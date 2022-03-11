11 марта пятница
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 2/10
usd 120.38
eur 132.96
Тема дняПохороны разведчика, погибшего на Украине
Все новости
Все новости

Альтернатива Европе: новосибирское агентство организовало туры в Магадан, чтобы показать 6-тонного мамонта

Недельная поездка стоит около 110 тысяч рублей

164
4Обсудить

Поделиться

Город расположен на берегу Охотского моря

Город расположен на берегу Охотского моря

Поделиться

Новосибирское турагентство «Свобода Трэвел» объявила об организации туров в Магадан с целью посмотреть известный арт-объект — железного мамонта. Реклама с необычным предложением появилась на днях в вагонах метрополитена.

— В принципе у нас и был расчет на необычность, чтобы поднять настроение людям и показать, что Россия большая. Такой тур существует, это известная скульптура, сделана она из металлолома. Цена тура зависит от перевозчика: будет ли рейс из Москвы или напрямую из Новосибирска, — рассказал корреспонденту НГС директор турагентства Андрей Щербин.

По словам директора, неделя отдыха на двоих в стандартном номере трехзвездочного отеля с завтраком, прямым перелетом авиакомпанией S7, страховкой и трансфером в аэропорт и обратно в конце марта будет стоить 109 тысяч 600 рублей. Экскурсии и различные развлечения рассчитываются отдельно.

Рекламируемый агентством пятиметровый железный мамонт — скульптура «Время» — появился в Магадане на территории побережья бухты Нагаева в сентябре 2013 года. Его соорудил за три месяца местный скульптор Юрий Руденко из шести тонн металлолома. На всероссийском конкурсе «Туту Арт — 2021» мамонт занял первое место среди необычных арт-объектов страны. Со временем объект покрылся ржавчиной и приобрел окрас естественной шерсти мамонта. Внутри скульптуры, сообщает издание Колыма.ru, «установлены элементы, которые при дуновении морского бриза будут издавать звук, напоминающий рев мамонта».

В феврале НГС рассказал, почему стоит поехать в Санкт-Петербург даже на пару дней. Осторожно, слишком много любви.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Магаданмамонттурагентство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter