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Строители четвертого моста возьмутся за Бугринский

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Дороги и транспорт Строители четвертого моста возьмутся за Бугринский: почему им поручили делать ремонт

Строители четвертого моста возьмутся за Бугринский: почему им поручили делать ремонт

ГК «ВИС» сделает ремонт Бугринского моста в 2025 году

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40 комментариев

Бугринскому мосту недавно исполнилось 10 лет

В Новосибирске в 2025 году отремонтируют покрытие Бугринского моста. Работы выполнит группа «ВИС», которая строит четвертый мост.

Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Группа «ВИС» проведет работы на Бугринском мосту, потому что это оговорено концессией на строительство четвертого.

В соглашении между компанией и министерством транспорта региона указано, что после окончания строительства концессионер должен восстановить покрытие на дорогах, которые использовали для доставки стройматериалов на площадку.

— Срок реализации ремонтных работ Бугринского моста, въездов и съездов запланирован силами группы компаний «ВИС» на 2025 год, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.

НГС также задавал вопрос мэрии Новосибирска о том, были допущены нарушения при строительстве Бугринского моста. По словам некоторых автомобилистов, на некоторых участках наблюдаются неровности.

— При строительстве моста и заездов работы выполнены в соответствии с проектной документацией, с соблюдением требований действующих нормативных документов и требуемым качеством, — ответили на это в мэрии Новосибирска.

Также власти уточнили, что поддерживающий ремонт моста проводят ДЭУ в строительный сезон.

НГС направил запрос в группу «ВИС», чтобы узнать подробности о ремонте Бугринского моста.

АО «Группа компаний „ВИС“» создана в 2016 году. Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны общей ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. По результатам за 2023 год АО отчиталось о чистой прибыли в 175 миллионов рублей при выручке в 1,5 миллиарда.

8 октября исполнилось 10 лет с открытия Бугринского моста. НГС вспомнил, как строили этот объект, и поговорил с экспертами о том, как мост изменил город.

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Комментарии
44
Поддерживаю
50 минут
Господи помоги, Бастрыкина к нам с комиссией пришли, Вис и так все объекты запороли по срокам и качеству, а теперь последний мост ухайдокают.
stas81
51 минута
Ремонт тоже на 5 лет растянется?
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