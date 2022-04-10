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Полетят, несмотря на санкции? Авиаэксперт — о Ту-214, которыми решили заменить Boeing и Airbus

Он объяснил, почему его не использовали раньше

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ОАК запустила в производство <nobr class="_">20 самолето</nobr>в <nobr class="_">Ту-214</nobr>

ОАК запустила в производство 20 самолетов Ту-214

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Объединенная авиастроительная корпорация запустила в производство 20 самолетов Ту-214, о чём ТАСС заявил глава корпорации Юрий Слюсарь. Планируется, что новые отечественные магистральные узкофюзеляжные самолеты заменят иностранные Boeing и Airbus.

Мы узнали у заслуженного пилота России Юрия Сытника, насколько Ту-214 надежные машины:

— Ту-214 — это одна из модификаций Ту-204. В ней изменено шасси под взлетный вес — 110 750 кг, а максимальный вес первых опытных экземпляров составлял 97 тонн. Второе отличие: на Ту-204 и всех его модификациях шасси выпускается гидросистемой, а на Ту-214 оно электрическое. Кабина и салон одинаковые, и пассажир никак не отличит Ту-204 от Ту-214.

В отряде их уже много. Во всяком случае, самолет абсолютно надежный, ничем не отличается от самых последних Boeing 737-800 и Airbus 321. Машина очень хорошая, выпускается на казанском заводе, сейчас там мощность — где-то 10 машин в год. Есть еще Ту-204СМ, там только два пилота: автоматика следит за двигателями и всеми системами. В Ту-214 трехчленный экипаж, там еще бортинженер есть. Сейчас несколько поменялась ситуация в стране, поэтому будут выпускаться вот эти самолеты [Ту-214] и их модификации.

— Можем ли мы полностью собрать Ту-214 на российских комплектующих?

— Чтобы было понятно, на Ту-214 для специального летного отряда ни одной импортной детали нет вообще. Авионика, инерциальные системы, системы слежения, навигации — всё чисто российское. Никто не отменял чипы, которые там стоят и могут отрубаться со спутника. Примерно всё то же самое, что на наших военных машинах и последних «сухих».

[Российские авиакомпании] хорошие, исправные самолеты ставили у забора и тогда получали льготный лизинг. Без этого ни Airbus, ни Boeing [в Россию] не поставлялись. Поэтому остановили не только сами самолеты, но и производство: заводы были разрушены.

Если сейчас начинать [производство Ту-214], то надо восстанавливать завод в Ульяновске, завод в Самаре, который выпускал Ту-154, выпуск на казанском заводе. Для замены Boeing и Airbus нужно, чтобы каждый завод хотя бы по 30 машин выпускал, чтобы где-то под сотню Ту-214 выпускалось в год. При этом надо восстанавливать завод в Саратове, в Смоленске, чтобы производились там крылья, закрылки, оперение.

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А двигатели на Туполевых — одни из лучших в мире, они делаются в Перми. Дело в том, что, когда в 90-е американцы выкупили контрольный пакет акций завода, их доводку остановили. Но конструкторы, двигателисты все эти годы работали независимо. Если изначально у двигателя [на этих самолетах] 16 тонн тяги было, то теперь на двигателях ПС-90А2, ПС-90А3 тяга — 18 тонн, а в чрезвычайном режиме — 20 тонн. Поэтому сейчас двигатель опять реанимируется, доводится до кондиций мировых.

А ранее мы разбирались, на каких отечественных аналогах будут летать россияне в ближайшие годы, если не будет самолетов Airbus и Boeing.

импортозамещениесамолетТу-214
  • ЛАЙК19
  • СМЕХ12
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ3
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