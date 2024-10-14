Строители четвертого моста возьмутся за Бугринский: почему им поручили делать ремонт

Бугринскому мосту недавно исполнилось 10 лет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске в 2025 году отремонтируют покрытие Бугринского моста. Работы выполнит группа «ВИС», которая строит четвертый мост.

Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Группа «ВИС» проведет работы на Бугринском мосту, потому что это оговорено концессией на строительство четвертого.

В соглашении между компанией и министерством транспорта региона указано, что после окончания строительства концессионер должен восстановить покрытие на дорогах, которые использовали для доставки стройматериалов на площадку.

— Срок реализации ремонтных работ Бугринского моста, въездов и съездов запланирован силами группы компаний «ВИС» на 2025 год, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.

НГС также задавал вопрос мэрии Новосибирска о том, были допущены нарушения при строительстве Бугринского моста. По словам некоторых автомобилистов, на некоторых участках наблюдаются неровности.

— При строительстве моста и заездов работы выполнены в соответствии с проектной документацией, с соблюдением требований действующих нормативных документов и требуемым качеством, — ответили на это в мэрии Новосибирска.

Также власти уточнили, что поддерживающий ремонт моста проводят ДЭУ в строительный сезон.

НГС направил запрос в группу «ВИС», чтобы узнать подробности о ремонте Бугринского моста.

АО «Группа компаний „ВИС“» создана в 2016 году. Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны общей ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. По результатам за 2023 год АО отчиталось о чистой прибыли в 175 миллионов рублей при выручке в 1,5 миллиарда.