«На берегу можно встретить медведя»: где и как заняться серфингом в России — изучаем пляжи от Калининграда до Камчатки

Довольно опасно кататься в шторм, когда волны приходят грядками — если неудачно поймать волну или уехать на первой, за ней придут еще несколько, среди которых бывают самые большие в сете — ауты. Бывает, накроет волной, выныриваешь, а следом другая. У неопытных сереферов в такой момент может начаться паника.

Бонусы

Летом можно увидеть касатку, проплывающую в 50 метрах от тебя. А если оглянуться на берег — заснеженные вулканы. Зимой черный песок на пляже разительно контрастирует со снегом. Порой на берегу можно встретить медведя. Такое, правда, бывает нечасто. По словам опытных серферов, если не провоцировать животное, ничего страшного, скорее всего, не случится. Но мы, конечно, не советуем вам проверять.

— У нас не так много местных, которые серфят, но есть небольшая тусовка, которая постоянно приезжает на океан кататься. Бывает, человек сначала пальцем крутит у виска, узнав, что мы серфим на Камчатке, а затем становится таким же сумасшедшим. Ведь ощущения невероятные, выходишь после воды, и с тебя как будто смыло все мысли. Все проблемы, что были на берегу, растворяются в воде, — делится Расул.

Владивосток

Впервые на доску Даниил Филинов встал 11 лет назад. Затем он основал школу серфинга «Swell» на Русском острове, где обучает детей и взрослых, часто устраивает серф-кэмпы. В 2021 году Даниил стал организатором чемпионата России по серфингу — его провели в живописной бухте Приозерье в теплом бирюзовом море на фоне сопок и скал.

Где катают

Местные серферы покоряют волны Японского моря. Лучшие локации: Мыс Ахлестышева, бухты Патрокл, Чернышева, Щитовая и Шамора. Если ехать на север или на юг Приморского края, то можно найти множество диких и пустынных мест для катания.

Когда сезон

Лучше всего кататься в апреле-мае и августе-сентябре, когда море штормит. Зимой серферы прячутся в закрытой бухте, катаясь по два-три часа, когда есть солнце и нет ветра. Если гидрокостюм новый и без повреждений — есть шанс не замерзнуть.

Характер волн

Особенность морского серфинга в том, что волны бывают далеко не каждый день, они появляются лишь с ветром или циклонами. Поэтому кататься выходит не так часто, как многим хотелось бы, и спланировать поездку заранее непросто.

Однако, по словам Даниила, два раза в неделю стабильно приходят волны по полметра, 1–2 раза в месяц — в человеческий рост и выше. Бывали на море волны и по 4–5 метров — это уже довольно опасные условия, так как есть риск «попасть» в течение и потерять доску. Выгрести в такой ситуации довольно сложно, хотя в основном несчастные случаи происходят с отдыхающими, которых затягивают волны — серферы спасли немало таких людей.

— У нас много спортсменов, которые смешивают дисциплины: серфинг, вейксерф, кайтсерф, виндсерф. Если сочетать их таким образом, то можно кататься на наших волнах намного чаще. Дует ветер — на кайте, если его нет — вейк. Главное, чтобы были деньги на оборудование и время, чтобы сорваться с работы, — говорит Даниил.

Бонусы

Побывать в красивейшем городе между Амурским и Уссурийским заливами и бухтами Золотой Рог, проехать по Золотому мосту и Русскому мосту, чтобы попасть на остров Русский. Посмотреть закат у маяка Эгершельда и прогуляться по Набережной Цесаревича.

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