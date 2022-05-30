«Ходят с серьезными лицами, но всё равно добрые»: как студентке из Колумбии живется в Новосибирске — о русских и родине
Катерине за год выучила русский язык, поступила в консерваторию и завела русских друзей
Катерине Даниэля Эрнандес Пулидо попала в Новосибирск из Колумбии, города Богота. Девушка мечтала получить хорошее музыкальное образование и поэтому выбрала нашу консерваторию имени Глинки — Катерине играет на скрипке и фортепиано. В Новосибирске она уже третий год. Город ей нравится, но девушка всё равно скучает по дому. Мы попросили колумбийку рассказать о ее жизни в России, родной стране и планах на будущее.
— Я переехала в Россию не навсегда, а только на время учебы. Здесь очень хорошее музыкальное образование, в Новосибирской консерватории тем более. Очень талантливые педагоги и студенты. Много возможностей развиваться в музыкальном плане, — говорит студентка третьего курса и добавляет, что несомненными плюсами являются еще и опыт проживания в чужой стране, знакомство с другой культурой, возможность завести новых друзей.
В Новосибирске Катерине живет уже 3 года, а до этого она год провела в Иркутске. Говорит, что Новосибирск ей нравится, потому что большой, а некоторые улицы и вовсе напоминают родной город — Ипподромская и Фрунзе, частично Гоголя и Красный проспект.
— Я живу в центре, и мне нравится, что почти всё находится рядом, по крайней мере то, что мне нужно. Когда на улице нехолодно, я очень люблю гулять по городу. Первая зима была тяжелая. Сначала мне нравилось, всё белое, почти волшебно, но потом зима стала мне казаться бесконечной, потому что по факту она длится больше чем 3 месяца. Непростая погода, но привыкнуть можно, — делится впечатлениями девушка.
Семья поддержала идею дочери о переезде. Родные очень помогли Катерине, сделали всё необходимое, чтобы она смогла осуществить задуманное.
— Я очень по ним скучаю, ведь я никогда не была так далеко от дома. Мне не хватает моих родных, привычной еды, фруктов — здесь их мало и они дорогие. Я люблю Россию, но Колумбия нравится мне больше, — признается Катерине. — Колумбия очень красивая страна, с красивыми пейзажами: от джунглей и прерий до прекрасных пляжей, омываемых Тихим и Атлантическим океанами. Благодаря разнообразию климата у нас много разных видов животных и растений. Что касается еды, то в каждом регионе есть свои деликатесы, к тому же Колумбия является одной из основных стран по производству вкуснейшего кофе. Культура богатая и люди добрые. Колумбийцы — открытые люди, всегда улыбаются, любят праздники, танцевать, петь и радоваться. Они очень позитивные и любезные, всегда открыты для общения, чего нельзя сказать о русских. Как мне кажется, русские люди более закрытые, задумчивые, не такие позитивные, как колумбийцы. Ходят с серьезными лицами, но всё равно добрые. Думаю, разница в менталитете есть, но она не сильно заметна. Трудно определить общий менталитет, люди везде разные.
Кроме учебы в консерватории, Катерине посещает собрания церкви христиан веры евангельской «Краеугольный камень». В свободное время она любит гулять, знакомиться, встречаться с друзьями, ходить на концерты, в музеи, библиотеку или просто отдыхать дома.
— Русские хорошо относятся к иностранцам, особенно если они знают язык, он не самый простой, но я его выучила — у меня был год интенсивного обучения. Русские любят задавать вопросы о моей стране и всегда готовы помочь, если я нуждаюсь в помощи. С началом конфликта между Россией и Украиной отношение ко мне не изменилось. Я бы даже сказала, что, наоборот, оно стало лучше, переживают за меня, ведь я одна в чужой стране, далеко от дома при таких обстоятельствах. Мои родные в Колумбии в курсе того, что происходит, они сильно переживают за меня, но учеба не остановилась. Я далеко от границы с Украиной, моя жизнь продолжается, я не хочу всё бросать и уезжать домой. Конфликт между странами напрямую не влияет на мою страну, может быть, на некоторые конкретные рынки, — рассуждает студентка.
Покинуть родной дом и уехать в далекую страну для Катерине — настоящее приключение, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя на другом конце света, считает девушка.
— Есть много сложных моментов, но также много и невероятно хороших. Я очень рада, что осмелилась осуществить свои мечты, и ни о чем не жалею, что оставила свою семью, свою страну и вообще свою зону комфорта. Теперь у меня есть друзья по всему миру и много мечт впереди. После окончания учебы я поеду сначала домой, а потом путешествовать по Европе, — мечтает колумбийка.
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