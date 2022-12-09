СЕЙЧАС -20°С
Пробки 4/10
usd 62.57
eur 65.68
Тема дняТроллейбус сбил подростка
Все новости
Все новости

Как полыхал огромный гипермаркет МЕГА в Химках: взрывы, жертвы и рухнувшая крыша — кадры с места

Во время пожара в здании взрывались баллоны с пропаном

1 543

Кадры пожара в подмосковном ТЦ «МЕГА Химки» облетели этим утром все соцсети — здание одного из крупнейших торговых центров в стране загорелось рано утром. Над районом за считанные минуты поднялся столб огня, параллельно прогремели несколько взрывов — предположительно, в гипермаркете взорвались баллоны с пропаном.

Очевидцам удалось снять взрывы на видео — смотрите эти страшные кадры в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Пожар, как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, начался со склада OBI, а затем перекинулся на остальной ТЦ.

— Я думала, это землетрясение, — цитирует портал одного из очевидцев пожара. — Страшно было. Очень большой столб огня поднялся.

В МЧС сообщили, что ведомство в последнее время не инспектировало OBI в Химках из-за моратория на проверки бизнеса. По данным Следственного комитета, причиной пожара стали сварочные работы.

Известно как минимум об одном погибшем — это охранник торгового центра. Журналисты выяснили, кто арендовал площади в МЕГЕ и кому принадлежит сгоревший OBI.

Всё, что известно о крупном пожаре, MSK1.RU рассказывает в онлайн-репортаже.

ХимкиПожарOBIМЕГА
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter