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Дороги и транспорт проблема Не пытайтесь покинуть Затулинку: новосибирцы вываливаются из автобусов в час пик — в мэрии придумали, что с этим делать

Не пытайтесь покинуть Затулинку: новосибирцы вываливаются из автобусов в час пик — в мэрии придумали, что с этим делать

Власти предложили решение проблемы, но у урбанистов есть другие варианты

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41 комментарий

Люди из разных частей Новосибирска регулярно жалуются на сложности в утренних поездках на работу

Транспорт в Новосибирске перегружен, особенно в часы пик — особенно в отдаленных районах, где иногда легко можно даже не попасть в автобус или троллейбус и остаться на остановке ждать следующего. Но в межпиковое время общественный транспорт курсирует практически с минимальной загрузкой. Как решить эту проблему — разбирался корреспондент НГС.

Сложнее работы — только доехать до работы

Новосибирцы из разных уголков города часто жалуются на работу общественного транспорта. Чаще всего претензии к автобусам и маршруткам возникают у жителей Ключ-Камышенского плато, Родников, Акатуйского жилмассива. Горожане отмечают, что пассажиры буквально вываливаются из транспорта уже в двух-трех остановках от конечной.

— Если на Ключ-Камышенском плато еще можно нормально сесть, то уже через несколько остановок — в районе НГПУ — начинается сущий кошмар. В лучшем случае ты просто будешь ехать стоя и сдавленный толпой других пассажиров, в худшем — просто не влезешь в маршрутку или автобус. В обратном направлении все тоже очень плохо, — рассказал НГС новосибирец Вадим.

— Родники — это место, куда сложно доехать и откуда не менее сложно уехать. Транспорта, вроде, много, но он приезжает уже переполненный, народу здесь живет очень много. Предел мечтаний — если к нам когда-нибудь проведут метро. Но мы же понимаем, что это произойдет либо лет через 10, либо никогда, — добавила жительница Родников Татьяна.

Мэрия считает, что дополнительный транспорт в полной мере не решит проблему

Мэрия в ответе на запрос НГС назвала свой рейтинг микрорайонов с самым острым дефицитом общественного транспорта. Там планируют увеличить количество курсирующих троллейбусов.

— По мере поступления новых троллейбусов на автономном ходу планируется увеличить интенсивность движения пассажирского транспорта до спальных районов по улично-дорожной сети с отсутствием контактной сети. В частности, по направлению «с/х Левобережный», «Затулинского ж/м», «Ключ-Камышенского плато», «Цветущей Плющихи», «ж/м Родники», — заявили в мэрии.

«Дело не в количестве транспорта»

В городской администрации считают, что причины проблем с транспортом кроются в ряде факторов. Во-первых, крупные спальные районы в городе часто отдалены от центра и станций метро, что создает неравномерный пассажиропоток. Во-вторых, состояние дорожно-транспортной сети, включая аварии и ремонтные работы, приводит к заторам и увеличению интервалов движения транспорта.

По оценке департамента транспорта, существующее количество автобусов и троллейбусов соответствует сложившемуся пассажиропотоку. При этом власти утверждают, что дальнейшее увеличение парка не решит проблему, так как транспорт будет простаивать в пробках.

— Увеличение количества подвижного состава на маршруты должного эффекта улучшения транспортного обслуживания не принесет, так как будет происходить аналогичная ситуация с простоем еще большего количества подвижного состава в дорожных заторах и предположение пассажиров, ожидающих общественный транспорт, о недостаточном количестве транспорта на линии, — объяснили НГС в мэрии Новосибирска.

Отдельно в муниципалитете выделяют проблему отсутствия полноценного объездного пути вокруг города, из-за чего значительный поток транзитного транспорта вынужден перемещаться по улицам Новосибирска, усугубляя дорожную ситуацию. В настоящее время ведется строительство Восточного обхода и Южного транзита, которые должны перераспределить транспортные потоки.

Нужны выделенные полосы

По мнению урбаниста Вячеслава Удинцева, самое верное и адекватное решение проблем с транспортом — это создание выделенных полос для общественного транспорта. Обычное расширение дорог, уверен он, решит проблему на 1-2 года, а потом всё вернётся на круги своя.

— Если мэрия просто расширит дороги, то эффект будет очень недолгий. На какое-то время ситуация действительно облегчится, но появится большое количество новых автомобилистов. Если же сделать выделенные полосы, то увеличится комфортность общественного транспорта, вследствие чего многие автолюбители будут предпочитать автобусы и троллейбусы, потому что так будет объективно быстрее, чем стоять в пробках, — считает Вячеслав Удинцев.

Урбанист предположил, что мэрия не хочет конфликта с автомобилистами, поэтому, вероятнее всего, сейчас не готова идти на такой шаг.

Урбанист считает, что расширение дорог без отдельных полос для общественного транспорта только увеличит число автомобилистов

Руководитель общественного движения «Центральный» Владимир Мошкович отметил, что в мэрии отчасти правы в том, что для оптимальной работы общественного транспорта необходимо расширять проезжую часть. Этот инструмент, по его мнению, уместен на тех улицах и дорогах, которые являются чуть ли не единственным связующим элементом общественной и деловой зоны города с отдаленными спальными районами. К таким можно отнести улицы Выборную, Объединения, Фадеева Окружную и другие.

— Следует учитывать немалое количество различных факторов. Среди таких, например, отсутствие места под расширение проезжей части из-за расположенных вблизи проезжей части жилых домов. Подобные осложнения влияют как на стоимость работ, так и на время выполнения работ. В качестве альтернативы этому методу стоит рассматривать проведение работ по локальному расширению проезжей части перед пересечениями, — объяснил Владимир Мошкович.

Он также напомнил о проведении работ по переразметке, когда полосы проезжих частей сужают до нормативных показателей с целью увеличения числа этих самых полос. При переразметке, считает Мошкович, целесообразно предусматривать создание выделенной полосы.

Ранее НГС писал о том, что в мэрии Новосибирска назвали условия для роста цены на проезд.

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Новосибирск Общественный транспорт Пробки Урбанистика
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Комментарии
41
Объективный наблюдатель
21 августа 2024, 08:50
Насчет выделенки. Это не плохая идея если бы не одно НО! ВЫ дороги расширяйте и делайте свои выделенки сколько хотите , вот не нужен здесь коммунистический подход отобрать у одних в пользу других. Во вторых почему на выделенках не разрешить проезд тех же мотоциклов официально? Почему выделенка "работает" 365 дней в году и 24 часа в сутки? Считаю , что после 8 вечера и скажем до 7 утра никаких выделенок быть не должно как и в выходные и праздничные дни. Необходимо вернуть уничтоженные то ли по глупости, то ли намеренно парковки на той же Вокзальной магистрали, площади Калинина весь Красный проспект хотя бы по выходным И прекратите строить жилье !!! Стройте дороги сначала, тяните туда метро или скоростной трамвай и только потом должен появлятся микрорайон. Жилой фонд весь требует ремонта , вот где всяким загнивайкам работа то есть.
stas81
21 августа 2024, 09:06
Конечно же расширение дорог! Только вот в прошлом году пообещали расширить участок Проспекта Дзержинского от Трикотажной до Волочаевской, а в этом году уже и забыли…. Вот так у нас МЭРия и решает проблемы с пробками
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