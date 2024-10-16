«Только фонари остались»: мэрия ответила, почему не работает подсветка Бугринского моста

Так выглядел мост с подсветкой Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Мэрия Новосибирска ответила, почему не работает подсветка Бугринского моста. В ближайшие годы ее могут восстановить, если на работы выделят финансирование.

— Мост не подсвечивается уже пару лет, раньше вечером было красиво проезжать по нему, теперь серый и унылый, только фонари остались, а сама арка не светится, — поделился читатель НГС.

По информации пресс-центра мэрии, установленная подсветка не работает, потому что ее сломали неизвестные. При этом в ближайшие годы оборудование могут починить. Сначала запланирована разработка проектно-сметной документации.

— Восстановление работоспособности установленной на объекте архитектурно-художественной подсветки будет включено в план работ МКУ «Гормост» на 2025–2026 годы при условии выделения достаточного финансирования, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии.

8 октября исполнилось 10 лет с открытия Бугринского моста. НГС вспомнил историю объекта, и поговорил с экспертами о том, как мост изменил город. Кстати, в следующем году покрытие Бугринского моста хотят отремонтировать. Работы выполнит группа «ВИС», которая строит четвертый мост.