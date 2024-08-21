Не пытайтесь покинуть Затулинку: новосибирцы вываливаются из автобусов в час пик — в мэрии придумали, что с этим делать

Люди из разных частей Новосибирска регулярно жалуются на сложности в утренних поездках на работу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Транспорт в Новосибирске перегружен, особенно в часы пик — особенно в отдаленных районах, где иногда легко можно даже не попасть в автобус или троллейбус и остаться на остановке ждать следующего. Но в межпиковое время общественный транспорт курсирует практически с минимальной загрузкой. Как решить эту проблему — разбирался корреспондент НГС.

Сложнее работы — только доехать до работы

Новосибирцы из разных уголков города часто жалуются на работу общественного транспорта. Чаще всего претензии к автобусам и маршруткам возникают у жителей Ключ-Камышенского плато, Родников, Акатуйского жилмассива. Горожане отмечают, что пассажиры буквально вываливаются из транспорта уже в двух-трех остановках от конечной.

— Если на Ключ-Камышенском плато еще можно нормально сесть, то уже через несколько остановок — в районе НГПУ — начинается сущий кошмар. В лучшем случае ты просто будешь ехать стоя и сдавленный толпой других пассажиров, в худшем — просто не влезешь в маршрутку или автобус. В обратном направлении все тоже очень плохо, — рассказал НГС новосибирец Вадим.

— Родники — это место, куда сложно доехать и откуда не менее сложно уехать. Транспорта, вроде, много, но он приезжает уже переполненный, народу здесь живет очень много. Предел мечтаний — если к нам когда-нибудь проведут метро. Но мы же понимаем, что это произойдет либо лет через 10, либо никогда, — добавила жительница Родников Татьяна.

Мэрия считает, что дополнительный транспорт в полной мере не решит проблему Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия в ответе на запрос НГС назвала свой рейтинг микрорайонов с самым острым дефицитом общественного транспорта. Там планируют увеличить количество курсирующих троллейбусов.

— По мере поступления новых троллейбусов на автономном ходу планируется увеличить интенсивность движения пассажирского транспорта до спальных районов по улично-дорожной сети с отсутствием контактной сети. В частности, по направлению «с/х Левобережный», «Затулинского ж/м», «Ключ-Камышенского плато», «Цветущей Плющихи», «ж/м Родники», — заявили в мэрии.

«Дело не в количестве транспорта»

В городской администрации считают, что причины проблем с транспортом кроются в ряде факторов. Во-первых, крупные спальные районы в городе часто отдалены от центра и станций метро, что создает неравномерный пассажиропоток. Во-вторых, состояние дорожно-транспортной сети, включая аварии и ремонтные работы, приводит к заторам и увеличению интервалов движения транспорта.

По оценке департамента транспорта, существующее количество автобусов и троллейбусов соответствует сложившемуся пассажиропотоку. При этом власти утверждают, что дальнейшее увеличение парка не решит проблему, так как транспорт будет простаивать в пробках.

— Увеличение количества подвижного состава на маршруты должного эффекта улучшения транспортного обслуживания не принесет, так как будет происходить аналогичная ситуация с простоем еще большего количества подвижного состава в дорожных заторах и предположение пассажиров, ожидающих общественный транспорт, о недостаточном количестве транспорта на линии, — объяснили НГС в мэрии Новосибирска.

Отдельно в муниципалитете выделяют проблему отсутствия полноценного объездного пути вокруг города, из-за чего значительный поток транзитного транспорта вынужден перемещаться по улицам Новосибирска, усугубляя дорожную ситуацию. В настоящее время ведется строительство Восточного обхода и Южного транзита, которые должны перераспределить транспортные потоки.

Нужны выделенные полосы

По мнению урбаниста Вячеслава Удинцева, самое верное и адекватное решение проблем с транспортом — это создание выделенных полос для общественного транспорта. Обычное расширение дорог, уверен он, решит проблему на 1-2 года, а потом всё вернётся на круги своя.

— Если мэрия просто расширит дороги, то эффект будет очень недолгий. На какое-то время ситуация действительно облегчится, но появится большое количество новых автомобилистов. Если же сделать выделенные полосы, то увеличится комфортность общественного транспорта, вследствие чего многие автолюбители будут предпочитать автобусы и троллейбусы, потому что так будет объективно быстрее, чем стоять в пробках, — считает Вячеслав Удинцев.

Урбанист предположил, что мэрия не хочет конфликта с автомобилистами, поэтому, вероятнее всего, сейчас не готова идти на такой шаг.

Урбанист считает, что расширение дорог без отдельных полос для общественного транспорта только увеличит число автомобилистов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Руководитель общественного движения «Центральный» Владимир Мошкович отметил, что в мэрии отчасти правы в том, что для оптимальной работы общественного транспорта необходимо расширять проезжую часть. Этот инструмент, по его мнению, уместен на тех улицах и дорогах, которые являются чуть ли не единственным связующим элементом общественной и деловой зоны города с отдаленными спальными районами. К таким можно отнести улицы Выборную, Объединения, Фадеева Окружную и другие.

— Следует учитывать немалое количество различных факторов. Среди таких, например, отсутствие места под расширение проезжей части из-за расположенных вблизи проезжей части жилых домов. Подобные осложнения влияют как на стоимость работ, так и на время выполнения работ. В качестве альтернативы этому методу стоит рассматривать проведение работ по локальному расширению проезжей части перед пересечениями, — объяснил Владимир Мошкович.

Он также напомнил о проведении работ по переразметке, когда полосы проезжих частей сужают до нормативных показателей с целью увеличения числа этих самых полос. При переразметке, считает Мошкович, целесообразно предусматривать создание выделенной полосы.

Ранее НГС писал о том, что в мэрии Новосибирска назвали условия для роста цены на проезд.