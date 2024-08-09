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Дороги и транспорт Будет новая развязка: что происходит на стройке Восточного обхода Новосибирска — на него потратят 13 миллиардов

Будет новая развязка: что происходит на стройке Восточного обхода Новосибирска — на него потратят 13 миллиардов

Сейчас ведут работы на первом этапе

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82 комментария
Основные работы на первом участке планируют закончить в 2024 году

На стройке Восточного обхода Новосибирска смонтировали балки на путепроводе, который входит в состав развязки с дорогой Академгородок — Кольцово.

О ходе работ рассказали на сайте «Сибуправтодора», заказчика строительства. На пролетном строении развязки смонтировали 52 балки пролетов. Сейчас строители занимаются омоноличиванием. Эта развязка — завершающая точка 20-километрового участка первого этапа обхода. Начало трассы находится на пересечении с дорогой К19р.

— Работы ведутся и на мосту через реку Иня, который входит в состав сложной эстакадной части из трех искусственных сооружений общей длиной 677 метров. Строители продолжают омоноличивание балок пролётных строений моста и ведут подготовительные работы по устройству линии освещения, — сообщили на сайте «Сибуправтодора».

Схема Восточного обхода

Подрядчик построил цементобетонный завод и начал укладку покрытия. Строители обхода уже уложили покрытие на участке длиной в 13 километров.

Строительством первого участка Восточного обхода занимается компания «Новосибирскавтодор». Основные работы на первом этапе стоимостью в 13,2 миллиарда рублей планируют закончить в этом году.

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Восточный обход Строительство дорог Новосибирск Сибуправтодор
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Комментарии
82
134282988
9 августа 2024, 14:43
я просто напомню, что его начали строить еще в 2013, а первый этап обещали сдать в 2017, а он до сих пор не готов
134282988
9 августа 2024, 14:40
чтобы построить зиккурат нужно больше золота
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