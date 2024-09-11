«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже

Самые большие проблемы с транспортом, по словам жителей, наблюдаются с 8:00 до 9:00 и с 18:00 до 19:00 Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день тысячи новосибирцев сталкиваются с одной и той же проблемой — общественным транспортом. В условиях мегаполиса, где время равно деньгам, ждать автобус, который приехал с опозданием и переполнен до отказа, становится настоящим испытанием. Журналист НГС Егор Сафронов крайне возмущен таким положением вещей и считает, что жители сибирской столицы имеют полное право на комфортный общественный транспорт. Приводим его мнение от первого лица.

Жизнь в крупном городе — это постоянное движение: работа, учёба, встречи с друзьями и семейные дела. В Новосибирске, третьем по населению городе России, общественный транспорт изначально был призван облегчать это движение. Но реальность такова, что многие горожане испытывают на себе все тяготы устаревшей транспортной системы. Нехватка маршруток и автобусов, постоянные задержки и давка внутри салонов — всё это стало нормой, к которой новосибирцы, увы, привыкли.

Проблема с недостатком общественного транспорта остро ощущается в часы пик. Каждое утро население Новосибирска, словно замерзшие пчёлы, выстраивается в часы ожидания на остановках, рискуя опоздать на работу или занятия. Автобусы и маршрутки часто не могут справиться с наплывом пассажиров. Всегда можно увидеть, как люди в прямом смысле вываливаются из троллейбуса или автобуса, а водительское или кондукторское «продвиньтесь дальше, пожалуйста» стало обычным делом.

Речь уже даже не о комфорте, а о том, чтобы вас не раздавили Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Расписание часто оказывается лишь фикцией. Даже если вы смогли выбраться вовремя и встали в ожидании своего автобуса, вполне вероятно, что он просто не придёт. В результате горожане оценивают сервис общественного транспорта негативно, а страх опоздать остаётся основным спутником утренних поездок.

Но ещё более важная проблема — сама атмосфера в общественном транспорте. Находясь в час пик в переполненном автобусе, каждый пассажир может испытать на себе все прелести условной «соседской близости». Огромная давка, спрессованный воздух и неловкие взгляды — всё это создает ощущение дискомфорта, и многие готовы пожертвовать дополнительным временем, лишь бы избежать такой участи. Пассажиры шутят, что находиться в автобусе — это как быть на «крупном спортивном мероприятии».

Давка может приводить не только к негативным эмоциям, но и к реальным опасностям. Кражи, повышение риска получить травму при резких движениях — всё это становится следствием несогласованности работы общественного транспорта. Кроме того, осенью и зимой, когда люди болеют особенно часто, толкучка и отсутствие минимальной дистанции практически неизбежно приведет к тому, что заболеете и вы.

Часто в люди проводят в давке по 1–2 часа, потому что пробки тоже никто не отменял Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Что меня возмущает больше всего: за весь этот «комфорт» еще нужно платить, при этом тарифы растут каждый год. Мы буквально платим деньги за время, проведенное в аду, когда ты думаешь, расплющит тебя сегодня вся эта орава людей в автобусе, или это произойдёт в другой день. Эти условия созданы не для людей — есть ощущение, будто автобусы перевозят скот.

С каждым годом Новосибирск становится всё более густонаселённым городом, а количество маршрутов не увеличивается пропорционально потоку людей. Инфраструктура явно нуждается в пересмотре и реформировании. Горожане требуют обновления подвижного состава, качественного обслуживания и регулярного обновления расписания.

Решения, которые помогают справиться с этими проблемами, могут быть разными: от создания новых маршрутов и увеличения частоты движения до внедрения современных технологических решений, таких как системы мониторинга и прогнозирования прибытия транспорта. Но начать следует хотя бы с создания выделенных полос для транспорта, чтобы он не стоял в пробках.

Общественный транспорт — это отражение уровня жизни города, его функциональности и заботы о качестве жизни горожан. В Новосибирске существуют реальные инициативы для улучшения ситуации, и горожане ждут от властей действий — не на словах, а на деле. Каждый новый маршрут или обновлённый автобус — это маленькая победа на пути к комфортной жизни городе.

НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, какое максимальное количество пассажиров могут единовременно находиться в транспорте. Власти объяснили, что максимальная вместимость транспортных средств определяется производителем и зависит от типа, класса и модели, а также от площади салона и расположения сидений. Например, в Новосибирске автобусы большого класса и троллейбусы могут перевозить от 80 до 100 человек, трамваи — от 150 до 211 человек, а маршрутные такси — от 16 до 26 человек. При этом в мэрии отметили, что контролировать эту ситуацию — не в их юрисдикции. Этим занимается Госавтоинспекция.

В ГАИ же журналисту НГС объяснили, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Предусмотренный за нарушение штраф — 500 рублей. За прошлый год инспекторы выявили 1056 таких нарушений, в этом — 437.

Очевидно, что норма пассажиров в транспорте в часы пик всегда превышена. Но судя по всему, штраф в 500 рублей не сильно пугает перевозчиков — со сдавленных в салоне пассажиров они заработают больше.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы вываливаются из автобусов в час пик.

Согласны с автором? Да, общественный транспорт в Новосибирске просто ужасен Нет, с транспортом у нас всё в порядке Оставлю мнение в комментариях