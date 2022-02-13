Город на льду: как сотни сибиряков строили снежные жилища на Обском море — 20 фото с фестиваля

— В этом году было много новичков, которые вообще не понимали, как это делать, не читали никаких рекомендаций, не смотрели видео — просто приезжали и на месте узнавали, что это такое и как делать, — рассказал Вячеслав Горюнов. — Есть ощущение, что опытных с каждым годом меньше — возможно, опытным уже неинтересно становится, и они перестают приезжать. Часть опытных команд переходит в оргкомитет, начинают помогать в организации.

