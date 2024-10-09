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Дороги и транспорт Наконец-то новый: стильный красно-черный трамвай вышел на маршрут №13 в Новосибирске

Наконец-то новый: стильный красно-черный трамвай вышел на маршрут №13 в Новосибирске

Транспорт уже возит пассажиров

2 634
26 комментариев

Пока все новые трамваи хотят поставлять на маршрут №13, после заменят и другие маршруты

В Новосибирске сегодня, 9 октября, стильный красно-черный трамвай начал возить пассажиров по маршруту №13. Новый транспорт сегодня заметила журналистка НГС Елизавета Шаталова.

Ранее начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев отмечал, что сейчас этот трамвай — самый современный в городе. Власти обещали запустить его на линию 9 октября, так и получилось.

Новый транспорт оборудован валидаторами для бесконтактной оплаты, камерами наблюдения, кондиционером и усовершенствованной системой отопления. В этом году в городе появится 20 таких трамваев, 10 из них уже привезли в Новосибирск.

НГС уже посмотрел, как выглядит трамвай внутри — посмотрите и вы короткое видео.

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Комментарии
27
Татьяна 53
1 час
Красивый
Почётный гражданин Левосибирска
15 минут
Все новое не всегда есть качественное. Взять троллейбусы "Горожанин". Постоянные поломки. То токоприемники слетают с проводов и водителю приходится лезть на крышу и что-то стучать молотком, то валидаторы не работают, то электроника выходит из строя. Вроде бы поломки мелкие, но слишком частые и наводят на мрачные мысли. Как поведут себя новые трамваи на старых рельсах, одному Богу известно. Будем посмотреть.
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