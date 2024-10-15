«Какая завидная осознанность!» Как новосибирцы отреагировали на планы по ремонту Бугринского моста

По Бугринскому мосту доставляли материалы на стройку четвертого Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы обсуждают новость о том, что компания «ВИС» (концессионер строительства четвертого моста) отремонтирует покрытие на Бугринском мосту. Читатели оставили больше 160 комментариев. Мы собрали самые интересные из них.

Работы проведут в рамках соглашения о строительстве четвертого моста. Группа «ВИС» должна восстановить покрытие на дорогах, по которым на площадку доставляли стройматериалы.

— О, давайте ещё и этот мост обездвижим, и полный коллапс будет. Тогда уже можно действительно город на 2 части делить, — возмущен комментатор с ником «Долой мракобесие». При этом в «ВИС» заявили, что перекрывать движение на Бугринском мосту на время ремонта не потребуется.

— Капец, а паром пустят между левым и правым? — задается вопросом пользователь 153659322.

— К 2030 работы закончат? — Спрашивает другой комментатор.

Нашелся читатель, который считает, ремонт на Бугринском требовался еще задолго до четвертого моста.

— Там ремонт с момента ввода требовался, в сторону Ватутина стиральная доска, — написал анонимный пользователь.

НГС задавал вопрос мэрии Новосибирска о том, были ли допущены нарушения при строительстве, которые могли привести к образованию неровностей. В пресс-центре ответили, что работы выполнили в соответствии с проектом, с соблюдением требований действующих нормативных документов и требуемым качеством.

Также некоторые новосибирцы похвалили такое решение властей.

— Какая завидная осознанность! Все бы компании обязать делать ремонты после того, как они на свои стройки грузы доставляют, — написал Гость.

И также нашлись те, кто похвалил сам объект.

— Красивый мост все-таки Бугринский. Если и строить мосты, то только эстетически приятные, — считает другой читатель.