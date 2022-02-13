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Тема дняСибирячка покорила страну в кокошнике за 100 тысяч
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Город на льду: как сотни сибиряков строили снежные жилища на Обском море — 20 фото с фестиваля

На водохранилище за несколько часов выросло целое поселение эскимосов из 123 иглу

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На Обском море прошел уже ставший традиционным фестиваль «Город эскимосов»: сотни людей приехали на берег, чтобы построить снежные домики — иглу.

По информации одного из организаторов Вячеслава Горюнова, в этом году было зарегистрировано 166 команд — это рекордное число участников за 7 лет проведения фестиваля. Год назад строить иглу на Новосибирское водохранилище приехали 84 команды.

На фестиваль приехали сотни человек — по оценкам организаторов, в этом году был побит рекорд по числу участников и зрителей

На фестиваль приехали сотни человек — по оценкам организаторов, в этом году был побит рекорд по числу участников и зрителей

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Большинство участников в этом году никогда прежде не сталкивались со строительством иглу — для них это было в новинку

Большинство участников в этом году никогда прежде не сталкивались со строительством иглу — для них это было в новинку

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Вячеслав Горюнов отметил, что, несмотря на мороз, люди не замерзли: день был очень солнечным, а под солнцем не так холодно

Вячеслав Горюнов отметил, что, несмотря на мороз, люди не замерзли: день был очень солнечным, а под солнцем не так холодно

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Впрочем, у многих были согревающие напитки: на случай, если солнечного тепла окажется недостаточно

Впрочем, у многих были согревающие напитки: на случай, если солнечного тепла окажется недостаточно

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Иглу, конечно, сегодня — самый доступный вид жилья. Но недолговечный

Иглу, конечно, сегодня — самый доступный вид жилья. Но недолговечный

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— В этом году было много новичков, которые вообще не понимали, как это делать, не читали никаких рекомендаций, не смотрели видео — просто приезжали и на месте узнавали, что это такое и как делать, — рассказал Вячеслав Горюнов. — Есть ощущение, что опытных с каждым годом меньше — возможно, опытным уже неинтересно становится, и они перестают приезжать. Часть опытных команд переходит в оргкомитет, начинают помогать в организации.

В фестивале участвуют команды из других регионов, но отследить их пока можно только по названиям команд: например, и в этом, и в прошлом году одними из победителей стали томичи

В фестивале участвуют команды из других регионов, но отследить их пока можно только по названиям команд: например, и в этом, и в прошлом году одними из победителей стали томичи

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Постоянные участники фестиваля, конечно, дети

Постоянные участники фестиваля, конечно, дети

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А еще среди иглу всегда множество собак, а детей катали на собачьих упряжках

А еще среди иглу всегда множество собак, а детей катали на собачьих упряжках

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Участие в фестивале ничем не ограничено — ни полом, ни возрастом: выпиливать снежные кирпичики и превращать их в жилище может каждый

Участие в фестивале ничем не ограничено — ни полом, ни возрастом: выпиливать снежные кирпичики и превращать их в жилище может каждый

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На льду вырос полноценный город с улицами и своими правилами

На льду вырос полноценный город с улицами и своими правилами

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За несколько часов команды построили целый город иглу с улицами, рассказала одна из участниц Дарья Еремеева. Кроме собственно строительства иглу были и другие конкурсы: конкурс костюмов и возрастной — самым младшим участником оказался ребенок в возрасте 1 года и 9 месяцев, а самому старшему исполнилось 72 года.

Многие украшали иглу специально привезенными рисунками...

Многие украшали иглу специально привезенными рисунками...

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...и подручными материалами

...и подручными материалами

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Традиционно круглые иглу превращали в дворцы

Традиционно круглые иглу превращали в дворцы

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А одно из жилищ достроили вот таким куполом

А одно из жилищ достроили вот таким куполом

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Дети могли пробраться в любое иглу и оценить их со всех сторон

Дети могли пробраться в любое иглу и оценить их со всех сторон

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Внутри участники ставили самовары...

Внутри участники ставили самовары...

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...и растапливали маленькие печки

...и растапливали маленькие печки

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Некоторые остались в своих иглу до позднего вечера

Некоторые остались в своих иглу до позднего вечера

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Необычный городок еще какое-то время будет украшать Обское море

Необычный городок еще какое-то время будет украшать Обское море

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Командам удалось завершить 123 иглу. В некоторым из них участники остались вечером: грели самовары и запускали сигнальные огни.

В 2020 году на соревнованиях собрались 556 человек, что стало максимумом за время существования мероприятия. Посмотрите, чем тогда удивляли строители.

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Обское мореиглуфестиваль
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