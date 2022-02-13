Город на льду: как сотни сибиряков строили снежные жилища на Обском море — 20 фото с фестиваля

На Обском море прошел уже ставший традиционным фестиваль «Город эскимосов»: сотни людей приехали на берег, чтобы построить снежные домики — иглу.
По информации одного из организаторов Вячеслава Горюнова, в этом году было зарегистрировано 166 команд — это рекордное число участников за 7 лет проведения фестиваля. Год назад строить иглу на Новосибирское водохранилище приехали 84 команды.
— В этом году было много новичков, которые вообще не понимали, как это делать, не читали никаких рекомендаций, не смотрели видео — просто приезжали и на месте узнавали, что это такое и как делать, — рассказал Вячеслав Горюнов. — Есть ощущение, что опытных с каждым годом меньше — возможно, опытным уже неинтересно становится, и они перестают приезжать. Часть опытных команд переходит в оргкомитет, начинают помогать в организации.
За несколько часов команды построили целый город иглу с улицами, рассказала одна из участниц Дарья Еремеева. Кроме собственно строительства иглу были и другие конкурсы: конкурс костюмов и возрастной — самым младшим участником оказался ребенок в возрасте 1 года и 9 месяцев, а самому старшему исполнилось 72 года.
Командам удалось завершить 123 иглу. В некоторым из них участники остались вечером: грели самовары и запускали сигнальные огни.
В 2020 году на соревнованиях собрались 556 человек, что стало максимумом за время существования мероприятия. Посмотрите, чем тогда удивляли строители.