Студентка из Колумбии уехала из Новосибирска по рекомендации посольства из-за конфликта на Украине

Из Новосибирска уехала студентка — гражданка Колумбии из-за рекомендации посольства страны. Как пояснили в НГТУ, посольство порекомендовало студентам покинуть Россию. Как пояснил Вадим Некрасов, проректор по международным связям НГТУ, сейчас девушка находится в пути.
— Она для себя еще не решила, вернется она или нет. Мы еще не обсуждали, как она будет учиться, будет ли академотпуск брать. Про отчисление речи не шло пока, — пояснил НГС Вадим Некрасов.
Проректор также уточнил, что в университете учится еще несколько студентов из Колумбии, которые пока приняли решение остаться. В университете уже успокоили студентов, сообщив, что с начала конфликта на Украине все иностранные граждане ближнего и дальнего зарубежья (преподаватели и обучающиеся) продолжают учебный процесс в плановом режиме.
Студенты НГТУ также обучаются заграницей. Сейчас по программе совместной магистратуры с Техническим университетом Либерец в Чешской Республике обучаются 4 человека и один человек на обучении в аспирантуре Политехнического университета Бари в Италии.
— Международная служба находится в постоянном контакте с ними, официальными представителями этих двух университетов, а также с Генеральными консульствами РФ в этих странах. По информации, полученной как от самих обучающихся, так и от представителей университетов, занятия наших студентов продолжаются в обычном режиме, никакого давления или преследования они не испытывают, — пояснили на сайте НГТУ.
До посольства Колумбии корреспондентка НГС дозвониться не смогла.
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