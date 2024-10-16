НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

ясная погода, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

штиль.

 756мм 96%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68

Сносят частный сектор рядом с «Аурой»

«Чижик» теснит супермаркеты
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Мебель за 29 миллионов
«Маленькая свадьба» за 2 млн
Грузовики на тротуарах
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Только фонари остались»: мэрия ответила, почему не работает подсветка Бугринского моста

«Только фонари остались»: мэрия ответила, почему не работает подсветка Бугринского моста

В Новосибирске планируют восстановить освещение на Бугринском мосту

186
1 комментарий

Так выглядел мост с подсветкой

Мэрия Новосибирска ответила, почему не работает подсветка Бугринского моста. В ближайшие годы ее могут восстановить, если на работы выделят финансирование.

— Мост не подсвечивается уже пару лет, раньше вечером было красиво проезжать по нему, теперь серый и унылый, только фонари остались, а сама арка не светится, — поделился читатель НГС.

По информации пресс-центра мэрии, установленная подсветка не работает, потому что ее сломали неизвестные. При этом в ближайшие годы оборудование могут починить. Сначала запланирована разработка проектно-сметной документации.

— Восстановление работоспособности установленной на объекте архитектурно-художественной подсветки будет включено в план работ МКУ «Гормост» на 2025–2026 годы при условии выделения достаточного финансирования, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии.

8 октября исполнилось 10 лет с открытия Бугринского моста. НГС вспомнил историю объекта, и поговорил с экспертами о том, как мост изменил город. Кстати, в следующем году покрытие Бугринского моста хотят отремонтировать. Работы выполнит группа «ВИС», которая строит четвертый мост.

Смонтировать подсветку могут и на Октябрьском мосту, сейчас предложение об этом прорабатывается.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Бугринский мост Обь Подсветка Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Мэрия безрукие. Они они план починить (не смонтировать заново), а починить освещение планируют на ГОДЫ!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,37

Мята,42

Ден,48

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление