Полетят, несмотря на санкции? Авиаэксперт — о Ту-214, которыми решили заменить Boeing и Airbus

В отряде их уже много. Во всяком случае, самолет абсолютно надежный, ничем не отличается от самых последних Boeing 737-800 и Airbus 321. Машина очень хорошая, выпускается на казанском заводе, сейчас там мощность — где-то 10 машин в год. Есть еще Ту-204СМ , там только два пилота: автоматика следит за двигателями и всеми системами. В Ту-214 трехчленный экипаж, там еще бортинженер есть. Сейчас несколько поменялась ситуация в стране, поэтому будут выпускаться вот эти самолеты [Ту-214 ] и их модификации.

— Можем ли мы полностью собрать Ту-214 на российских комплектующих?