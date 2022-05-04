«За ZARA в Казахстан». Зачем ехать в ближайшую заграницу — светящиеся ТЦ, цветочные сады и местная Швейцария

Шоп-туры

Звучит немного странно, но шоп-туры в Казахстан действительно предлагают. Вряд ли кто-то готов преодолеть тысячи километров, чтобы вновь встретиться с покинувшими Россию марками одежды, но совместить с путешествием — вполне.



По сути, шоп-тур — это любая организованная доставка в Казахстан с заездами в торговые центры, где «вас ждут всемирно известные бренды дизайнерской одежды». В программы туров входит посещение главных торговых центров Нур-Султана: MEGA Silk Way и нового символа столицы Казахстана — ТРЦ «Хан Шатыр» — спроектированный британским архитектором лордом Норманом Фостером. Здание считается крупнейшим сооружением шатровой формы в мире. Это самый большой торговый центр в Казахстане.

Программу шоп-туров предлагают несколько операторов. Как правило, это тур с громким понятным названием типа «За ZARA в Казахстан». Новосибирцы — люди опытные в плане посещения торговых центров, и если поедут за определенными покупками, то справятся с задачей быстро. Вторую часть путешествия можно посвятить достопримечательностям.