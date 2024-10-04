Рабочее движение по четвертому мосту не запустят до конца года — в правительстве объяснили почему

Сдачу объекта перенесли на 2025 год Источник: ГК «ВИС»











В Новосибирске в этом году не запустят рабочее движение по четвертому мосту. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ГК «ВИС». Как рассказали в региональном правительстве, запуск отложен на неопределенный срок из-за невыполнения концессионером ряда строительных работ.

— По состоянию на 30 сентября 2024 года концессионер не обустроил ливневую канализацию и локальные очистные сооружения по основному ходу. Также не проведено наружное освещение по всей длине трассы, и средства организации дорожного движения для обеспечения безопасного проезда транспорта отсутствуют. А в путепроводе тоннельного типа по основному ходу работы по устройству асфальтобетонного покрытия не выполнены, — сообщили в правительстве региона в ответ на запрос НГС.

В конце июня во время визита в Новосибирск председателя правительства Михаила Мишустина было объявлено, что до конца 2024 года по четвертому мосту запустят рабочее движение. Это означало, что движение будет открыто лишь по тем съездам, которые уже готовы. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходимы разметка, ограждения, знаки и освещение. Полностью мост должны сдать в 2025 году.

В правительстве также отметили, что не пришли к соглашению по поводу финансирования строительства четвертого моста из-за срыва сроков.

— Ожидается, что концессионер сможет мобилизовать все необходимые ресурсы для возобновления строительства в полном объеме после достижения сторонами соглашения о дальнейших условиях финансирования строительства объекта концессионного соглашения, — говорится в ответе.