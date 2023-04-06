«Вы умерли. Ну умерли, и всё»: как чиновники похоронили 64-летнего художника, лишив пенсии

«А вы не боитесь с покойником разговаривать?» Именно с этого вопроса началось наше общение с Владимиром Кирюшкиным. Последние четыре года для государства Владимир Юрьевич официально является мертвым. Пятый год Владимир Юрьевич не расстается с двумя документами: копией собственного свидетельства о смерти и копией решения суда о том, что он жив. Как так вышло? Читайте все подробности в материале наших самарских коллег из 63.RU.
«Вот ты какой, Кирюшкин»
Владимир Кирюшкин четверть века проработал в бюро художественной эстетики на знаменитом подшипниковом заводе, в свое время закончил художественное училище. В смутные
— Я тогда уже вышел на пенсию, но еще подрабатывал на стройке. Пришли ко мне домой какие-то ребята, говорят: «Вот ты какой, Кирюшкин». Я спросил, в чем дело. Они не ответили и быстро ушли. А перед Новым годом у меня секретарь на работе спрашивает, всё ли со мной в порядке. Сказала, мол, начальник попросил паспорт мой, — вспоминает Владимир Юрьевич.
После этих эпизодов на какой-то момент наступило затишье. О собственной кончине Владимир Кирюшкин узнал уже в январе 2019 года, когда с супругой Татьяной Александровной пошел в банк проверить, сколько пенсии ему пришло:
— К тому времени уже полгода пенсию не снимал. Подходим мы к девушке за стойкой, я спрашиваю, сколько мне накапало. И вижу, что она под столом на кнопку тревоги нажимает. К нам подошли охранники, тесно так нас обступили. Девушка показывает свой монитор: там запись, что я мертв. Они решили, что я мошенник, хочу деньги умершего украсть. Я говорю: «Это шутка?» Девушке руку протягиваю: «Вот, пощупайте пульс, я живой».
Владимиру Юрьевичу пояснили, что информация о смерти поступила из Пенсионного фонда. На этом основании банк сразу заблокировал счет.
— Конечно, что банк так оперативно сработал — хорошо. Но меня на полгода без копейки оставили. Жена одна была кормилицей, — вспоминает Владимир Юрьевич.
Сразу из банка он отправился в Пенсионный фонд и там на эмоциях начал требовать объяснения, на каком основании всё это случилось:
— Мне женщина за стеклом отвечает: «На том основании, что вы умерли. Ну умерли, и всё». Оказывается, из ритуального агентства пришло свидетельство о моей смерти, выданное ЗАГСом. И ничем они мне помочь не могут.
Вскоре после этого Владимир Юрьевич снова встретил секретаршу со своей работы. Оказалось, что тогда, в конце
«Мне сказали, что я написала отказ от погребения мужа»
Жена «покойного», чтобы разобраться в ситуации, решила позвонить в собес. Вот каким выдался разговор:
— Только я сказала, что звоню по поводу Владимира Кирюшкина, мне сразу ответили подождать минутку. Потом девушка берет трубку и говорит, что действительно
Супруги Кирюшкины написали письмо в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. Из надзорного ведомства ответили, что аннулировать запись о смерти может только суд.
— Заявление в суд у нас приняли с четвертого раза. Дело в том, что я не указывал, на кого именно я подаю в суд. Пришлось решать это через приемную губернатора. В августе
Только в суде супруги узнали, что же произошло на самом деле.
— В ноябре 2018 года в больницу доставили человека с черепно-мозговой травмой. Привез его некий капитан полиции из ОП
Вызвать на заседание того самого капитана полиции не получилось. Позже Владимир Юрьевич попросил свою знакомую из полиции найти этого сотрудника, чтобы поговорить с ним лично:
— Мне просто хотелось посмотреть в его ясные глаза и спросить, за что он со мной так. Но моя знакомая сказала, что в полиции такого капитана нет и не было. Во всех документах на него ссылаются, но его нет. Ведь никто не отрицал, что у того умершего никаких документов не было.
«Закопали вместе с бомжами»
В итоге на втором заседании уже другой судья зачитал, пожалуй, единственное логичное решение — признать Владимира Кирюшкина живым.
— Суд установил, что каких-либо документов, подтверждающих, что умерший человек был Владимиром Юрьевичем Кирюшкиным, медикам не предоставили. На этом основании суд счел возможным аннулировать запись о смерти, — говорится в решении.
— После суда я спросил того мужчину из похоронного бюро, где хоть могила этого неизвестного. Он объяснил мне, что, поскольку это был отказник, его похоронили вместе с бомжами. Их человек пять лежит вместе. Мне хотя бы повезло, что меня в хорошем месте захоронили, — иронично говорит Владимир Юрьевич.
Кроме того, письмо с разъяснениями супругам прислал областной Минздрав.
— Судмедэксперты составили свидетельство о смерти со слов полицейских. Никто из родных и близких умершего за ним не приходил. Поэтому тело и медицинское свидетельство передали в ритуальное агентство. Искать родственников умерших должны полицейские, а не медики, — следует из письма Минздрава.
«Мне предложили просто сменить фамилию»
По окончании суда супругам Кирюшкиным выдали на руки копию решения суда и копию свидетельства о смерти. Судьба оригинала супругам до сих пор неизвестна.
— Когда нам выдали копию решения суда, мы спросили, надо ли нам куда-то ходить с этой бумажкой. Был ответ: «Нет. У нас сейчас цифровая экономика. Живем в другое время — никуда бегать не нужно. Мы всё сделаем централизованно», — вспоминает Татьяна Кирюшкина.
Однако в итоге ходить и доказывать всем, что теперь он официально жив, Владимиру Юрьевичу всё же пришлось, причем с переменным успехом:
— В Пенсионном фонде мне в итоге перерасчет сделали. Но они указали, что не платили мне пенсию, потому что у них был сбой в системе, а не потому что меня считали мертвым.
Кроме того, разбираться пришлось с полисом ОМС. Когда Владимир Юрьевич пошел делать флюорографию, ему со стеснением сообщили, что в базе он числится мертвым:
— Я говорю: «Вы что, издеваетесь надо мной?» А моя поликлиника находится буквально там же, где и суд. Я им говорю, вот у них за спиной суд, который признал меня живым. Оказалось, моя медкарта в мертвецком архиве, мой полис ОМС недействителен. Начались мытарства. В итоге мне предложили просто сменить фамилию.
Закончилось дело тем, что самарцу просто вернули старый полис с новой печатью. Следующей загвоздкой стала налоговая:
— Мне как мертвому налог на машину не начисляли. Но в то время, когда я еще не знал об этом, сам отсылал в ФНС нужные суммы. А они их возвращали обратно, это же деньги с того света. В итоге в последний мой визит к ним мне сказали, что с этим разберутся только к осени.
Но главная боль Владимира Юрьевича — машина. Из-за всей этой истории у него аннулировали водительские права, а транспорт сняли с учета.
— В ГИБДД мне сказали делать новые права и менять номер. А бесплатно же это никто не сделает. Почему я должен везде ходить и платить? Я и так себя кругом виноватым чувствую. Или решение суда уже ничего ни для кого не значит?! А без машины нам на дачу не попасть. Мы же пенсионеры, живем за счет дачи.
«Я пройду все круги ада»
До сих пор супруги Кирюшкины не могут понять, по какой причине и по чьей вине они оказались вовлечены в эту историю.
— Никто ведь так и не выяснил, кого вместо моего мужа похоронили. Полных тезок в Самаре у него нет. Но кто-то же написал, что это Кирюшкин Владимир. Разве этот кто-то не должен за это ответить? — задается вопросом Татьяна Александровна.
— Мне уже всё равно. Пусть считают меня каким угодно. Сколько у нас там кругов ада? Я чувствую, я пройду их все, мы с вами на следующий год еще встретимся по этой же теме, — говорит Владимир Юрьевич. — Мне бы, как профессору Преображенскому, такую бумажку, чтобы никакой Швондер не мог ко мне сунуться.
А мы решили спросить у профессионального юриста, должен ли кто-то ответить за эту историю. Вот что нам сообщил адвокат Ярослав Самородов:
— Если из-за записи о смерти человек понес тяжелые материальные потери, то уже можно поднимать вопрос о возмещении. Например, убыток мог быть в размере неполученной пенсии. Но поскольку в итоге Пенсионный фонд сделал перерасчет, то вряд ли можно кого-либо привлечь к ответственности. Глобально если мужчина не пострадал в материальном плане, то можно добиться только компенсации морального вреда. Хотя, конечно, на месте руководителей, причастных к этому ведомству, я бы провел дисциплинарную проверку и привлек виновных к ответственности.
Кстати, Владимир Кирюшкин обратился за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну, и тот обещал помочь восстановить все документы и найти виновных, чтобы их наказать. Мы следим за ситуацией.