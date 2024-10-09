Наконец-то новый: стильный красно-черный трамвай вышел на маршрут №13 в Новосибирске

Пока все новые трамваи хотят поставлять на маршрут №13, после заменят и другие маршруты Источник: Елизавета Шаталова, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске сегодня, 9 октября, стильный красно-черный трамвай начал возить пассажиров по маршруту №13. Новый транспорт сегодня заметила журналистка НГС Елизавета Шаталова.

Ранее начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев отмечал, что сейчас этот трамвай — самый современный в городе. Власти обещали запустить его на линию 9 октября, так и получилось.

Новый транспорт оборудован валидаторами для бесконтактной оплаты, камерами наблюдения, кондиционером и усовершенствованной системой отопления. В этом году в городе появится 20 таких трамваев, 10 из них уже привезли в Новосибирск.