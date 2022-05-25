Это точно у нас? 4 курортных места в России, которые не уступают в красоте Мальдивам
Смотрим, на какие пляжи обратить особое внимание, если отпуск вы привыкли проводить на песочке под зонтиком
Большинство из нас привыкли восхищаться видами разрекламированных зарубежных курортов и грезить о поездках в далекие края. И почти все мы забыли о том, сколько фантастически живописных мест есть в нашей стране. Ведь некоторые из них не уступают в красоте растиражированным (особенно в этом сезоне) Мальдивам. Давайте посмотрим, может, и не стоит возиться с международными перелетами и преодолевать языковой барьер. Наши коллеги из Woman.ru нашли как минимум 4 места на территории России, которые похожи на Мальдивские острова.
Беляус, Крым
Безмятежное побережье с белым песком, уединенные острова среди голубых волн — именно с такой картинкой ассоциируются Мальдивы у большинства людей. Те, кто был на песчаных косах в Крыму, знают, Беляус не отличишь от заокеанского рая. Коса Беляус или Донузлавская пересыпь славится в народе как «русские Мальдивы». Находится она в 60 км от Евпатории.
В Беляусе один из лучших пляжей Крыма с белоснежным песком и бирюзового цвета морем. Уже в мае вода прогревается до 20 градусов, а летом и до всех 30.
— Место меня по-настоящему впечатлило! Глаза не верят, что ты в Крыму, когда идешь вдоль чистейшей бирюзовой воды по мелкому белому песку, никто не зазывает покататься на банане и съесть пирожок. На пляже тихо, дикая попса из каждого ларька не насилует органы слуха, — рассказывала об этом месте путешественница Анна Садова в своем честном обзоре про Крым.
Здесь можно заниматься серфингом, дайвингом, рыбалкой и кататься на лошадях. Проживание в среднем обойдется от 1500 рублей в сутки.
Лучше ехать в Беляус во второй половине лета, в это время не бывает сильных ветров. Добраться можно на машине или на рейсовом автобусе из Евпатории и Симферополя — билеты от 250 рублей. Перелет из Москвы до Симферополя — от 3500 рублей, если купить билеты заранее.
Оленевка, Крым
Еще одно прекрасное местечко в Крымской республике — село Оленевка. Дивное песчаное побережье, широкие пляжи, прозрачная вода и отсутствие большого количества отдыхающих даже в разгар сезона делают это место все более привлекательным для туристов.
Остановиться можно как в частном секторе или гостевом доме, так и гостинице. В среднем проживание обойдется в сумму от 1500 рублей за сутки. Но Анна Садова говорит, что найти хороший номер или апартаменты непросто, особенно, если вы не подготовились заранее.
— С жильем там была беда. Всё приличное и возле пляжа «Майами» было забронировано до осени, и пришлось по старой крымской традиции звонить по номерам на заборе. В итоге я нашла единственный вариант, далекий от моих представлений о нормальном жилье, — рассказывала она в недавнем обзоре про Крым.
Добираются до Оленевки обычно на автобусе из Симферополя. Стоимость билета около 600 рублей.
Джемете, Краснодарский край
Это местечко находится в 15 километрах от Анапы. Песчаные пляжи Джемете достаточно широкие и длинные. Вы обязательно найдете там уединенное место и почувствуете себя на островах. На побережье есть барханы, которые добавляют пляжам особенной прелести.
Среди читателей «Городских порталов» есть те, кто считает, что за последние годы отдых в России стал более комфортным, а порой даже обходится не так дорого.
— Да нормально, если не в Сочи ехать, — рассказала Доротея Надеждина из Ярославля. — Даже в поселках побережья комфортные частные пансионаты, мини-гостиницы с питанием, рестораны, аттракционы, дельфинарии, и на пляже не на головах друг друга. И не дороже турецких, и язык родной и понятный. Джемете, Витязево — оба рядом с Анапой. Потом Архипо-Осиповка, Джубга — неплохой курорт, та же Анапа, Ейск. Смотрите в интернете, на побережье всем места хватит. И не обязательно в Крым.
Отелей в Джемете не так много. Цены на проживание — в среднем от 1000 рублей в сутки. Из развлечений — морские прогулки, парашюты, «бананы», «ватрушки» и прочее. Сезон длится с июня по конец сентября.
Добраться можно от Анапы на рейсовых автобусах или автомобиле. Общественным транспортом поездка до Джемете обойдется максимум в 50 рублей, время в пути — 20–25 минут. Авиаперелет из Москвы до Анапы — от 2500 рублей.
Куршская коса, Калининградская область
В полутора часах езды от Калининграда вы найдете невероятной красоты место, которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса находится в Балтийском море. Вода там немного прохладная даже летом, зато широкие комфортные пляжи с идеальным белым и чистым песком не хуже, чем на Мальдивах.
Считается, что лучшие пляжи в поселках Морское и Лесной. Места по большей части девственные, без лежаков и зонтиков. Приезжать сюда лучше с июня по август. Наш корреспондент Алина Каур протестировала знаменитый пляж и написала подробный обзор про свой отпуск в Калининграде. Там вы найдете список действительно стоящих достопримечательностей и кафе.
Разместиться на Куршской косе отдыхающим можно в гостевых домах и на базах отдыха. Стоимость проживания — от 1300 рублей в сутки. От Калининграда можно добраться на рейсовом автобусе. Билет на самолет из Москвы до Калининграда обойдется примерно в 6000 рублей.
Ейская Коса, Краснодарский край
В отличие от большинства курортных мест Краснодарского края, Ейская коса находится на Азовском море. Пляжи здесь песчаные, белые со светло-желтыми островками, а вода кристально-чистая.
Небольшой курортный город на берегу Азовского моря привлекает семейных путешественников и любителей тихого отдыха. Рядом с Ейском нет больших промышленных предприятий, поэтому вода в море чистая, а само море мелкое. Если приехать в мае, начале июня, удастся побыть в уединении, без большого количества туристов. Будучи в Ейске, обязательно посетите Зеленый остров.
Проживание тут в среднем стоит от 1500 рублей в сутки. Пляжи благоустроены, есть лежаки, зонты и развлечения для детей. Купаться можно с мая по начало октября.
Ближайшие города, где есть аэропорты — Краснодар и Ростов-на-Дону. Стоимость перелета варьируется от 3500 рублей. От Ейска до Ейской косы регулярно ходят маршрутки, за проезд берут около 100 рублей.
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