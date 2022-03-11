Альтернатива Европе: новосибирское агентство организовало туры в Магадан, чтобы показать 6-тонного мамонта

Новосибирское турагентство «Свобода Трэвел» объявила об организации туров в Магадан с целью посмотреть известный арт-объект — железного мамонта. Реклама с необычным предложением появилась на днях в вагонах метрополитена.



— В принципе у нас и был расчет на необычность, чтобы поднять настроение людям и показать, что Россия большая. Такой тур существует, это известная скульптура, сделана она из металлолома. Цена тура зависит от перевозчика: будет ли рейс из Москвы или напрямую из Новосибирска, — рассказал корреспонденту НГС директор турагентства Андрей Щербин.

