельно подчеркнул, что в решении суда «нет оценки влияния назначенного наказания» на условия дальнейшей жизни семьи Маткина. Кроме того, по словам защитника, суд оставил без внимания отсутствие отягощающих обстоятельств в деле военного.



В итоге Южный окружной военный суд оставил приговор без изменения.

