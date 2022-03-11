Альтернатива Европе: новосибирское агентство организовало туры в Магадан, чтобы показать 6-тонного мамонта

Новосибирское турагентство «Свобода Трэвел» объявила об организации туров в Магадан с целью посмотреть известный арт-объект — железного мамонта. Реклама с необычным предложением появилась на днях в вагонах метрополитена.
— В принципе у нас и был расчет на необычность, чтобы поднять настроение людям и показать, что Россия большая. Такой тур существует, это известная скульптура, сделана она из металлолома. Цена тура зависит от перевозчика: будет ли рейс из Москвы или напрямую из Новосибирска, — рассказал корреспонденту НГС директор турагентства Андрей Щербин.
По словам директора, неделя отдыха на двоих в стандартном номере трехзвездочного отеля с завтраком, прямым перелетом авиакомпанией S7, страховкой и трансфером в аэропорт и обратно в конце марта будет стоить 109 тысяч 600 рублей. Экскурсии и различные развлечения рассчитываются отдельно.
Рекламируемый агентством пятиметровый железный мамонт — скульптура «Время» — появился в Магадане на территории побережья бухты Нагаева в сентябре 2013 года. Его соорудил за три месяца местный скульптор Юрий Руденко из шести тонн металлолома. На всероссийском конкурсе «Туту Арт — 2021» мамонт занял первое место среди необычных арт-объектов страны. Со временем объект покрылся ржавчиной и приобрел окрас естественной шерсти мамонта. Внутри скульптуры, сообщает издание Колыма.ru, «установлены элементы, которые при дуновении морского бриза будут издавать звук, напоминающий рев мамонта».
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