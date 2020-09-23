Алексея Навального выписали из немецкой клиники Charité

Ранее сообщалось, что после выздоровления Алексей Навальный намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Также он отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного расследования.

20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо на борту. Самолет экстренно посадили в Омске. В БСМП № 1 политик впал в кому. Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В анализах политика были обнаружены следы отравляющего вещества группы «Новичок».