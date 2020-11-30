Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в Новосибирске

Синоптики ожидают аномальное похолодание в Новосибирске
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Новосибирске в течение недели возможно аномальное похолодание. Температура будет на
— Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус
По данным новосибирского Гидрометцентра, в первой половине дня
Ранее НГС изучил прогноз погоды, который составили онлайн-сервисы. Они обещают, что в Новосибирске будет стабильно прохладно.