Как полыхал огромный гипермаркет МЕГА в Химках: взрывы, жертвы и рухнувшая крыша — кадры с места

Кадры пожара в подмосковном ТЦ «МЕГА Химки» облетели этим утром все соцсети — здание одного из крупнейших торговых центров в стране загорелось рано утром. Над районом за считанные минуты поднялся столб огня, параллельно прогремели несколько взрывов — предположительно, в гипермаркете взорвались баллоны с пропаном.
Очевидцам удалось снять взрывы на видео — смотрите эти страшные кадры в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Пожар, как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, начался со склада OBI, а затем перекинулся на остальной ТЦ.
— Я думала, это землетрясение, — цитирует портал одного из очевидцев пожара. — Страшно было. Очень большой столб огня поднялся.
В МЧС сообщили, что ведомство в последнее время не инспектировало OBI в Химках из-за моратория на проверки бизнеса. По данным Следственного комитета, причиной пожара стали сварочные работы.
Известно как минимум об одном погибшем — это охранник торгового центра. Журналисты выяснили, кто арендовал площади в МЕГЕ и кому принадлежит сгоревший OBI.
Всё, что известно о крупном пожаре, MSK1.RU рассказывает в онлайн-репортаже.