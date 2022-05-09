«На берегу можно встретить медведя»: где и как заняться серфингом в России — изучаем пляжи от Калининграда до Камчатки
Русские серферы катаются в шторм на Балтийском, Японском и Охотском морях и не боятся зимних морозов
Тем, кто не знаком с темой серфинга, кажется, что ловить волну и скользить по ней возможно только в Австралии или на Бали. Но в России тоже существуют места для серфинга, они подойдут тем, кто не боится зимних морей и диких берегов. Опытные спортсмены из Калининграда, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска рассказали «Вокруг Света» об особенностях покорения волн в своих регионах.
Сахалин
Юрий Чемодуров штурмует волны Охотского моря уже семь лет. В 2015 году он основал школу серфинга, скейтборда и сноуборда «Islanders school». Сейчас он также возглавляет Федерацию серфинга на Сахалине.
— Когда мы только начинали кататься, этот вид спорта не был популярным, на Сахалине жила всего пара серферов. Сейчас с каждым годом любителей серфинга становится всё больше, и многие планируют свою поездку к нам не просто как туристическую, а как серф-трип на Сахалин. Вообще, Сахалин — хорошее место для серфинга: с одной стороны, тут всё близко, с другой — огромное количество спотов (мест, где бывают волны. — Прим. ред.) на любой вкус. Если у нас когда-нибудь запустят доступные перелеты из других регионов России, серфинг получит мощный импульс к развитию, — рассказывает Юрий.
Где катают
На Сахалине серферы осваивают два побережья: восточное (Охотское море) и западное (Татарский пролив). В первом случае основные локации — это побережье поселка Охотск и бухта Тихая. Во втором — пляж Садовники.
Когда сезон
Серфить на Сахалине можно круглый год, включая зиму, однако основной сезон длится с мая по конец октября.
Характер волн
Главная сложность — угадать с прогнозом и периодичностью волн. Бывает, что хорошую волну приходится ждать несколько недель. Из плюсов — доступность и огромный выбор спотов. В ассортименте: бич-брейк (волна ломается на песчаном дне, могут быть и пологие волны, и трубы. — Прим. ред.), риф-брейк (волна ломается о каменное дно, рифы и другие препятствия. — Прим. ред.).
На побережьях есть много неглубоких спотов для новичков и детей, комфортно учиться. В то же время качество волн и их размер, конечно, зависят от прогноза — есть споты, где можно кататься в самые «маленькие» прогнозы, так как волны подходят для неопытных серферов.
Бонусы
Побывать на удивительном острове у восточного побережья Азии, побродить между мысами Великан и Птичий, любуясь созданными ветром и морской водой гротами, арками и останцами причудливых форм. Посетить 20 бирюзовых озер на юге острова. Увидеть японский остров Хоккайдо с пика Чехова.
Калининград
Евгений Исаков встал на серф-доску 15 лет назад, а сегодня он обладатель многочисленных титулов: мастер спорта по серфингу, член сборной России и чемпион страны по серфингу. По его мнению, серфинг в России пока не обрел популярности и массовости, но его распространенность за последние годы заметно выросла.
— Учитывая, что Калининград — один из немногих регионов России, где есть волны, у нас чуть больше шансов для развития серфинга. И количество занимающихся растет с каждым годом, — говорит Евгений.
Где катают
Новичкам требуются небольшие волны и песок, всё это можно найти на пляже в Зеленоградске или на Куршской косе. Похожие споты есть в поселке Малиновка в
Когда сезон
Серфить в Калининграде можно круглый год, всё зависит от прогнозов. Но нужно иметь в виду, что основные штормы приходятся на весеннее и осеннее время. А в такие периоды зайти в воду могут позволить себе лишь опытные серферы. Остальные чаще катаются летом.
Характер волн
Основная сложность калининградского серфинга в том, что сезон теплой воды очень короткий, и волны морские, а не океанические. Это означает, что их качество изначально хуже. Чаще всего волны бывают вместе с ветром, который их создал, или в период шторма, когда они получаются короткие и рваные.
— При этом нельзя сказать, что в шторм кататься опасно — все несчастные случаи на Балтике обычно связаны с пьяными отдыхающими, которые, не зная особенностей моря, лезут в воду и гибнут. Инструкторам и другим серферам часто приходится их вылавливать, — признается Евгений.
Бонусы
Посмотреть закат с самой западной точки России — с Балтийской косы. А на Куршской косе можно полюбоваться песчаными дюнами, напоминающими планету Арракис, и поплутать между «танцующими» деревьями. Побродить между старыми виллами в Светлогорске и послушать орган в Кафедральном соборе на острове Канта.
Камчатка
Серф-тренер Расул Гаджиев родом из Дагестана, но с пяти лет живет на Камчатке. Он работает в школе «Snowwave». Это, кстати, первая в России школа серфинга — до ее появления с досками на Камчатку первыми приехали австралийцы. Они покоряли здесь волны еще в начале нулевых.
— Впервые серфинг я попробовал в 2012 году во Вьетнаме — это были шорты, пальмы, теплая вода… По шесть часов проводил в воде. Потом вернулся домой и долгое время не вставал на доску — казалось, что в холодной воде никакого удовольствия получить невозможно. Но в итоге желание катать взяло свое, я купил снаряжение, доску, залез в воду и понял, что мне совсем не зябко, — вспоминает Расул.
Где катают
Местные серферы обычно штурмуют волны на Халактырском пляже протяженностью
Отдельные смельчаки едут в удаленные от города места в поисках дикого спота. Добраться до океана зимой бывает довольно сложно — дороги заметает, и доехать до побережья можно только на снегоходах.
Когда сезон
Серферы на Камчатке катают круглый год, но самый комфортный период с мая по конец сентября. Но погода здесь непредсказуемая, а ночью резко холодает: днем по черному песку на пляже невозможно идти босиком, но к вечеру приходится надевать куртку.
В октябре уже прохладно, дует ветер, температура воды заметно опускается. Серф-кэмпы стартуют в январе-феврале. Зимой температура воды близка к нулю, и в зимнем гидрокостюме толщиной
Характер волн
Если сравнивать побережье Камчатки с Марокко и Индонезией, есть множество нюансов. Так, на Бали, к примеру, много рифовых и пойнтовых спотов, когда вода спотыкается об рельеф и формируется волна. Иными словами, спот выучить легко. Но многим серферам, которые прекрасно ощущают себя на Бали, тяжело на Камчатке, где нужно уметь быстро ориентироваться — волна может встать в любом месте.
Довольно опасно кататься в шторм, когда волны приходят грядками — если неудачно поймать волну или уехать на первой, за ней придут еще несколько, среди которых бывают самые большие в сете — ауты. Бывает, накроет волной, выныриваешь, а следом другая. У неопытных сереферов в такой момент может начаться паника.
Бонусы
Летом можно увидеть касатку, проплывающую в 50 метрах от тебя. А если оглянуться на берег — заснеженные вулканы. Зимой черный песок на пляже разительно контрастирует со снегом. Порой на берегу можно встретить медведя. Такое, правда, бывает нечасто. По словам опытных серферов, если не провоцировать животное, ничего страшного, скорее всего, не случится. Но мы, конечно, не советуем вам проверять.
— У нас не так много местных, которые серфят, но есть небольшая тусовка, которая постоянно приезжает на океан кататься. Бывает, человек сначала пальцем крутит у виска, узнав, что мы серфим на Камчатке, а затем становится таким же сумасшедшим. Ведь ощущения невероятные, выходишь после воды, и с тебя как будто смыло все мысли. Все проблемы, что были на берегу, растворяются в воде, — делится Расул.
Владивосток
Впервые на доску Даниил Филинов встал 11 лет назад. Затем он основал школу серфинга «Swell» на Русском острове, где обучает детей и взрослых, часто устраивает серф-кэмпы. В 2021 году Даниил стал организатором чемпионата России по серфингу — его провели в живописной бухте Приозерье в теплом бирюзовом море на фоне сопок и скал.
Где катают
Местные серферы покоряют волны Японского моря. Лучшие локации: Мыс Ахлестышева, бухты Патрокл, Чернышева, Щитовая и Шамора. Если ехать на север или на юг Приморского края, то можно найти множество диких и пустынных мест для катания.
Когда сезон
Лучше всего кататься в апреле-мае и августе-сентябре, когда море штормит. Зимой серферы прячутся в закрытой бухте, катаясь по два-три часа, когда есть солнце и нет ветра. Если гидрокостюм новый и без повреждений — есть шанс не замерзнуть.
Характер волн
Особенность морского серфинга в том, что волны бывают далеко не каждый день, они появляются лишь с ветром или циклонами. Поэтому кататься выходит не так часто, как многим хотелось бы, и спланировать поездку заранее непросто.
Однако, по словам Даниила, два раза в неделю стабильно приходят волны по полметра, 1–2 раза в месяц — в человеческий рост и выше. Бывали на море волны и по 4–5 метров — это уже довольно опасные условия, так как есть риск «попасть» в течение и потерять доску. Выгрести в такой ситуации довольно сложно, хотя в основном несчастные случаи происходят с отдыхающими, которых затягивают волны — серферы спасли немало таких людей.
— У нас много спортсменов, которые смешивают дисциплины: серфинг, вейксерф, кайтсерф, виндсерф. Если сочетать их таким образом, то можно кататься на наших волнах намного чаще. Дует ветер — на кайте, если его нет — вейк. Главное, чтобы были деньги на оборудование и время, чтобы сорваться с работы, — говорит Даниил.
Бонусы
Побывать в красивейшем городе между Амурским и Уссурийским заливами и бухтами Золотой Рог, проехать по Золотому мосту и Русскому мосту, чтобы попасть на остров Русский. Посмотреть закат у маяка Эгершельда и прогуляться по Набережной Цесаревича.
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