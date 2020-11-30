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Тема дняНа Новосибирск идут аномальные морозы

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Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в Новосибирске

Температура может опуститься до -25 градусов

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30 ноября синоптики ожидают температуру до <nobr class="_">-14 градусов</nobr>

30 ноября синоптики ожидают температуру до -14 градусов

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Синоптики ожидают аномальное похолодание в Новосибирске

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Новосибирске в течение недели возможно аномальное похолодание. Температура будет на 5–10 градусов ниже нормы.

— Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20–25 градусов, — сообщил Роман Вильфанд информагентству ТАСС.

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По данным новосибирского Гидрометцентра, в первой половине дня 30 ноября в Новосибирске ожидают изморозь, дымку, туман, местами на дорогах возможна гололедица. Температура составит -12... -14 градусов, а сила ветра — 2–7 м/с. Также в городе сохраняются условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.

Ранее НГС изучил прогноз погоды, который составили онлайн-сервисы. Они обещают, что в Новосибирске будет стабильно прохладно.

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Гидрометцентргололедицапогодасиноптикихолод
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