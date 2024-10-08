Он такой один: Бугринскому мосту в Новосибирске 10 лет — он превратился в «бугристый» и все еще не получил нужных развязок

Бугринский мост — уникальный для России Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ровно 10 лет назад Владимир Путин открыл движение по Бугринскому мосту в Новосибирске. Объект строили четыре года и смогли запустить в срок, причем за небольшие, особенно по нынешним меркам, деньги: 17 миллиардов рублей. При этом мост отличается уникальной конструкцией и красивым внешним видом. К годовщине НГС решил вспомнить, как строили объект, а эксперты рассказали о том, что он значит для Новосибирска.

Борт №1 и первая авария

Бугринский мост изначально называли Оловозаводским. Эта дорога — обязательная часть Южного транзита, который должен пройти от трассы «Иртыш» до Восточного обхода через весь Новосибирск. О планах на его строительство стало известно еще в 2009 году, и тогда стоимость строительства всей трассы оценивали в 60,5 миллиарда рублей.

Владимир Путин похвалил мост за красоту Источник: правительство Новосибирской области











Мост начали строить в 2010 году. Работы вела компания «Сибмост». Важно отметить, что этот объект — обязательная часть транзита, потому что без него не получилось бы пустить поток автомобилей с левого берега на правый.

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Само открытие прошло с размахом — дорогу открыл Владимир Путин. Президента ждали около часа: движение по улице Ватутина перекрыли сразу после того, как борт №1 приземлился в Толмачево. Около 17:00 глава государства приехал на мост и похвалил его за красоту, а потом уехал на заседание в Экспоцентр.

Первыми по мосту проехали велосипедисты, около 250 человек. Многие из них к этому моменту успели замерзнуть и были не особо рады привилегии. Следующими прокатились раритетные машины, в том числе «ГАЗ-63» 1943 года выпуска.

Почти сразу после открытия мост встал в пробку. К тому же, вечером 8 октября 2014 шел снег, так что около 21:00 на свежем гололеде столкнулись две машины — к счастью, авария была несерьезной. Многие автомобилисты старались проехать по новому мосту помедленнее, чтобы осмотреть его, а некоторые даже останавливались, чтобы сделать селфи.

Несмотря на трудности первого дня, пробки для Бугринского моста не стали традиционными — заторы по-прежнему собираются на Октябрьском и Димитровском. Но для третьего моста не построили и достаточного количества развязок, и именно с этим эксперты связывали то, что даже через 7 лет после открытия дорога оставалась недостаточно загруженной.

Весной 2024 года примерную стоимость строительства оставшейся части Южного транзита оценивали в 80 миллиардов рублей. Для работ по строительству левобережной части трассы сейчас готовят проект. Также минтранс собирается объявить конкурс на проектирование правобережной части дороги.

Рекорд России

За прошедшие годы Бугринский мост стал одним из символов Новосибирска. Его изображают на открытках, магнитах и других сувенирах, показывают гостям города, а сами новосибирцы любят делать фото на фоне красной арки над Обью.

Мост построили на месте тектонического разлома Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











При этом Бугринский мост отличается не только своей красотой, но и инженерным решением.

— Мост действительно уникален. Высота арки составила 380 метров — рекорд России. В мире рекорд — 550 метров, но река Обь не очень широкая: была бы она больше, мы сделали бы 556 метров, — рассказал НГС Сергей Бахтин, декан факультета «Мосты и тоннели» СГУПСа. — Это совершенно идеальный мост. В нем сразу три компонента: ванты, арка и балки. Мостовики Новосибирска, выпускники факультета «Мосты и тоннели» СГУПСа гордятся этим мостом. Объект проектировали в Санкт-Петербурге, а строили его новосибирские специалисты, наши студенты были там на практике с первого до последнего дня. В результате мост стал визитной карточкой города. Для нас, как инженеров, это достижение.

Архитектор Игорь Поповский в разговоре с НГС отметил, что Бугринский мост создает градообразующие изменения — вокруг него начали строить новые дома и районы. Эксперт подчеркнул, что финансирование на строительство удалось получить из федерального бюджета, потому что мост — часть будущей трассы через весь город. Но и муниципалитет выделял деньги на работы.

— Получилось очень интересно: начальная стартовая цена торгов была 23 миллиарда рублей, а в конечном итоге мост был построен за 17 миллиардов. Если сравнить с четвертым, это значительно дешевле, — отметил архитектор. — Но, правда, некоторые участки были некачественно сделаны. Может быть, это из-за цены, а может быть, потому, что в то время «Сибмост» попал в кризисную ситуацию. Но так или иначе, мост построен достаточно недорого и он построен в срок. В срок и недорого — это хорошо.

Местами покрытие дороги уже износилось Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Игорь Поповский подчеркивает: говорить о том, что мост не достроен, некорректно. Он соединяет две крупные магистрали — улицы Большевистскую и Ватутина. Причем для этого сделали развязки, каких раньше в Новосибирске не было.

— Да, жалко, что дальше вторую очередь не стали строить, но транзит остается в планах, даже началось проектирование, — заметил архитектор. — Конечно, если этот мост соберет за счет магистрали правобережную часть и левобережную часть, то повысит свою эффективность. Но сегодня 50 тысяч автомобилей в сутки — я считаю, очень неплохой результат. Логистика левого берега очень складская, есть промзоны, и многие фуры, которые едут, например, из Новокузнецка, через этот мост проезжают, не запирая Октябрьский район и центральную часть.

Красота моста — еще одно из его преимуществ. Но такая конструкция продиктована в основном характеристиками самого места. Он расположен на месте тектонического разлома, поэтому строительство балочного моста обошлось бы дороже. Как отметил Игорь Поповский, сделать объект выше тоже было нельзя — из-за того, что над ним проходила глиссада посадки самолетов.

«Бугристый мост»

Несмотря на его красоту, у горожан есть вопросы к покрытию моста. Некоторые отмечают, что проблемы возникли сразу после запуска движения. Мы попросили читателей НГС рассказать в комментариях в нашем телеграм-канале, как они оценивают Бугринский мост спустя 10 лет с его открытия.

Так выглядит асфальт на правой полосе в сторону левого берега Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Красивый мост. Только название, по-моему, неправильное — Бугринский. Проведите опрос, и все хором вам ответят, что это — Бугристый мост, — шутит Алекс.

— Стиральная доска, а не мост, — добавил Роман.

— При съезде на мост со стороны правого берега нужно держаться левее, справа — огромная яма. Кто не в курсе, все ухают в неё, — отметила Ирина.

— Езжу достаточно часто, состояние удовлетворительное. На подъездах к мосту есть колейность и плохой асфальт. Очень, просто безумно бы хотелось, чтобы вернули архитектурное освещение! Когда его только открыли, так красиво было. Я не сравниваю с центральной Россией, там с этим все в порядке. Но вот рядом с нами в Красноярске так круто подсвечивают мосты, а мы чем хуже? Мост — это достопримечательность города и хочется, чтобы и отношение к нему было соответствующее, — высказалась Nastassya.

— Каждое буднее утро там езжу на работу — всё отлично, всё устраивает, — написал комментатор Ruslan.

Периодически на мосту латают ямы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Вячеслав Ашурков, глава новосибирского отделения «Федерации автомобилистов России», отметил, что на нескольких участках действительно есть неровности, перепады высот.

— При заезде с правого берега, с Большевистской тоже есть проблема: там стоят камеры фотовидеофиксации, а перед ними, метров за 150, асфальт такой, будто корова языком слизала, неровный. И на съезде на левый берег на всех полосах, кроме крайней левой, наблюдается эффект «стиральной доски». Но он, в общем-то, с первого дня, как запустили мост. Проблема так и осталась, — заметил эксперт.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, из-за чего возникли эти неровности и когда их устранят.

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