Мороз и солнце: изучаем, какой будет погода на грядущей неделе в Новосибирске

На днях после небольшого потепления в Новосибирск вернулись морозы. Синоптики рассказали, что такая погода сохранится до первых чисел декабря и будет бесснежной. НГС решил изучить виртуальные погодные сервисы, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев на грядущей неделе.

По данным Gismeteo, самым теплым днем на следующей неделе в Новосибирске будет понедельник, 30 ноября: прогноз обещает пасмурную погоду, но столбик термометра опустится всего до -9 градусов днем и -11 ночью. Зато к середине недели начнет холодать. Согласно сайту, самый холодный день на неделе — пятница, 4 декабря. В этот день температура воздуха составит -18 градусов. Тогда же наступит самая холодная ночь — будет -25 градусов. Во вторник, среду, субботу и воскресенье в Новосибирске пройдет снег.