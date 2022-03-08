Студентка из Колумбии уехала из Новосибирска по рекомендации посольства из-за конфликта на Украине

Американский нападающий Ник Шор расторг контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь». Форвард ХК «Сибирь» в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 49 матчах.



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