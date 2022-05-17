Не мой Крым: откровения путешественницы, которая больше не хочет отдыхать на нашем курорте
Анна поделилась, почему у полуострова до сих пор мало шансов побороться с заграничными конкурентами
Наша бывшая коллега Анна Садова
В последний раз я была в Крыму 15 лет назад, когда он еще был украинским. Черное море стало вторым после Азовского, которое я увидела. Я тогда была взрослая «
Природа тут действительно впечатляет. Романтики говорят, что Крым — это мир в миниатюре. Это правда, на полуострове есть всё, чем богата природа: два моря (Черное и Азовское), бухты, скалы, горы, леса, озера, водопады, пещеры. Вот такие места и держат, когда в прямом смысле возвышаешься над набережной, с ее тирами, гадалками, обезьянками. Шашлычный туман рассеивается, и ты видишь такое, что дух захватывает.
Удаленка на море
Я решила поработать удаленно, поэтому морально готовила себя к тому, что это не отпуск и в то время, когда все стройными рядами идут купаться, я буду сидеть дома и писать статьи. Но тогда мне казалось, что с видом на море и под шум волн вдохновение будет само по себе ко мне приходить, а пальцы сами будут стучать по клавиатуре.
В итоге я поняла, почему люди на юге такие медлительные и ленные, я сама вошла в их ряды утомленных солнцем. Потому что здесь я поняла, каково работать на жаре, когда кондиционер не справляется. А море шумит не для тебя, ты его видишь только после восьми, когда заканчиваешь рабочий день. Поэтому загар после двух месяцев пребывания в Крыму у меня был такого оттенка, который обычно в отпуске я приобретала на четвертый день.⠀
Самый светский город Крыма
В середине июня я решила съездить в Ялту. Море как раз прогрелось до 24 градусов, и наконец появился шанс искупаться. Марш-бросок был предпринят не зря: «город счастья» действительно похорошел при Аксенове (Сергей Аксенов, глава Республики Крым. — Прим. ред.). Ялта без преувеличений выглядела по-заграничному: мощеная набережная, яхты, милые открытые веранды, где вечерами ужинают не шашлыком, а пьют отнюдь не крымское полусладкое.
Один из главных качественных скачков в крымском туризме, который я могу отметить со времен своего последнего визита, — это гастрономия. Если раньше, да простят меня местные столовые, это было неизменное с советских времен меню и такого же уровня сервис, то сейчас на карте полуострова появилось много гастрономических точек, которые без всяких одолжений смогут порадовать самых искушенных гурманов. Ялта, на мой взгляд, самый светский город Крыма, где всё наряднее, развитее, дороже, чем в других местах.
Побег из Оленевки
За 1,5 месяца моей крымской одиссеи я посетила
Я посмотрела практически всё, что хотела. В моем списке must-see остался только не дававший мне покоя «дикий запад», на нем я никогда еще не была. А там разрекламированные «крымские Мальдивы» — пляж Беляус с прозрачной лазурной водой, белым песком и, что самое нереалистичное и желанное в условиях черноморского курорта, немноголюдный. Недолго думая, закончив рабочую неделю, я собрала вещи и поехала на освоение новых территорий.
Место меня по-настоящему впечатлило! Глаза не верят, что ты в Крыму, когда идешь вдоль чистейшей бирюзовой воды по мелкому белому песку, никто не зазывает покататься на банане и съесть пирожок. На пляже тихо, дикая попса из каждого ларька не насилует органы слуха.
В общем, это было бы просто сказочное развитие событий, если бы всё жилье там не было забронировано аж до сентября. Тогда я предприняла последнюю попытку (скитания мне порядком надоели, и хотелось либо в нормальное место, либо домой) и отправилась в другое райское, согласно соцсетям, место — деревню Оленевка. Там также располагается знаменитый Тарханкутский маяк, по виду не менее эпичный, чем Кабо да Рока в Португалии. Кто знает, тот поймет — место, потрясающее по своей энергетике.
С жильем и там была беда. Всё приличное и возле пляжа «Майами» было забронировано до осени, и пришлось по старой крымской традиции звонить по номерам на заборе. В итоге я нашла единственный вариант, далекий от моих представлений о нормальном жилье, но понедельник подступал неумолимо и мне надо было начинать рабочую неделю в своем жилье с интернетом, поэтому я согласилась на то, что было.
Там я поняла, что такое «дикий запад» Крыма. И в плане красоты природы, и в плане того, как стихия смеется над твоими планами. Аккурат перед моим приездом пришло холодное течение, и купаться было невозможно: вода была около 12 градусов. Периодически пропадал интернет, то на 15 минут, то на час. Я продолжала работать в этих экстремальных условиях, раздавая интернет на ноутбук с телефона. Но ощущение, что пора валить из этих диких условий, не покидало.
Повелители лачуг
Почему я больше не хочу отдыхать в Крыму? Есть вполне тривиальные причины, лежащие на поверхности, такие как цена и сервис. Не мне вам рассказывать, сколько стоит приличный отель в Сочи и Крыму и что они зачастую дороже заграничных. Не будем забывать и о том, как наши граждане гостеприимны. Есть, безусловно, хорошие люди, и их немало, но столкновение с откровенным хамством, наглостью и отсутствием внутренней культуры у некоторых персонажей убивает всё.
Жилье в Крыму — это чуть ли не самая болезненная для меня тема. Сказать, что я хлебнула горя, общаясь с местными арендодателями, — ничего не сказать. Я сменила за два месяца
Поскольку мне нужна была долгосрочная аренда, это могло стоить мне от
Откуда такое ценообразование в России, где большинство хозяев не платят налоги и коммунальные услуги в разы дешевле, мне непонятно. Я уже не говорю о том, что уровень их номеров не идет ни в какое сравнение с заграничными. Из всех
Самое страшное в этом случае — это их психология: зачем что-то менять, если всё равно кто-то всегда постучится в дверь и попросится переночевать? Желающих очень много — не одни, так другие, менее притязательные.
Тут вполне ожидаемо меня могут обвинить в нелюбви к родине и пожелать убраться туда, «где всё хорошо». Но как раз из-за того, что я Россию люблю, я так возмущаюсь, что у нас всё есть и как мы умеем это испортить. Пока мы не начнем себя трезво оценивать, рассчитывать на победу над заграничными конкурентами не приходится.
Жить можно
Подводя итог своего почти двухмесячного пребывания в Крыму, скажу так: все негативные моменты, из-за которых я решила вернуться домой, вряд ли бы всплыли, если бы я ехала на неделю в отпуск, как и большинство россиян, и если бы любопытство не потянуло меня на тот самый «дикий запад». Но я ни о чем не жалею — это было самое красивое, что я видела в Крыму, в плане природы и пляжей. Только теперь я глубже понимаю смысл сказанных мне
Что еще почитать?
«На берегу можно встретить медведя»: где и как заняться серфингом в России — изучаем пляжи от Калининграда до Камчатки.
Дешевле, чем в российской глубинке: наш журналист переехал в Стамбул и показал, как очень экономно жить в Турции.
«Плюнули и вернулись»: истории россиян, которые переехали в Турцию этой весной — сколько стоит жизнь там и какие минусы.