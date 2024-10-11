Уже потратили 3 миллиарда: нового подрядчика для «Спортивной» начнут искать в декабре

Работы на объекте завершены на 95% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Контракт с новым подрядчиком на достройку станции метро «Спортивная» смогут заключить не раньше декабря. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

После расторжения контракта с ООО «СпецТрансСтрой» работы на объекте приостановили. В мэрии говорят, что станция готова на 95%. Власти уточнили, что продолжить работы смогут только после получения заключения от «Главгосэкспертизы».

— Силами генеральной проектной организации проводится подготовка материалов для выдачи заключения о достоверности сметной стоимости объекта. Ориентировочный срок подачи документов в ФАУ «Главгосэкспертиза» — 2 декабря 2024 года, — рассказали НГС в мэрии.

В муниципалитете добавили, что новый контракт с генеральным подрядчиком может быть заключён только после подтверждения сметной стоимости и финансирования из бюджета.

Если говорить о цене возведения станции, то с 2019 по 2023 годы фактические расходы, по данным мэрии, составили 3,3 миллиарда рублей, из них 3,28 миллиарда — из областного бюджета и 40 миллионов — из бюджета города. В этом году финансирование на станцию не выделялось.

Сейчас субподрядчики готовят к зиме оборудование, которое уже установили на «Спортивной».