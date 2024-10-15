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Дороги и транспорт Группа «ВИС» раскрыла планы работ на Бугринском мосту в Новосибирске: будут ли перекрывать движение

Группа «ВИС» раскрыла планы работ на Бугринском мосту в Новосибирске: будут ли перекрывать движение

Строители отремонтировали

479
2 комментария

Недавно мосту исполнилось 10 лет

Группа «ВИС» планирует отремонтировать в 2025 году 10% покрытия Бугринского моста. Работы выполнят в рамках концессии на строительство четвертого моста.

О планах по ремонту ранее сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Группа «ВИС» должна привести в порядок те дороги, по которым привозили материалы на строительную площадку четвертого моста.

— В частности, предусмотрен ремонт верхнего слоя (слоя износа) асфальтобетонного покрытия с фрезеровкой существующего полотна и укладкой нового асфальта толщиной до 8 сантиметров, — объяснили в группе «ВИС».

АО «Группа компаний „ВИС“» создана в 2016 году. Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны общей ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. По результатам за 2023 год АО отчиталось о чистой прибыли в 175 миллионов рублей при выручке в 1,5 миллиарда.

Участки дорог, на которых выполнят ремонт, согласованы с мэрией. Группа «ВИС» планирует отремонтировать верхний слой асфальта на спуске и подъеме к Бугринскому мосту в объеме 10% от площади их покрытия.

— Выполнение данных работ запланировано на 2025 год. Ремонт будет производиться без перекрытия движения автотранспорта, — уточнили в пресс-службе группы «ВИС».

Поддерживающий ремонт моста проводят ДЭУ в строительный сезон. Об этом раньше рассказали в мэрии.

Рабочее движение по четвертому мосту в Новосибирске собирались запустить до конца 2024 года. Но сделать это не получится. В министерстве транспорта Новосибирской области объяснили, в чем проблема.

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Бугринский мост Ремонт дорог Группа ВИС Новосибирск
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Комментарии
3
Гость
9 минут
там уже бетонные плиты потрескались опоздали с ремонтом на пару лет, мост уже начал разрушаться
Гость
1 минута
В Италии есть мосты, которые используются со времен Древнего Рима. Повезло римлянам, что у них не было всяких висов, а они просто качественно строили.
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