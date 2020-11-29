Мороз и солнце: изучаем, какой будет погода на грядущей неделе в Новосибирске

На днях после небольшого потепления в Новосибирск вернулись морозы. Синоптики рассказали, что такая погода сохранится до первых чисел декабря и будет бесснежной. НГС решил изучить виртуальные погодные сервисы, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев на грядущей неделе.
По данным Gismeteo, самым теплым днем на следующей неделе в Новосибирске будет понедельник, 30 ноября: прогноз обещает пасмурную погоду, но столбик термометра опустится всего до -9 градусов днем и -11 ночью. Зато к середине недели начнет холодать. Согласно сайту, самый холодный день на неделе — пятница, 4 декабря. В этот день температура воздуха составит -18 градусов. Тогда же наступит самая холодная ночь — будет -25 градусов. Во вторник, среду, субботу и воскресенье в Новосибирске пройдет снег.
По данным «Яндекс.Погоды», вся неделя будет стабильно прохладной. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от -10 до -16 градусов днем. При этом лишь в четверг и пятницу (3 и 4 декабря) будет ясная солнечная погода. Самым теплым днем на неделе, согласно сайту, будет понедельник — в этот день температура воздуха опустится до -10 градусов, но небо будет облачным. А самый холодный день — солнечная пятница. Температура воздуха днем составит -16 градусов, а ночью -18.
Стабильно прохладную, пасмурную погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, пятница, 4 декабря, станет самой холодной на неделе — температура воздуха днем составит -17 градусов, ночью — -21, будет преимущественно облачно. Зато в субботу, 5 декабря, выглянет солнце, облаков будет совсем не много.
А вот центр «Фобос» обещает появление солнца во все дни, кроме понедельника и вторника — 30 ноября и 1 декабря. Самым теплым днем будет понедельник — температура воздуха и днем, и ночью составит -11°С. В остальном на неделе ожидается стабильная погода — днем она будет колебаться от -14 до -15 градусов, а ночью — от -15 до -18.
Синоптики составили неожиданный прогноз на новогоднюю ночь — оказалось, 31 декабря новосибирцев ожидает теплая и бесснежная погода. Можно смело гулять на улице!