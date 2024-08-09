Будет новая развязка: что происходит на стройке Восточного обхода Новосибирска — на него потратят 13 миллиардов

Основные работы на первом участке планируют закончить в 2024 году Источник: «Сибуправтодор»











На стройке Восточного обхода Новосибирска смонтировали балки на путепроводе, который входит в состав развязки с дорогой Академгородок — Кольцово.



О ходе работ рассказали на сайте «Сибуправтодора», заказчика строительства. На пролетном строении развязки смонтировали 52 балки пролетов. Сейчас строители занимаются омоноличиванием. Эта развязка — завершающая точка 20-километрового участка первого этапа обхода. Начало трассы находится на пересечении с дорогой К19р.



— Работы ведутся и на мосту через реку Иня, который входит в состав сложной эстакадной части из трех искусственных сооружений общей длиной 677 метров. Строители продолжают омоноличивание балок пролётных строений моста и ведут подготовительные работы по устройству линии освещения, — сообщили на сайте «Сибуправтодора».

Схема Восточного обхода Источник: sib.rosavtodor.gov.ru











Подрядчик построил цементобетонный завод и начал укладку покрытия. Строители обхода уже уложили покрытие на участке длиной в 13 километров.

