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В Россию впервые за два года начнут ходить поезда из Казахстана

Железнодорожное сообщение было приостановлено из-за пандемии

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Поезда в Казахстан перестали ходить с марта 2020 года

Поезда в Казахстан перестали ходить с марта 2020 года

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Россия и Казахстан решили восстановить железнодорожное сообщение, которое было приостановлено еще с 16 марта 2020 года. Как сообщает пресс-служба РЖД, первые пассажирские поезда «Казахской железной дороги» (АО «НК "Казахстан Темир Жолы"») начнут ходить уже в апреле.

— С 20 апреля перевозить пассажиров начнет поезд № 625/626 Атырау — Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля — из Астрахани. В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов: Алматы — Саратов, Караганды — Саратов, Алматы — Новосибирск, Караганды — Омск, Алматы — Казань, — сообщает пресс-служба РЖД.

Продажу билетов обещают открыть в ближайшее время. Все пассажиры, прибывающие в Россию из Казахстана, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о прохождении курса вакцинации или ревакцинации.

СЮЖЕТ

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Отметим, что два года сухопутная граница между странами была практически закрыта, пересечь ее можно было только пешком и при наличии оснований. Подробнее о том, с какими проблемами из-за этого сталкивались россияне, разбирались журналисты портала 74.RU. В конце марта и начале апреля ограничения были сняты. Долгое время добраться из одной страны в другую, по сути, можно было только самолетом.

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КазахстанРЖДРоссияжелезная дорогапандемияпассажирские поезда
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