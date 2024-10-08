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Дороги и транспорт мнение «Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост

«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост

Экс-мэр Новосибирска вспомнил, как проектировали и добивались федеральных денег на знаковое сооружение

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29 комментариев

Владимир Городецкий инициировал строительство Бугринского моста, когда занимал пост мэра

Бугринский мост в Новосибирске смогли построить за четыре года, при этом его первоначальную цену снизили на несколько миллиардов рублей. Сейчас такое многим кажется удивительным. В результате получился уникальный объект, который стал знаковым для города не только с точки зрения логистики, но и архитектуры. Сенатор Владимир Городецкий во время строительства моста был мэром Новосибирска, а потом и губернатором области. К годовщине запуска движения 8 октября он рассказал, как шли работы и чем ему запомнился день открытия. Далее — от первого лица.

Самым сложным было пройти этап начала строительства, не с точки зрения технологии, а именно найти финансово-экономическую модель. Бюджеты города или области не могли в то время это профинансировать, целевой федеральной программы тоже не было. Поэтому мы искали очень неординарные подходы.

В этом плане нас тогда здорово поддержал министр транспорта Игорь Евгеньевич Левитин. Тогда я много раз с ним встречался, убеждал в необходимости строительства моста как такового, говорил, что это очень нужно городу. Он это не отрицал, но говорил, что помощь будет, если сделаем документацию и пройдем экспертизу. И тогда мы занялись этим вопросом. Город взял на себя финансовые затраты, выступил заказчиком на проектирование и строительство мостового перехода — обычно это делала региональная власть.

Потом мы сделали проектную документацию, прошла очередная встреча с Игорем Евгеньевичем, он спросил, есть ли проект. Я сказал, что есть. Тогда с нами подписали такое соглашение: 50% строительства финансирует федеральный бюджет, а 50% — местные власти. Я приехал с этим договором к Виктору Александровичу Толоконскому, он был губернатором. И мы тогда подписали, что оставшуюся часть в 50% мы финансируем тоже пополам: половина — город, половина — область. Так мы перешагнули этот важный подготовительный рубеж.

Трудности всегда есть, но, я думаю, что нам очень повезло. В то время работала очень мощная подрядная организация «Сибмост» под руководством Альберта Александровича Кошкина — очень талантливого руководителя, опытного и обязательного.

И вот началась эта стройка. Шла по технологиям, как обычно, но есть уникальности в этом мостовом переходе. Во-первых, длина арки — больше 300 метров. Вторая уникальность — верхняя арка, соединяющая мост. Ее сооружали не методом укреплённой сборки, а методом надвижки, впервые в российском мостостроении. Трудности всегда были преодолимы, потому что мы все вместе работали. В команде были и мы как власть вместе областным министерством, и, конечно, сам подрядчик.

Возникли трудности со сносом больше 300 объектов: частные дома, имущественный комплекс. Пришлось проходить через суды, но мы очень ответственно вели себя. В суд обращались с исками о том, что мы что-то незаконно оценили, но никогда ничего не подтверждалось. Наоборот, мы очень уважительно относились к людям, которые были на этом месте. Потом пришлось перенести, где-то докомпенсировать эти затраты, выделить людям другое место, чтоб они строили дом или что-то еще. Каждый месяц я как мэр проводил штаб на стройке со всеми специалистами.

И в финале, 8 октября 2014 года, к нам на открытие приехал президент России Владимир Владимирович Путин. Это тоже было знаковое событие. Я помню, сейчас перед глазами у меня эта картина: погода вполне хорошая была — не дождливая, по крайней мере. Президент поздравил строителей с важным событием, с таким мостовым переходом. Так появился мост.

Да, понятно, что таким, как есть, он не в полной мере раскрыл свои возможности. Сейчас не соединены выход на Восточный обход и участок на левом берегу (Южного транзита — Прим. ред.), но уже идет проектирование.

По крайней мере, было положено очень большое начало переходу, который намного улучшил транспортную доступность городе. Поэтому я благодарен всем, кто принимал в нем участие: строителям, проектировщикам, надзорным органам — всем, кто горел желанием построить мост. Поздравляю всех новосибирцев с этим важным событием в жизни нашего города!

К 10-летнию моста НГС поговорил с экспертами о том, что он значит для города. Читайте подробности по ссылке.

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Комментарии
29
С левого берега
17 минут
А сейчас концессии без результата...
ruterist
20 минут
опа, какие люди)))
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