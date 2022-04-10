Полетят, несмотря на санкции? Авиаэксперт — о Ту-214, которыми решили заменить Boeing и Airbus

Объединенная авиастроительная корпорация запустила в производство
Мы узнали у заслуженного пилота России Юрия Сытника, насколько
— Ту-214 — это одна из модификаций
В отряде их уже много. Во всяком случае, самолет абсолютно надежный, ничем не отличается от самых последних Boeing
— Можем ли мы полностью собрать
— Чтобы было понятно, на
[Российские авиакомпании] хорошие, исправные самолеты ставили у забора и тогда получали льготный лизинг. Без этого ни Airbus, ни Boeing [в Россию] не поставлялись. Поэтому остановили не только сами самолеты, но и производство: заводы были разрушены.
Если сейчас начинать [производство
СЮЖЕТ
А двигатели на Туполевых — одни из лучших в мире, они делаются в Перми. Дело в том, что, когда в
А ранее мы разбирались, на каких отечественных аналогах будут летать россияне в ближайшие годы, если не будет самолетов Airbus и Boeing.