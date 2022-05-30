«Ходят с серьезными лицами, но всё равно добрые»: как студентке из Колумбии живется в Новосибирске — о русских и родине

— Я очень по ним скучаю, ведь я никогда не была так далеко от дома. Мне не хватает моих родных, привычной еды, фруктов — здесь их мало и они дорогие. Я люблю Россию, но Колумбия нравится мне больше, — признается Катерине. — Колумбия очень красивая страна, с красивыми пейзажами: от джунглей и прерий до прекрасных пляжей, омываемых Тихим и Атлантическим океанами. Благодаря разнообразию климата у нас много разных видов животных и растений. Что касается еды, то в каждом регионе есть свои деликатесы, к тому же Колумбия является одной из основных стран по производству вкуснейшего кофе. Культура богатая и люди добрые. Колумбийцы — открытые люди, всегда улыбаются, любят праздники, танцевать, петь и радоваться. Они очень позитивные и любезные, всегда открыты для общения, чего нельзя сказать о русских. Как мне кажется, русские люди более закрытые, задумчивые, не такие позитивные, как колумбийцы. Ходят с серьезными лицами, но всё равно добрые. Думаю, разница в менталитете есть, но она не сильно заметна. Трудно определить общий менталитет, люди везде разные.