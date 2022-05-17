Не мой Крым: откровения путешественницы, которая больше не хочет отдыхать на нашем курорте

Удаленка на море

Я решила поработать удаленно, поэтому морально готовила себя к тому, что это не отпуск и в то время, когда все стройными рядами идут купаться, я буду сидеть дома и писать статьи. Но тогда мне казалось, что с видом на море и под шум волн вдохновение будет само по себе ко мне приходить, а пальцы сами будут стучать по клавиатуре.

В итоге я поняла, почему люди на юге такие медлительные и ленные, я сама вошла в их ряды утомленных солнцем. Потому что здесь я поняла, каково работать на жаре, когда кондиционер не справляется. А море шумит не для тебя, ты его видишь только после восьми, когда заканчиваешь рабочий день. Поэтому загар после двух месяцев пребывания в Крыму у меня был такого оттенка, который обычно в отпуске я приобретала на четвертый день.⠀