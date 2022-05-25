Это точно у нас? 4 курортных места в России, которые не уступают в красоте Мальдивам

Беляус, Крым

Безмятежное побережье с белым песком, уединенные острова среди голубых волн — именно с такой картинкой ассоциируются Мальдивы у большинства людей. Те, кто был на песчаных косах в Крыму, знают, Беляус не отличишь от заокеанского рая. Коса Беляус или Донузлавская пересыпь славится в народе как «русские Мальдивы». Находится она в 60 км от Евпатории.

В Беляусе один из лучших пляжей Крыма с белоснежным песком и бирюзового цвета морем. Уже в мае вода прогревается до 20 градусов, а летом и до всех 30.