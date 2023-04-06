«Вы умерли. Ну умерли, и всё»: как чиновники похоронили 64-летнего художника, лишив пенсии

— Я тогда уже вышел на пенсию, но еще подрабатывал на стройке. Пришли ко мне домой какие-то ребята, говорят: «Вот ты какой, Кирюшкин». Я спросил, в чем дело. Они не ответили и быстро ушли. А перед Новым годом у меня секретарь на работе спрашивает, всё ли со мной в порядке. Сказала, мол, начальник попросил паспорт мой, — вспоминает Владимир Юрьевич.



После этих эпизодов на какой-то момент наступило затишье. О собственной кончине Владимир Кирюшкин узнал уже в январе 2019 года, когда с супругой Татьяной Александровной пошел в банк проверить, сколько пенсии ему пришло:

