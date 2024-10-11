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Дороги и транспорт Строительство метро "Спортивная" Уже потратили 3 миллиарда: нового подрядчика для «Спортивной» начнут искать в декабре

Уже потратили 3 миллиарда: нового подрядчика для «Спортивной» начнут искать в декабре

Станция «Спортивная» в Новосибирске готова на 95%

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44 комментария

Работы на объекте завершены на 95%

Контракт с новым подрядчиком на достройку станции метро «Спортивная» смогут заключить не раньше декабря. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

После расторжения контракта с ООО «СпецТрансСтрой» работы на объекте приостановили. В мэрии говорят, что станция готова на 95%. Власти уточнили, что продолжить работы смогут только после получения заключения от «Главгосэкспертизы».

— Силами генеральной проектной организации проводится подготовка материалов для выдачи заключения о достоверности сметной стоимости объекта. Ориентировочный срок подачи документов в ФАУ «Главгосэкспертиза» — 2 декабря 2024 года, — рассказали НГС в мэрии.

В муниципалитете добавили, что новый контракт с генеральным подрядчиком может быть заключён только после подтверждения сметной стоимости и финансирования из бюджета.

Если говорить о цене возведения станции, то с 2019 по 2023 годы фактические расходы, по данным мэрии, составили 3,3 миллиарда рублей, из них 3,28 миллиарда — из областного бюджета и 40 миллионов — из бюджета города. В этом году финансирование на станцию не выделялось.

Сейчас субподрядчики готовят к зиме оборудование, которое уже установили на «Спортивной».

Изначально планировалось запустить станцию в 2022 году, но эти планы не удалось реализовать. В апреле власти заявили о задержках в графике, но все еще сохраняли надежду завершить работы в запланированные сроки. В 2023 году в департаменте транспорта пояснили, что для открытия станции необходимо завершение экспертизы проектной документации. Положительное заключение объект получил в апреле 2024 года, но в мае стало известно, что экспертизу прошли не все документы. В сентябре выяснилось, что запуск объекта переносят на неопределенный срок.

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Комментарии
48
Алле гараж
47 минут
Черная дыра посреди страны А через лет 10 опять начется смена кадров и т.д.
Smykson
30 минут
".Уже потратили 3 миллиарда: нового подрядчика для «Спортивной» начнут искать в декабре..." - на ПОДГОТОВКУ поиска нового подрядчика "уже потратили 3 миллиарда"?))) Ещё пара лет, и новосибирцы усомнятся, что в этой стране был Гагарин..
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