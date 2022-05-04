«За ZARA в Казахстан». Зачем ехать в ближайшую заграницу — светящиеся ТЦ, цветочные сады и местная Швейцария
Что предлагают новосибирцам в соседней стране
Январские события в Казахстане сегодня кажутся уже совсем далекими, как будто ничего и не было. Вряд ли в начале года кто-то мог предположить, что через три месяца новосибирцы поедут к соседям за покупкой автомобиля или в шоп-тур за одеждой массмаркета. После 24 февраля это реальность, и подобные предложения уже вовсю рекламируются. Если отбросить весь скепсис, то почему бы и нет. Необязательно ехать за покупками, можно просто попасть в настоящую южную весну, при этом побывать за границей. Как ехать в Казахстан, в какую сумму обойдется поездка и главные достопримечательности — в обзоре НГС.
Шоп-туры
Звучит немного странно, но шоп-туры в Казахстан действительно предлагают. Вряд ли кто-то готов преодолеть тысячи километров, чтобы вновь встретиться с покинувшими Россию марками одежды, но совместить с путешествием — вполне.
По сути, шоп-тур — это любая организованная доставка в Казахстан с заездами в торговые центры, где «вас ждут всемирно известные бренды дизайнерской одежды». В программы туров входит посещение главных торговых центров Нур-Султана: MEGA Silk Way и нового символа столицы Казахстана — ТРЦ «Хан Шатыр» — спроектированный британским архитектором лордом Норманом Фостером. Здание считается крупнейшим сооружением шатровой формы в мире. Это самый большой торговый центр в Казахстане.
Программу шоп-туров предлагают несколько операторов. Как правило, это тур с громким понятным названием типа «За ZARA в Казахстан». Новосибирцы — люди опытные в плане посещения торговых центров, и если поедут за определенными покупками, то справятся с задачей быстро. Вторую часть путешествия можно посвятить достопримечательностям.
Например, туроператор «ВЕДИ ГРУПП» предлагает уик-энд с шопингом и экскурсиями на 2–3 дня за 315 долларов. В эту сумму входит трансфер от аэропорта Нур-Султана, проживание в отеле с завтраками, экскурсии, входные билеты. Трансфер включен только для прилетевших из Москвы, Екатеринбурга. Если турист из другого города, трансфер до отеля будет стоить 26 долларов в одну сторону. В тур включены экскурсии в башню «Байтерек», музей энергии будущего «Нур-Алем». При желании можно съездить на курорт Боровое, который называют «казахстанской Швейцарией». Или просто насладиться майским цветением, которого так долго приходится ждать в Сибири.
Поток туристов в Казахстан может вырасти не только из-за желанных брендов одежды. По данным издания «Коммерсантъ», в последнее время спрос в местных дилерских центрах за месяц увеличился в десятки раз, и главным образом за счет россиян.
Цены на билеты
Из Новосибирска в Астану самолет летит полтора часа. Но билеты недешевые — самый бюджетный вариант на Aviasales.ru стоит в пределах 25 тысяч рублей.
До столицы Казахстана можно доехать на автобусе. По информации на сайте автовокзала, рейс раз в неделю по воскресеньям. С 15 мая добавляются рейсы по вторникам и пятницам. Билет стоит чуть дороже 3 тысяч рублей. Время в пути — 18 часов.
В апреле стало известно, что Россия и Казахстан решили восстановить железнодорожное сообщение, которое было приостановлено на время пандемии. Поезд в столицу Казахстана идет с пересадками. На прямом до Алма-Аты поездка займет примерно полтора дня. Цена билета — от 4 тысяч.
Спрос у новосибирцев
Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко считает, что туры в Казахстан — далеко не популярное направление у новосибирцев.
— Предложений очень мало. Конечно, коллеги предлагают все возможные альтернативы. Возможно, в Казахстане сейчас стоимость аналогичных товаров дешевле. Безусловно, кто-то поедет, клиент всегда есть. Но не скажу, что это будет массовый туризм.
Если не зацикливаться на шоп-турах, туристический Казахстан всегда есть. Экскурсионное направление востребовано туристическими группами, которые едут организованно. Второе направление — это частный туризм, люди едут в горы либо в санатории, так как там достаточно качественное лечение, — уточняет Светлана Фоменко.
По мнению эксперта, это туристическое направление пока никто развивать не планирует, во всяком случае не идет речи об открытии чартеров. Сейчас турфирмы больше сосредоточены на местном туризме, в том числе в Новосибирской области.
Или на других внутренних направлениях. Например, весной новосибирское турагентство «Свобода Трэвел» начало продавать туры в Магадан. Туристам предлагают посмотреть известный арт-объект — железного мамонта.