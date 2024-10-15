НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

южн.

 759мм 46%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49

Сколько потратили на смертельный поход новосибирские туристы

«Чижик» теснит супермаркеты
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Мебель за 29 миллионов
«Маленькая свадьба» за 2 млн
Грузовики на тротуарах
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Какая завидная осознанность!» Как новосибирцы отреагировали на планы по ремонту Бугринского моста

«Какая завидная осознанность!» Как новосибирцы отреагировали на планы по ремонту Бугринского моста

Работы проведет группа компаний «ВИС»

503
6 комментариев

По Бугринскому мосту доставляли материалы на стройку четвертого

Новосибирцы обсуждают новость о том, что компания «ВИС» (концессионер строительства четвертого моста) отремонтирует покрытие на Бугринском мосту. Читатели оставили больше 160 комментариев. Мы собрали самые интересные из них.

Работы проведут в рамках соглашения о строительстве четвертого моста. Группа «ВИС» должна восстановить покрытие на дорогах, по которым на площадку доставляли стройматериалы.

— О, давайте ещё и этот мост обездвижим, и полный коллапс будет. Тогда уже можно действительно город на 2 части делить, — возмущен комментатор с ником «Долой мракобесие». При этом в «ВИС» заявили, что перекрывать движение на Бугринском мосту на время ремонта не потребуется.

— Капец, а паром пустят между левым и правым? — задается вопросом пользователь 153659322.

— К 2030 работы закончат? — Спрашивает другой комментатор.

Нашелся читатель, который считает, ремонт на Бугринском требовался еще задолго до четвертого моста.

— Там ремонт с момента ввода требовался, в сторону Ватутина стиральная доска, — написал анонимный пользователь.

НГС задавал вопрос мэрии Новосибирска о том, были ли допущены нарушения при строительстве, которые могли привести к образованию неровностей. В пресс-центре ответили, что работы выполнили в соответствии с проектом, с соблюдением требований действующих нормативных документов и требуемым качеством.

Также некоторые новосибирцы похвалили такое решение властей.

— Какая завидная осознанность! Все бы компании обязать делать ремонты после того, как они на свои стройки грузы доставляют, — написал Гость.

И также нашлись те, кто похвалил сам объект.

— Красивый мост все-таки Бугринский. Если и строить мосты, то только эстетически приятные, — считает другой читатель.

К годовщине запуска движения по Бугринскому мосту НГС поговорил с экс-губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким. Он рассказал, как искали деньги на строительство этого объекта, и как на его открытие приезжал Владимир Путин.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Бугринский мост Ремонт дорог Группа ВИС Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
20 минут
Очень глупо повторять за Америкой всё. Я бы не повторял эту автомобилизацию. Но нет у русских комплекс неполноценности.
Гость
21 минута
Кроме ВИС других контор нет ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мята,42

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Артур,44

Артём,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление