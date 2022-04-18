В Россию впервые за два года начнут ходить поезда из Казахстана

Россия и Казахстан решили восстановить железнодорожное сообщение, которое было приостановлено еще с 16 марта 2020 года. Как сообщает пресс-служба РЖД, первые пассажирские поезда «Казахской железной дороги» (АО «НК "Казахстан Темир Жолы"») начнут ходить уже в апреле.



— С 20 апреля перевозить пассажиров начнет поезд № 625/626 Атырау — Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля — из Астрахани. В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов: Алматы — Саратов, Караганды — Саратов, Алматы — Новосибирск, Караганды — Омск, Алматы — Казань, — сообщает пресс-служба РЖД.

